 Erdoğan: Bölge teröristlerden temizlenmezse işi biz ele alacağız | TÜRKİYE | DW | 26.10.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan: Bölge teröristlerden temizlenmezse işi biz ele alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Suriye’nin kuzeyindeki bölge 150 saat içerisinde teröristlerden temizlenmezse, temizliği Türkiye’nin yapacağını" söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Suriye’nin kuzeyindeki bölge 150 saat içerisinde teröristlerden temizlenmezse bu işi Türkiye'nin ele alacağını" söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Suriye'den ülkemize yönelen PKK, YPG ve DEAŞ saldırılarını önlemek için güvenli bölge tesisine çalışıyoruz. Hedefimize büyük ölçüde ulaştık" şeklinde konuştu.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki görüş ayrılıkları olduğunu belirten Maas, diyalog çağrısı yaptı. (26.10.2019)

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye’deki durumu görüşmek üzere bugün Türkiye’ye gidiyor. Ziyaret, Maas ve Çavuşoğlu arasındaki gerginliğin gölgesinde gerçekleşecek. (26.10.2019)

ABD Başkanı Trump, "Barış Pınarı Harekâtı"nı sona erdiren mutabakatın iyi bir şekilde uygulandığını açıkladı. ABD Savunma Bakanı Esper ise Suriye'deki petrol sahalarına yeni birliklerin gönderilebileceğini söyledi. (25.10.2019)

Erdoğan, "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız" dedi.

“Açarız sınırları yürüsünler Avrupa'ya”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Suriyeliler konusunda Avrupa’dan destek gelmediği takdirde daha önce birçok kez tekrarladığı sınırı açma olasılığını da yineledi. Erdoğan "Ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ile 2 milyonluk kısmının geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere destek verilemezse sınırlarımızı açmaktan başka çaremiz kalmaz. Açarız sınırları yürüsünler Avrupa'ya" dedi.

Bunun bir şantaj olarak görülmemesi gerektiğini belirten Erdoğan “Her iki konuda da kimseye şantaj yapmıyoruz. Sadece içinde bulduğumuz durumu söylüyor, çözüm yolunu ortaya koyuyor ve meşru destek talebimizi ifade ediyoruz" dedi.

dha/ BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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