DJV: Türk Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmalı

Alman Gazeteciler Sendikası (DJV), Almanya'da yaşayan Türkiyeli muhalif gazetecilere yönelik artan tehdit, taciz ve saldırılar karşısında Alman hükümetini harekete geçmeye çağırdı.

DJV Başkanı Frank Überall, polis kaynaklarından aldıkları bilgiye göre, Türkiyeli muhaliflerden oluşan ve aralarında gazetecilerin de bulunduğu 55 kişilik bir infaz listesi bulunduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a seslenen Überall, Türk Büyükelçi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması gerektiğini belirterek "Heiko Maas'ın Türk Büyükelçi'ye bu noktada sınırın aşıldığını, Türkiye'deki baskıcı rejimden buraya sığınan gazetecilere yönelik tehdit ve şiddetin kabul edilemeyecek suç unsurları oluşturduğunu çok net bir şekilde söylemesi lazım" diye konuştu.

55 kişilik infaz listesinde iki isimle ilgili polisin harekete geçtiğini belirten Überall, söz konusu gazetecilere yönelik polisin koruma önlemlerini memnuniyetle karşıladıklarını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

DJV Başkanı, gazeteci Erk Acarer'in evi önünde saldırıya uğramasını hatırlatarak "Hükümete eleştirel yaklaşan gazetecilerin Türkiye'de gazetecilik mesleğini artık icra edemiyor olması yeterince kötü. Sığındıkları Almanya'da hâlâ korku içinde yaşamak zorunda kalmaları ise hiçbir şekilde kabul edilemez" diye konuştu.

KNA/BK,EC

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