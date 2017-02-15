 Berlin polisi Erk Acarer′e saldırıda soruşturmayı genişletti | Almanya | DW | 21.07.2021

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Almanya

Berlin polisi Erk Acarer'e saldırıda soruşturmayı genişletti

Almanya’da yaşayan gazeteci Erk Acarer’in kendisine bu kez de tehdit notu atıldığını bildirdirmesinin ardından Berlin emniyetinden açıklama yapıldı.

IS in der Türkei Journalist Erk Acarer

Başkent Berlin'de yaşayan ve kısa süre önce evinde saldırıya uğrayan gazeteci Erk Acarer'in bu kez de kendisine tehdit notu atıldığını duyurması sonrası Berlin polisinden açıklama yapıldı.

Polis sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, soruşturmanın kapsamının genişletildiğini belirterek, Acarer'e kısa süre önce yapılan saldırı ile yumurtalı notun birbiriyle bağlantılı olup olmadığının araştırılacağı bilgisini verdi. Acarer'in yumurtaya sarılı halde atılan ve üzerinde "Sen Bekle" yazılı notu emniyete teslim ettiği belirtildi.

Gazeteci Erk Acarer Salı günü Twitter hesabından, evine yumurtaya sarılı bir tehdit notunun atıldığını yazdı. Gazeteci yaptığı paylaşımda, "başına gelecek yeni bir olayın sorumlusunun AKP-MHP iktidarı ve atıl kaldığını düşündüğü Alman hükümeti olacağını" söyledi.

Gazeteci Temmuz ayı başında evinde üç kişinin saldırısına uğramıştı. Kafasına aldığı darbeler nedeniyle bir süre hastanede müşahede altında tutulan Acarer, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, saldırganları tanımadığını, ancak son bir ayda yayınlanan yazılarını okuyanların faillerin kimler tarafından yönlendirildiğini anlamakta zorlanmayacaklarını savunmuştu.

Gazeteci, yaşadıklarından AKP ve MHP'yi sorumlu tutmuş, "Bu, AKP-MHP faşist iktidarına çıkan bir saldırıdır. Ve burada emir verdikleri taşeron tetikçiler, o faşist yapılar üzerinden bunu gerçekleştirdiler" ifadelerini kullanmıştı.

Video izle 03:33

Erk Acarer: "Saldırı faşist yapılar üzerinden yapılan görevlendirmedir"

dpa, / GA, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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Erk Acarer: Saldırının arkasında AKP-MHP iktidarı var

Berlin'de evinin avlusunda saldırıya uğrayan gazeteci Erk Acarer, saldırı anlarını ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. DW Türkçe'ye konuşan Acarer, "Bu, AKP-MHP faşist iktidarına çıkan bir saldırıdır" dedi.  

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IS in der Türkei Journalist Erk Acarer

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Almanya’da yaşayan gazeteci Erk Acarer’in kendisine bu kez de tehdit notu atıldığını bildirdirmesinin ardından Berlin emniyetinden açıklama yapıldı.  

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