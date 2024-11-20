Erdoğan: ABD'nin Suriye'den çekilmesi durumuna hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'de Başkanlık seçimlerini kazanan ve Ocak ayında göreve başlayacak olan Donald Trump'ın kabinesi için öngördüğü Dışişleri Bakanı gibi bazı isimlerin Türkiye karşıtı söylemleriyle öne çıktığı hatırlatılan Erdoğan, "İlişkilerimizi ön yargılar üzerine inşa edemeyiz" dedi.

Erdoğan, "Sayın Trump'ın kabinesinde kimlerin olduğu, yaklaşım tarzlarını tabii ki analiz ediyor, hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Bizim için iktidara gelmeden insanların neleri söylediği, neleri düşündüğü önemsiz değil. Ancak esas olan iktidar sorumluluğunu üstlendikten sonra yaptıklarıdır. Somut adımlara göre adımlarımızı atar, tüm ihtimallere göre tasarruflarımızı yaparız" ifadelerini kullandı.

Suriye'ye harekât olasılığı sorusu

ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi ve Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir harekât düzenleme olasılıklarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Erdoğan, terör meselesini tarihe karıştırma konusunda kararlı olduklarını yineleyerek "Sınırlarımızın ötesinde, sürekli ülkemize yönelik milli güvenlik tehditleri oluşturan yapılanmalara kesinlikle tahammülümüz yoktur. Bu konuda ne kadar net ve kararlı olduğumuzu bugüne kadar tüm muhataplarımıza ilettik. Yeni muhataplarımıza da bu yaklaşım tarzımızı, hedefimizi net bir biçimde anlatırız" dedi.

"Suriye'nin kuzeyinin, ABD'nin desteklediği PKK/PYD/YPG tarafından işgal edildiğini" ifade eden Erdoğan, bu bölgenin sadece Türkiye için değil Suriye için de son derece önemli olduğunu vurguladı.

Suriye yönetimine PKK çağrısı

Erdoğan, "PKK/PYD/YPG'nin bu bölgeden temizlenmesi Suriye yönetimi için de oldukça kritik. Suriye'deki iç savaş, komşumuzun topraklarında derin bir istikrarsızlığı beraberinde getirdi. İstikrarsızlık, bir bataklığın sinekleri topladığı gibi sınırlarımızın ötesine terör örgütlerini çekti. Bu bataklığı kurutmak için biz nasıl çaba gösteriyorsak aynı şekilde Suriye yönetiminin de bu çabayı göstermesi lazım. Biz şu anda o bataklıktaki sineklerle adeta bir mücadele halindeyiz. "Nasıl olsa bataklık kuruyacak, sinekler başıboş dolaşsın” diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Suriye'de ABD'nin YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçlerine verdiği destek Ankara'da rahatsızlık yaratıyor. Fotoğraf: Baderkhan Ahmad/AP Photo/picture alliance

"ABD çekilirse oluşacak yeni duruma hazırız"

Erdoğan ABD'nin Suriye'den çekilmesi olasılığıyla ilgili olarak da "Amerika'nın Suriye'den çekilmesinin oluşturacağı yeni duruma da, mevcut gerçekliğe de Türkiye olarak biz hazırız. Milli güvenliğimiz her şeyden önde gelir ve her konunun üzerindedir. Bu konuda Rusya ile gerekli görüşmelerimizi yapmak suretiyle Suriye'deki bu havayı bölgenin lehine çevirme gayretindeyiz" yanıtını verdi.

"Bahçeli ile fikir ayrılığı yok" mesajı

PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ve yaşanan yeni çözüm süreci tartışmaları ışığında MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesi sorulan Erdoğan, "Bizim aramızda bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık, bir fikir ayrılığı asla yoktur... Sayın Devlet Bahçeli'yle yaptığımız her görüşme, Cumhur İttifakı'ndaki mefkure birlikteliğinin pekiştirilmesi açısından bir fırsattır. Özellikle ülkemizin 40 yıllık terör kamburundan kurtarma konusundaki hassasiyetlerimiz aynı" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile aralarında fikir ayrılığı bulunmadığını söyledi. Fotoğraf: Mustafa Kamaci/AA/picture alliance

Bahçeli ile "Terörsüz Türkiye" hedefine giden yolda atılabilecek ilave adımları değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Çünkü bugüne kadar teröre karşı verdiğimiz mücadelenin bir anlamı var. Eğer Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresinde biz terörle bir mücadele verdiysek bunun bir anlamı var. Şu anda oralarda görüyorsunuz artık terörün bir esamesi okunmuyor. Bizim şu anda derdimiz, Suriye içerisinde 30 kilometrelik o derinliği hiçbir zaman boşa geçmeyeceğiz ve orada da bu mücadelemizi kahraman Mehmetçiklerimizle beraber sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" dedi.

"İç cephemizi sapasağlam hale getireceğiz"

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle ilgili bir yol haritası olup olmadığı ve atılacak öncelikli adımlarla ilgili soruyu da "Bizim muhatabımız milletimizdir ve terör örgütlerinin istismar ettiği tüm zeminleri ortadan kaldırmak temel amacımızdır. Bunu milletimizle yapacak ve iç cephemizi sapasağlam hale getireceğiz… Bölgemizdeki gelişmelere göre terörle mücadele stratejimizi yeniliyoruz. Terör örgütünün istismar zeminini ortadan kaldırmaya yönelik sosyal ve ekonomik politikalar geliştirdik ve özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan insanlarımızın mağduriyetlerini gidermek için tarihi nitelikle adımlar attık. Eğitim, iş imkanları ve sosyal hizmetlerin güçlendirilmesini bu bağlamda özellikle ele aldık. 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşmamıza az kaldı, soruna tüm yönleriyle odaklandık ve çözmeye azmettik" şeklinde yanıtladı.

Biden'a Ukrayna'da savaşı körükleme eleştirisi

ABD'de Başkan Joe Biden'ın Ocak ayında görevi teslim etmesi öncesinde Ukrayna'ya Amerikan yapımı "Ordu Taktik Füze Sistemi"nin (ATACMS) Rusya topraklarında kullanma izni vermesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, bu kararı doğru bulmadıklarını ve onaylamadıklarını belirterek bu adımın "savaşı körüklemek, hiç bitmemesini hatta yayılmasını sağlamak için yapılmış bir hamle" olarak yorumlanacağını kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu adıma yanıt olarak ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde nükleer silahla cevap verilmesine imkan tanıyan doktrini onayladığını hatırlatan Erdoğan, Tüm bunlar bölgeyi ve dünyayı yeni ve büyük bir savaşın eşiğine getirebilir. 'Benden sonrası tufan' anlayışıyla hiçbir yere varılmaz. Ukrayna ve Rusya tarafının kışkırtmalara kapılmadan, sükuneti muhafaza ederek barışa odaklanmaları beklentimiz ve temennimizdir. Bu büyük hatanın oluşturduğu zeminde yapılacak en ufak yanlış, provokasyonlara kapılmak, barut fıçısına ateş atmaktan farksız olacaktır" uyarısında bulundu.

DW/BK,JD

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