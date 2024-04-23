Erdoğan: Irak'ın PKK kararından memnunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde Irak'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretin dönüşünde, uçakta basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin daveti üzerine Irak'a resmi ziyarette bulunan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ve Irak Başbakanı Sudani ile görüşmelerde son dönemlerde ivme kazananTürkiye-Irak ilişkilerini ele aldıklarını söyledi.

Erdoğan görüşmelerde, Irak'ın PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini ifade ederken, "PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilerek Irak'taki mevcudiyetinin sonlandırılması yönündeki beklentimizi bir kez daha vurguladık. Önümüzdeki dönemde inşallah bunun somut çıktılarını daha net göreceğiz" diye konuştu.

Bağdat'tan sonra Erbil'de, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) liderleri ile de verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Türkiye ile Irak Kürt Bölgesi arasındaki samimi dostluğu böylece bir kez daha yakından görme fırsatı bulduk. Irak Kürt bölgesel yönetimiyle tesis ettiğimiz iş birliğimizi ilerletme yönündeki irademiz bakidir. Ziyaretimizde kendilerine bunu açıkça ifade ettim. PKK tehdidine karşı atabileceğimiz adımları ele aldık. Terörle mücadelede elde edeceğimiz kalıcı başarıların bölgemizin güvenliği için kritik önemde olduğunu teyit ettik" dedi.

Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan "Sınırda Irak ile ortak bir operasyon söz konusu olacak mı? Süreç nasıl işleyecek?" sorusuna karşılık, "PKK/PYD/YPG terör örgütü Irak'ın da istikrarına, kalkınmasına, huzuruna bir tehdittir. Bu tehdidin ortadan kaldırılması Irak'ın da çıkarınadır. Ben inanıyorum ki bu gerçeği görüyorlar ve artık bu pürüzün yok edilmesi için irade ortaya koyacaklardır. Irak'ın kalkınma vizyonunun, uluslararası yatırımların güvenliği için bu terör çukurlarının dümdüz edilmesi ve Irak için öngörülebilir yarınların inşa edilmesi şarttır. Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz. Biz bu konuda kararlıyız. Terörle ve terör örgütleriyle birlikte yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara meydanı asla bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Katar 'Hamas' adımı atmaz"

Erdoğan, Katar'daki Hamas yönetiminin bu ülkeden ayrılacağına dair iddialarla ilgili olarak, "Türkiye'ye gelmeleri mümkün olabilir mi? Sizden bir talepte bulunuldu mu?" sorusuna böyle bir bilginin kendine ulaşmadığı yanıtını verdi. Erdoğan, "Katar Emiri Sayın Şeyh Temim'in, bu kardeşlerimizle ilgili, onların Katar'daki pozisyonunu yok farz edecek bir adımı atacağına dair bir şey duymadım. Böyle bir adım atacağını da düşünmüyorum. Onlara karşı olan samimiyeti, onlara karşı olan tavrı, her zaman ailenin bir ferdi gibidir. Bundan sonraki süreçte de yine onlara karşı bu tavrın değişeceğine asla ihtimal vermiyorum" dedi.

Hamas'ın lider kadrosu, 20 Nisan'da Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanmıştı Fotoğraf: Mustafa Kamaci/Anadolu/picture alliance

Erdoğan: CHP değişikliğe destek verebilir

Erdoğan yeni anayasa çalışmalarına dair, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'den bir randevu talebinin henüz gelmediğini ancak olabileceğini düşündüklerini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa çalışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: " Dünyada birçok alanda değişimden söz ediliyor. Sosyolojiler, teknolojiler, iklimler ve daha birçok zemin çok hızlı değişiyor. Bunu ayak uydurmak için de Türkiye'nin eskinin darbe ruhunu özünde barındıran anayasa metninden kurtulup yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir. Yani bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım. Bu görüşme sağlandığında tabii ki anayasa konusu da bizim görüşme başlıklarımızın arasında yer alacaktır. Kaldı ki Meclis Başkanımızın da liderlerle yapacağı görüşmelerde bu konuları onlarla ele alma düşüncesinin olduğunu biliyorum. Doğrusu ben de bize çok ama çok dar gelen bu mevcut anayasayla ilgili liderler olarak neler yapabiliriz, bunları konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Sayın Özel'in bu ziyaretinin gerçekleşmesi halinde kendisiyle de bunları konuşarak böyle bir adımı atabileceğimizi kendisine teklif etmekten daha doğal bir şey olmaz."

"Bedelini ödemeye hazır olsunlar"

Erdoğan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM) Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri'nin meclis açılışında İstiklal Marşı'nın okunmadığına ilişkin iddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın kapsamlı bir şekilde inceleme yürüttüğünü ifade ederek, "Birliğimize ve bütünlüğümüze böylesine kışkırtıcı eylemlerle el uzatmaya kalkanlara bundan önce hukuk zemininde hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz. Buna bir defa herkesin hazır olması gerekir. Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalar anayasa hükmünün icrasından başka bir şey değildir. Aynı durum şu anda benim için de geçerlidir. Anayasa'nın hükümlerini kimler çiğnemeye kalkıyorsa bedelini de ödemeye hazır olmalıdır"

"Bakanlık tasarrufu takip edecek"

Kamuda tasarrufa yönelik çalışmalarla ilgili de konuşan Erdoğan, kamuda gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına ilişkin bütçelerin yenilenmesi yönünde çalışma yaptıklarını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tasarruf adımlarını takip edeceğini ifade eden Erdoğan, "Resmi taşıt kullanımlarından, haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden, demirbaş alımlarına kadar tüm harcamalar gözden geçirilecektir. Gerçek ihtiyaçlar tespit edilip ihtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek" diye konuştu.

"Fahiş fiyatlara caydırıcı tedbirler alacağız"

Hafta sonu restoran ve kafelerin fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin yapılan boykotu hatırlatan gazeteciler Erdoğan'afahiş fiyatlara ilişkin yeni bir yol haritası olup olmadığı sorusunu yöneltti. "Fahiş fiyatlarla mücadelede yeni ve daha caydırıcı tedbirler ortaya koyabiliriz. Aşırı kar hırsı dizginlenmediği müddetçe ne kadar maaş artışı yaparsanız yapın sorun devam edecektir. Hele gıda gibi mecburi kalemlerde buna müsaade edemeyiz" diyen Erdoğan, bakanlıkların gerekli tedbirler için çalışma yaptıklarını vurguladı. Kısa süre içerisinde somut bir takım adımlarla fahiş fiyatlara karşı mücadelenin gerçekleşeceğini belirten Erdoğan, "Ambalajların üzerine fiyatlarının yazılması konusu da düşünülebilir. Burada taviz veremeyiz, üzerine gideceğiz. Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek" ifadelerini kullandı.

DW / EÇ,ET

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