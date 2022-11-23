Erdoğan Esad'a ne teklif etti?

Ankara-Şam hattında yakınlaşma gündemdeyken Erdoğan'ın Esad'a Kürtlere karşı işbirliğini de içeren bir teklif götürdüğü iddia edildi. SDG gelişmelerden rahatsız. Rusya ise Kürtlere "ABD'den uzaklaşın" mesajı verdi.

Türkiye ile Suriye arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için aylardır istihbarat ve alt siyasi düzeyde temaslar sürerken iki ülke liderleri arasında bir görüşme için hazırlıklar yapıldığının işaretleri de yoğunlaşıyor.

Son dönemde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşebileceğinin sinyallerini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada da konuyla ilgili bir soruya "Esad ile görüşme olabilir. Siyasette küslük dargınlık olmaz. Eninde sonunda uygun şartlarda adımları atarız" yanıtını verdi.

Konu gündemdeyken iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin, Erdoğan’ın Esad’la 2023 seçimlerinden önce görüşebileceğini belirtmesi dikkat çekti. Selvi, görüşmenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde düzenlenebileceğini kaydetti.

Rusya, Suriye'de desteklediği Esad rejimiyle sorunların geride bırakılması ve Esad'ın etki alanını artırması için yıllardır gerek Türkiye gerekse Suriyeli Kürtler nezdinde çaba gösteriyor. 2011'de başlayan iç savaşın ardından kaybettiği toprakların büyük bölümünü son yıllarda geri kazanan Esad rejimi, şu an ülke topraklarının üçte ikilik kısmında kontrolü sağlamış durumda. Rejimin kontrolü dışındaki en önemli iki bölge ise Suriye'nin kuzeyinde Türkiye destekli grupların ve ABD destekli Kürtlerin kontrolündeki bölgeler.

Kürtler, önemli petrol rezervlerinin bulunduğu kuzeydoğu bölgesi dahil olmak üzere ülke topraklarının yaklaşık üçte birlik bölümünü elinde bulunduruyor. Bu bölgede Kürtlere destek veren Amerikan askerlerinin bulunması Şam açısından ayrı bir sorun teşkil ediyor.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki önemli petrol sahaları Kürtlerin kontrolünde bulunuyor. Fotoğraf: picture-alliance/AP Images/H. Malla

"İşgalci" Türkiye, "katil" Esad dönemi bitiyor mu?

Ancak kuzeybatı bölgesindeki Türk askeri varlığı da Şam'ın kırmızı çizgileri arasında. Esad rejimi şimdiye kadar Türkiye'yi "işgalci güç" olarak nitelendirerek olası bir normalleşme için Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesini şart koşmuştu. Erdoğan'ın da Esad'a yönelik sıkça kullandığı "katil" gibi sert ifadeler hâlâ hatırlarda. Bölgede değişen dengelerin iki taraf açısından da yeni çıkar alanları yarattığı ve normalleşme sürecine bazı ortak çıkar ve kaygıların eşlik ettiği anlaşılıyor.

Londra merkezli Şark'ul Evsat gazetesinin kıdemli diplomasi editörü İbrahim Hamidi'nin aktardığı bilgilere göre, Temmuz ayında Suriye Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memlük ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan Moskova'da bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan da Ekim ayında yaptığı bir açıklamada alt seviyede görüşmeler gerçekleştiğini, Esad ile görüşmenin henüz gündemde olmadığını, zamanı gelince böyle bir görüşme gerçekleşebileceğini belirtmişti.

Erdoğan'ın Esad'a ilettiği teklif

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ajansı, kısa süre önce Erdoğan'ın Esad'a bir teklif ilettiğini yazdı. Suriye ile yakın ilişkilere sahip Lübnanlı bir politikacıya dayandırılan iddiaya göre Erdoğan'ın mesajı Esad'a İran aracılığıyla iletildi. Lübnanlı politikacının aktardığı bilgilere göre Erdoğan Esad'a, "Suriye ordusunun şu an Kürtlerin elindeki bölgelere geri dönmesini, Kürt milislerin Suriye doğal gaz ve petrolünü kullanmasına engel olmasını ve Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin Suriye'ye geri dönmesini" teklif etti.

Erdoğan'ın mesajında Türk yetkilileri Şam'a göndermeye hazır olduğunu da belirttiği, ancak Esad'ın görüşmelerin üçüncü bir ülkede yapılabileceğine işaretle bu teklifi reddettiği kaydedildi.

AP'nin ulaştığı "üst düzey bir Türk yetkili" ise İran'ın arabuluculuk yaptığı bilgisini yalanlarken mesajın içeriğiyle ilgili yorumda bulunmadı. İran'ın Türkiye'nin Suriye'deki varlığına karşı olduğuna işaret eden Türk yetkili, Rusya'nın arabuluculuk konusunda çabaları olduğunu ancak "hiçbir ilerleme sağlanamadığını" söyledi.

SDG komutanı Mazlum Abdi, Syriye ile Türkiye arasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Fotoğraf: Getty Images/AFP

SDG Ankara-Şam hattındaki gelişmelerden rahatsız

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin yöneticisi Rami Abdurrahman, belkemiğini YPG'nin oluşturduğu ve Suriye'de ABD'nin en önemli müttefiki konumundaki Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Esad ile Erdoğan'ın ortak düşmanı olduğunu belirterek bu bölgede bir işbirliğinin söz konusu olabileceğine işaret ediyor.

Nitekim Şam ile Ankara arasındaki potansiyel yakınlaşma SDG'de rahatsızlık yaratmış durumda. SDG komutanı Mazlum Abdi, konuyu yakından takip ettiklerini ve gerekli önlemleri aldıklarını belirterek "Şam ile Ankara arasında herhangi bir anlaşma halkımızın iradesini hedef alıyor olacak, büyük bir suç teşkil edecek, Suriye'nin bazı bölümlerinin işgaline giden yolu açacaktır" dedi. Mazlum Kobani adıyla da bilinen Abdi, Türkiye'nin olası bir kara harekâtında asıl hedefin, stratejik önemi nedeniyle Kobani olacağını iddia ederek Kobani'nin Türkiye'nin kontrolündeki bölgeleri birbirine bağlama işlevi göreceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel danışmanı ve baş müzakerecisi Aleksander Lavrentyev de bugün yaptığı açıklamada Suriyeli Kürtlere "ABD'den uzaklaşın" mesajı verdi. ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda "yıkıcı" bir rota izlediğini belirten Lavrentyev, "Kürt sorununun çöümünün bölgede durumun istikrara kavuşturulmasında önemli bir faktör olacağını kaydetti. Kürtlerin ABD'nin elinde rehine olduğunu ve bu durumun çözümü engellediğini savunan Lavrentyev, "ABD'nin varlığı olmasa Kürt sorunu çok hızlı bir şekilde çözümlenebilirdi. Buna eminim" diye konuştu.

DW,AP,rtr/BK,HS