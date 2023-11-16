Erdoğan için Berlin'de bin 500 polis görevlendirildi

Erdoğan'ın yarın Berlin'e gerçekleştireceği ziyaret için bin 500 polis memurunun görevlendirildiği açıklandı. Ziyarete ilişkin eleştiriler ise sürüyor.

Almanya'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Berlin'e gerçekleştireceği ziyarete yönelik hazırlıklar sürüyor. Erdoğan'ın birkaç saat sürmesi planlananziyareti için yaklaşık bin 500 polis memurunun görevlendirileceği belirtildi. Diğer eyaletlerden polis memurlarının da Berlin ekiplerine destek vermek üzere başkente geleceği ifade edildi.

Ziyaret çerçevesinde başbakanlık binası, Almanya Cumhurbaşkanı’nın Erdoğan'ı ağırlanacağı Cumhurbaşkanı resmi konutu Bellevue Sarayı ve Türkiye Büyükelçiliği’nin etrafındaki bölgede üst düzey güvenlik önlemlerinin alınacağı kaydedildi.

Erdoğan’ın politikalarına yönelik Kürtler tarafından düzenlenmesi planlanan bir protesto gösterisinin yanı sıra, Filistin yanlısı bir diğer eylem ve Berlin’de oynanacak Türkiye-Almanya dostluk maçı nedeniyle polis memurları Cumartesi günü de görev yapacak.

Cuma öğlen saatlerinde Berlin’e inmesi planlanan Erdoğan, önce Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edilecek. Daha sonra Başbakan Olaf Scholz’la görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı akşam yemeğinin ardından akşam saatlerinde Berlin’den ayrılması bekleniyor.

Başbakan Scholz (solda) ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da görüşmüşlerdi. Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Can Dündar: Almanya Erdoğan'a boyun eğiyor

Erdoğan’ın üç yıl sonra gerçekleştireceği ilk Almanya ziyareti, İsrail’e yönelik faşizm eleştirileri ve Hamas militanlarını mücahit olarak nitelendirmesi nedeniyle büyük tepki çekiyor. Ziyareti eleştirenler arasında 2016’dan bu yana Almanya'da sürgünde olan gazeteci Can Dündar da var. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Dündar, "Almanya’nın Erdoğan’a boyun eğdiğini" söyledi. "Almanya, Hamas destekçisi olduğunu ve İsrail’i terör devleti oalrak nitelendirdiğini bilmesine rağmen ona boyun eğmek zorunda kaldı" diyen Dündar, "daha ziyaret gerçekleşmeden bu ziyaretin kazananının Erdoğan olduğunu" savundu. Dündar, Berlin'deki hükümete yönelik "Anladığım kadarıyla Erdoğan’ı kızdırmak istemiyorlar, çünkü ona ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Can Dündar Fotoğraf: DW

Almanya'da Hamas yanlısı eylemlerin yasak olduğunu hatırlatan gazeteci, "Ama aynı zamanda bir Hamas destekçisini davet edip önüne kırmızı halı seriyorlar. Bu tuhaf ve bir tür çifte standart" diye konuştu.

dpa/SÖ,TY

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