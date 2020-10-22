Erdoğan: ABD'nin yaklaşımı bizi bağlamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'daki Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, gazetecilerin Rusya'dan satın alınan hava savunma sistemi S-400'lerin Sinop'ta test edildiği iddiaları ile Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) buna tepkisine ilişkin sorusuna, "Bu testler doğrudur, yapıldı, yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu Amerika'ya soracak değiliz" diye konuştu.

Yunanistan'ın da elinde S-300'ler olduğunu söyleyen Erdoğan, "Oraya böyle bir şeyi Amerika soruyor mu?" dedi.

ABD'nin rahatsızlığının, sistemin Rus yapımı olmasından kaynaklandığını vurgulayan Erdoğan, "Burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Reuters haber ajansı, geçen hafta Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Sinop'ta denediğini iddia etmiş ve Sinop'tan çeşitli görüntüler yayınlanmıştı. Ancak bu haberlere NATO ve ABD'den tepkiler gelmesine rağmen Ankara'dan deneme ile ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.

"Türkiye de barış sürecinde yer almalı"

Dağlık Karabağ kriziyle ilgili de değerlendirmede bulunan Erdoğan, Türkiye'nin barış süreci içinde yer alması gerektiğini söyledi. "Yani burada Rusya ne kadar çözüm için barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye'nin de en az Rusya kadar barış için yer alma hakkı olduğuna inanıyorum" diyen Erdoğan, Rusya'dan da bu konuda olumsuz bir yaklaşım kulağına gelmediğini vurguladı.

Erdoğan, Rusya ile ilgili olarak "Şu ana kadar biz gerek Azerbaycan-Ermenistan konusunda, gerek diğer konularda yani; Suriye'de müşterek bir çalışma içerisindeyiz. Libya ile ilgili müşterek çalışmalarımız oldu" şeklinde konuştu.

"Libya'daki üst düzey ateşkes değil"

Erdoğan, bugün Libya'daki iç savaşında taraflar arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanan anlaşmaya da değindi. Anlaşmayla ilgili kuşkulu konuşan Erdoğan, "Güvenilirliği bana göre çok da olabilecek gibi değil" değerlendirmesini yaptı.

"Libya'da yapılan ateşkes anlaşması en üst düzeyde bir ateşkes değil. Daha alt düzeyde bunun kalıcılığı ne kadar olur bunu zaman gösterecek" diyen Erdoğan, "üç ay içinde Wagner gibi paralı askerlerin oradan çekilmesinin ne derece sağlıklı olduğunu bilmediğini" ifade etti.

Erdoğan sözlerini, "En üst düzeyde darbeci Hafter tarafından temsilci burada bulunuyor. Dolayısıyla bana göre çok da olabilecek gibi değil. Aynen işte Azerbaycan-Ermenistan arasında şu ana kadar verdikleri sözde durdular mı? İşte oralarda yine ateşkes adımı atıldı, gece saat 00.00 itibariyle başlayacak dendiği halde bunlar yapılmadı. Temenni ederim ki burada öyle olmaz. Ve bu ateşkes kararına uyulur" diye sürdürdü.

DHA,DW / HS,ET

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