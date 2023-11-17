Erdoğan: Artık neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı

Almanya'ya bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Scholz ile düzenlediği basın toplantısında İsrail'e eleştirilerini sürdürürken, "Artık neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı" dedi.

Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüştükten sonra Başbakan Olaf Scholz ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye müdahalesinden dolayı İsrail'e yine sert sözlerle yüklendi.

"Şu an itibarıyla 13 bin Filistinli çocuk, kadın, yaşlı öldürülmüştür. Artık neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı, her taraf yerle yeksan oldu" diyen Erdoğan, İsrail'in nükleer silah bulundurduğu iddialarını da yineledi. Erdoğan, "Şu anda İsrail'in nükleer silahı var mı? Var, ama bunu İsrail'e sorarsanız 'var' demez. Çünkü onlar yalanı çok iyi kullanırlar" diye konuştu.

Erdoğan Gazze'de insani ateşkes sağlanması gerektiğini de belirterek, "İnsani ateşkesi, Almanya, Türkiye birlikte sağlayabilirsek, özellikle bu ateş çemberinden bölgeyi kurtarma imkanını yakalarız" dedi.

İki devletli çözüm vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortadoğu'da adil ve kalıcı barışın temini için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, iki devletli çözüm vurgusu yaptı. Erdoğan, "Yaşananlar 1967 sınırları temelinde iki devletli çözümün artık kaçınılmaz olduğunu bir kez daha bizlere göstermiştir" diye konuştu.

Vize sorununa da değinen Erdoğan, "Türkiye'nin 52 yıldır "AB kapısında bekletildiğini" ifade ederek, "Vize serbestisi sağlanıncaya kadar vize süreçlerinin kolaylaştırılmasını ele alacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Alman Basın Ajansı (DPA) muhabirinin Eurofighter uçaklarıyla ilgili sorunu ise, "Almanya verir veya vermez, dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz" sözleriyle yanıtladı.

Scholz da iki devletli çözüm önerisini yineledi

Ortak basın toplantısında söz alan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze savaşı konusunda Almanya'nın Türkiye'den farklı bir görüşe sahip olduğunu belirterek, İsrail'in Hamas'ın devam eden saldırılarına karşı kendini savunma hakkı olduğunu bir kez daha vurguladı.

"İsrail'in var olma hakkı bizim için vazgeçilmez" diye konuşan Scholz, Almanya’nın aynı zamanda Gazze Şeridi'ndeki insanlara yönelik insani yardımın da en büyük destekçilerinden biri olduğunu kaydetti.

Alman hükümetinin antisemitizme karşı olduğunu ancak ülkede yaşayan beş milyon Müslümanın ötekileştirilmesine de izin vermeyeceğini ifade eden Scholz, bir kez daha iki devletli çözümden yana olduğunu ifade etti.

Almanya Şansölyesi Türk hükümetini Rusya ve Ukrayna arasındaki tahıl anlaşması müzakerelerinde oynadığı yapıcı rolü nedeniyle övdü.

Erdoğan Berlin'de Alman mevkidaşı Steinmeier tarafından da kabul edildi. Fotoğraf: Markus Schreiber/AP/picture alliance

Steinmeier ile de görüştü

Erdoğan, basın toplantısından önce Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edildi. Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan ikili görüşmeye yönelik yapılan açıklamada, Steinmeier'in Türk mevkidaşına "Almanya'nın (İsrail hususundaki) tutumunu kesin bir dille ifade ettiği" belirtidi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Cerstin Gammelin, X hesasbından yapıtığı açıklamada görüşmede Steinmeier'in "Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının bir terör saldırısı olduğuna ve Hamas'ın bir terör örgütü olarak sınıflandırıldığına vurgu yaptığını" aktardı.

Sözcü ayrıca, Steinmeier'in "İsrail'in var olma ve kendini savunma hakkının da altını çizdiğini vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarının artık sonlandırılması gerektiğini ve insan hakları ihlallerine karşı tüm dünyadan gelecek tepkinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede derhal ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğini, akan kanın durdurulmadığı her gün insanlığın kaybettiğini belirtti. İki lider, iki devletli yapının kalıcı barışın tek çözümü olduğu konusunda aynı fikirde olduklarını ifade ederek bölgede ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılması için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AKP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, AKP Milletvekilleri Oğuz Üçüncü ile Meryem Göka, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.

Erdoğan, ortak basın toplantısından sonra Scholz ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ile Scholz ikili görüşmeden sonra heyetler arası çalışma yemeğine katıldı.

DW/SÖ,TY

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