Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Kıbrıs, Fransa ve İtalya'dan ortak tatbikat

Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Cumhuriyeti; Ankara-Atina arasında gerilimin tırmandığı bir dönemde Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenliyor.

Yunanistan Savunma Bakanlığı, Kıbrıs ve Girit adalarının güneyindeki tatbikatların üç gün süreceğini belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, "Doğu Akdeniz'deki tansiyon ve istikrarsızlığın, deniz alanlarıyla ilgili konulara ilişkin anlaşmazlıkları artırdığı" ifade edildi.

Ortak tatbikatla ilgili Fransa'dan da açıklama geldi. Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı, 26-28 Ağustos tarihleri arasındaki tatbikatlara helikopter destekli bir fırkateyn ve üç Rafale jetiyle katılacağını duyurdu.

"Birilerinin hırsları için oyun alanı olmamalı"

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ortak tatbikat konusunda Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz bir gerginlik bölgesine dönüştü" ifadesini kullanarak uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

"Mesajımız basit: Öncelik diyalog, işbirliği ve diplomasi olmalı. Böylece Doğu Akdeniz bir istikrar ve uluslararası hukuka saygı bölgesi hâline gelir" diyen Parly, Doğu Akdeniz için "Birilerinin hırsları için oyun alanı olmamalı. O bir ortak değer" ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz'de tansiyon, bölgedeki doğalgaz kaynakları nedeniyle uzun süredir yüksek. Türkiye'nin 10 Ağustos'ta Oruç Reis sismik araştırma gemisini savaş gemileri eşliğinde Kıbrıs açıklarına göndermesi, özellikle Ankara-Atina arasındaki gerilimin daha da artmasına neden olmuştu.

İki ülke arasındaki gerginliğin düşürülmesi için Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas , dün önce Atina ardından da Ankara'da temaslarda bulundu. Hem Ankara hem de Atina, Maas'a birbirleriyle diyaloğa hazır olduklarını belirtti.

Doğu Akdeniz'deki gerilim, AB dışişleri bakanlarının Perşembe ve Cuma günü Berlin'de yapacağı toplantılarda da gündeme gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz'de de Ege'de de Karadeniz'de de hakkı olanı alacağını söyledi. "Biz nasıl kimsenin toprağına, egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak, kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz" diyen Erdoğan, "Bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen, buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden" ifadesini kullandı.

DW,AFP,rtr/CÖ,HT

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