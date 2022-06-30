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Fotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance
PolitikaTürkiye

"Sözlerini tutmazlarsa NATO üyeliği parlamentodan geçmez"

20 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın üçlü muhtırada yer alan görevlerini yerine getirmemesi halinde iki ülkenin NATO üyeliğinin parlamentodan geçmeyeceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'deki NATO zirvesi sonrasında IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları bağlamında yaşananlar, Türkiye'nin terör konusundaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur" diyen Erdoğan "İmzalanan Mutabakat Muhtırası'nı, Türkiye'nin hassasiyetlerinin anlaşıldığının bir işareti olarak görüyoruz" diye konuştu. Erdoğan "Hiç şüphesiz bu muhtıra, Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir" dedi.

"İsveç 73 teröristin Türkiye'ye iadesi sözü verdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya ile varılan mutabakat çerçevesine ilişkin şunları söyledi:

"Üçlü Muhtıra'yla Türkiye, PKK ve uzantılarıyla mücadelede tam iş birliği, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede dayanışma, PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü, savunma sanayii alanında ambargo ve kısıtlamalara gidilmemesi ile iş birliğinin artırılması, İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme sözü, terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde hukuki düzenlemeler yapılması,ki İsveç'in verilmiş sözü şudur, 73 teröristin Türkiye'ye iadesi, PKK ve uzantılarının para toplama ile eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması, Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi hususlarında net, somut ve sağlam garantiler almıştır. Bu adımların uygulamasını denetlemek üzere adalet, istihbarat ve güvenlik kurumlarının katılımıyla Daimi Ortak Mekanizma kurulması kararlaştırılmıştır."

Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in Daimi Yapılandırılmış İş birliği Süreci (PESKO) dahil Avrupa Birliği güvenlik mekanizmalarına Türkiye'nin en geniş şekilde katılımını destekleyeceğini beyan ettiğini aktardı.

"Önce İsveç ve Finlandiya'nın üzerine düşenleri yapması lazım"

"Elbette bu bir başlangıçtır, asıl olan verilen sözlerin hayata geçirilmesidir" diyen Erdoğan "Bundan sonraki süreçte muhtırada kayıtlı hususların uygulamasını titizlikle takip edecek, adımlarımızı da buna göre atacağız" diye konuştu.

Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın verdiği sözleri yerine getirmemesi olasılığına ilişkin, "Biz parlamentomuzdan bunu geçirmedikten sonra zaten bu iş yürümez. Önce İsveç ve Finlandiya'nın üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri lazım. Ama eğer bunlar yerine getirilmezse bunun tabi parlamentomuza gönderilmesi söz konusu değil" dedi.

Makedonya'nın 20 yılda NATO üyesi olabildiğini hatırlatan Erdoğan, "Bu iş öyle ben istedim oldu süreci değildir. İsveç de bunu biliyor. Finlandiya da bunu biliyor. Öncelikle PKK, YPG, PYD, FETÖ, bu terör örgütlerinin silinip atılması lazım. Bunlarla ilgili de yasal düzenlemeleri bir an önce bitirmeleri lazım" diye devam etti.

ABD'ye F-16'lar için heyet gönderilecek

Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 alımına ve ABD Kongresi'nden bu konuda karar çıkma olasılığına ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'ın elinden gelen adımları atacağını söylediğini belirterek, "Tabi sadece olay Demokratlarla bitmiyor, bir de Cumhuriyetçiler var" diye konuştu. "Sayın Biden'ın bu konuda samimi gayretleri ciddi destek bulacaktır" diyen Erdoğan, "Gecikmeden hemen bir heyeti Amerika'ya göndereceğim" bilgisini paylaştı.

 

DW / EC,ET

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