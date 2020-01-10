 Erdoğan 19 Ocak′ta Almanya′ya gidiyor | TÜRKİYE | DW | 13.01.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan 19 Ocak'ta Almanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'da barış sürecinin masaya yatırılacağı Berlin'deki konferansa katılmak üzere 19 Ocak'ta Almanya'ya gideceği bildirildi. Başbakan Merkel'in de bu ay Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Erdoğan Eylül 2018'de Berlin'de Merkel ile bir araya gelmişti.

Erdoğan Eylül 2018'de Berlin'de Merkel ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ocak tarihinde Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. TRT'nin haberine göre Erdoğan, Libya'da barış sürecinin masaya yatırılacağı konferansa katılmak üzere Almanya'ya gidecek.

Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Pazar günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmede Libya'daki gelişmelerle bölgesel konuların ele alındığı açıklanmıştı.

Alman tarafı aralık ayında yaptığı açıklamada Başbakan Merkel'in ocak ayında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmesinin planlandığını bildirmiş, ancak tarih verilmemişti.

Almanya'nın Libya'da barışın sağlanması için yürüttüğü Berlin Süreci kapsamında ocak ayında ilgili ülkeleri bir araya getirecek bir konferans düzenlenmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konferansa katılıp katılmayacağına dair kendisine aralık ayında yöneltilen bir soruya "Ocak ayı içerisinde yapılacak toplantıya katılacak olanları bir görelim, ona göre bizden kimin katılacağının kararını veririz” yanıtını vermişti.

Ev sahibi Almanya, konferansın düzenlenip düzenlenmeyeceği ya da hangi tarihte düzenleneceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

DW/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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