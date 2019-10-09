Erdoğan: Bölge teröristlerden temizlenmezse işi biz ele alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Suriye’nin kuzeyindeki bölge 150 saat içerisinde teröristlerden temizlenmezse bu işi Türkiye'nin ele alacağını" söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Suriye'den ülkemize yönelen PKK, YPG ve DEAŞ saldırılarını önlemek için güvenli bölge tesisine çalışıyoruz. Hedefimize büyük ölçüde ulaştık" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız" dedi.

“Açarız sınırları yürüsünler Avrupa'ya”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Suriyeliler konusunda Avrupa’dan destek gelmediği takdirde daha önce birçok kez tekrarladığı sınırı açma olasılığını da yineledi. Erdoğan "Ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ile 2 milyonluk kısmının geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere destek verilemezse sınırlarımızı açmaktan başka çaremiz kalmaz. Açarız sınırları yürüsünler Avrupa'ya" dedi.

Bunun bir şantaj olarak görülmemesi gerektiğini belirten Erdoğan “Her iki konuda da kimseye şantaj yapmıyoruz. Sadece içinde bulduğumuz durumu söylüyor, çözüm yolunu ortaya koyuyor ve meşru destek talebimizi ifade ediyoruz" dedi.

dha/ BW,EC

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