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Irak'ın kuzeyinde topçu atışı sonucu en az sekiz kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 kişi de yaralandı - (20.07.2022)
Fotoğraf: Ismael Adnan/dpa/picture alliance
PolitikaTürkiye

Dohuk bombardımanı: Irak Türk Büyükelçi'yi çağırdı

44 dakika önce

Irak, Dohuk bombardımanının ardından Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Irak, saldırıdan Türkiye'ye sorumlu tutuyor. Ankara ise "terör örgütünü" işaret ediyor.

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Bağdat yönetimi, Irak'ın kuzeyindeki Dohuk vilayetinin Zaho ilçesine yönelik bombardımanın ardından Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Irak'ın Ankara'daki maslahatgüzarı da istişare için Bağdat'a gidecek.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, dokuz sivilin hayatını kaybettiği açıklanan saldırının "terör örgütü kaynaklı olduğu" değerlendirilmesinde bulunduklarını duyurmuştu. Bakanlık açıklamasında "Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz" denilirken Türkiye'nin "gerçeğin açığa çıkması" için "her türlü adımı atmaya hazır" olduğu belirtilmişti.

Barzani'den Bağdat'a çağrı

Bombardımanın ardından Bağdat yönetimi gibi Kuzey Irak hükümeti de Türkiye'yi suçladı.

Rudaw'ın haberine göre, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı bu saldırıyı "şiddetle kınadıklarını" ifade ederek, "Süreklilik kazanan bombardımanlar ve sınırda Türk ordusu ile PKK'lılar arasında yaşanan çatışmaları tamamen reddediyor ve kabul edilemez olarak görüyoruz. Bu çatışmalar, Kürdistan Bölgesi ile Irak'ın uluslararası sınırlarının istikrar ve güvenliğini zedeliyor" açıklamasında bulundu.

"Türk ordusu ile PKK'lılar savaşı durdurmalı ve artık sınır bölgelerinde ölümlere ve yıkıma neden olmamalılar" diyen Neçirvan Barzani, "Irak federal hükümeti bu suçların tekrarlanmaması ve Irak topraklarından komşu ülkelerin güvenliğinin tehdit edilmemesi için gerekli her türlü önlemi almalıdır" ifadesini kullandı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de bölgelerinin "Türkiye ile PKK arasındaki mücadele nedeniyle defaatle şiddete sürüklendiğini" belirterek "bunun bir son bulması" gerektiğini söyledi. Mesrur Barzani, "Kürdistan bölgesi hükümeti ile federal hükümetin, bu tür olay, suç ve felaketlere yol açan etkenlere karşı işbirliği içinde ciddi ve temelden bir çözüm bulmasının vakti gelmiştir" dedi.

ABD: Kabul edilemez

Bombardımanın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) de açıklama gelmişti. Durumu yakından izlediklerini ve "sivillerin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Kuzey, "Irak'taki askeri eylemlerin Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiğini" belirtmişti.

 

DW,AFP,rtr,dpa / CÖ,ET

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