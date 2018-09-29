Erdoğan karşıtları ve taraftarları Köln sokaklarında

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Köln temasları sırasında kentin çeşitli noktalarında protesto gösterileri düzenlendi. Protesto gösterileri Erdoğan’ın Köln'e gelmesinden önce başladı.

Ren Nehri kenarındaki Deutz semtindeki protesto gösterisine yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Kürt ve sol grupların oluşturduğu “Erdoğan not Welcome” adlı girişim tarafından düzenlene gösteride, göstericilerin ellerinde "Erdoğan diktatörlüğünü durdur” yazılı pankartların bulunduğu gözlemlendi.

Avrupa Alevi Birlikleri Konferasyonu tarafından Ebertplatz semtinde "Adaletsizliğe, baskılara, dur diyoruz; demokrasi, özgürlük, barış, adalet istiyoruz” sloganı ile düzenlenen gösteriye de yüzlerce kişi katıldı.

Deutz’daki eyleme Cumartesi Annelerinden de katılım vardı. Türkiye’de 1995 yılından beri kayıp olan Hasan Ocak’ın kızkardeşi Meryem Ocak, DW muhabiri Yalda Zarbakhch’e protesto gösterisine neden katıldığını “Bugün buradayız, çünkü Türkiye’de 705 haftadır kayıplarımızın bulunması ve sorumluluların yargılanması için mücadele ediyoruz. Fakat son 5 haftadır Erdoğan hükümetinin saldırıları ile karşı karşıyayız. O yüzden buradayız. Hem kayıplarımızın bulunması ve faillerin yargılanması için hem de AKP hükümetinin bizim kayıplarımızı aramamız yönündeki engelleri kaldırması için buradayız” sözleriyle aktardı.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Erdoğan'ın Köln'e gelmesinden önce Erdoğan'ı destekleyenler de Ehrenfeld semtindeki Merkez Camii'nin çevresinde toplandı. DİTİB çevresinde zaman zaman Erdoğan taraftarları ile karşıtları karşı karşıya geldi, ancak bu karşılaşmalar gerginliğe dönüşmedi..

Köln Merkez Camii'nin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı

Köln polisi de aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde Twitter'dan da bilgilendirme mesajları attı. Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Almanca dillerinde mesajlar paylaşan Köln polisi, daha fazla insana ulaşmak istediklerini duyurdu. Köln emniyeti attığı bir Twitter mesajında da Türk güvenlik güçlerinin müdahalesinin reddedildiğini yazdı. Eylemcilerin bulunduğu bir noktada kargaşa çıktığı, ancak kargaşaya Köln polisi tarafından müdahale edildiği kaydedildi.

KRV Başbakanı Laschet'le görüşme

Berlin’de Başbakan Angela Merkel ile çalışma kahvaltısını ardından Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinin Köln kentine gelen Erdoğan ise Köln/Bonn havalimanında eyalet Başbakanı Armin Laschet tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Laschet, havalimanının askeri bölümünde bir görüşme yaptı.

Laschet, Erdoğan ile yaklaşık bir saat süren görüşmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan gerginlik nedeniyle "diyaloğun önem taşıdığını” söyledi. "İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin Türkiye'deki iç gelişmeler nedeniyle gölgelendiğini” belirten Laschet, aralarında Alman vatandaşlarının da bulunduğu "gözaltı dalgasının, basın özgürlüğüne din özgürlüğüne olan yaklaşımların” kaygı yarattığını kaydetti. Laschet, bu nedenle de Erdoğan'a "ilişkilerde normalleşme ve ekonomik ilişkilerin derinleşmesi için hukukun üstünlüğünün sağlanmasının ön şart olduğunu” söylediğini aktardı.

KRV Başbakanı Armin Laschet ve Erdoğan

Laschet, Erdoğan tarafınan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'ne ilişkin açıklamalarda da bulundu. Laschet, "DİTİB'in Türkiye'deki parti siyasetine ilişkin gelişmelerden bağımsız olarak, uzun vadede bir Alman kuruluşu olmasını istiyoruz” dedi. Kuzey Ren-Vestfalya hükümeti, DİTİB'e yönelik kuşkular nedeniyle bu kuruluş ile ilişkilerini askıya almıştı.

Siyasilerden DİTİB'e eleştiri

Erdoğan'ın DİTİB'e bağlı Merkez Camii'nin açılışını yapmadan önce Alman siyasilerden de DİTİB'e yönelik eleştiriler de geldi. Alman meclisinin Yeşiller partili Başkan Vekili Claudia Roth Saarbrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada, "Din özgürlüğüne evet ama dini bir örgüt kisvesi altında Erdoğan hükümetinin uzantısını göz yumamayız” dedi.

Sosyal Demokrat Parti'nin eski lideri Martin Schulz da Rhenische Post gazetesinde verdiği demeçte, DİTİB'in İslam'ın siyasallaşması yönünde faaliyetler yürütülmesine izin verilmemesi gerektiğine işaret ederek DİTİB'in bunu yapması halinde Almanya'nın kuruluşu "istihbarat açısından izlemek zorunda kalacağını” söyledi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Alman meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus da açılışa Alman siyasetçilerin katılmamasını eleştirdi. Brinkhaus, Passauer Neue Presse gazetesine yaptığı açıklamada, "DİTİB'in Kuzey Ren-Vestfalya eyalet hükümeti ve Köln Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanının açılışa katılması yönünde görünüşe göre çok az çaba göstermesi ve hatta gönüllü olmaması iyi bir işaret değil” şeklinde konuştu.

DW,dpa,rtr,epd/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe