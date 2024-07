Dünyanın ekolojik kaynakları haftaya tükeniyor

İnsanlık önümüzdeki hafta Perşembe gününden (1 Ağustos) itibaren "cepten yemeye" başlayacak. Çevre örgütü Germanwatch, Küresel Ayak İzi Ağı'nın (GFN) araştırmasına dayanarak yaptığı açıklamada, dünyanın 2024 yılının tamamı için kullanılması öngörülen yenilenebilir kaynaklarını o tarihte tüketmiş olacağını duyurdu. Geçen yıl insanlığın yenilenebilir kaynakları tükettiği gün 2 Ağustos olmuştu.

ABD merkezli GFN, insanlığın dünyanın kaynaklarını daha verimli kullanması konusunda tünelin ucunda bir ışık göründüğünü ifade ederek yapılan araştırmaların, dünyadaki kaynakların aşırı tüketimi konusunda, olumlu anlamda bir dönüm noktasına gelinmiş olunabileceğini belirtti. İlgili açıklamada, kaynakların aşırı kullanımının on yıllarca nerede ise her sene artarak devam ettiği ancak son on yılda yerinde saymaya başladığı bildirildi. GFN'nin konuya ilişkin raporunda, "İyi haber şu ki, dönüm noktasına gelmiş gibi görünüyoruz. Birçok gösterge, kaynakların aşırı tüketiminin yakında azalmaya başlayacağına işaret ediyor" denildi.

Yeni teknolojiler fosil enerjiye bağımlılığı azaltıyor

Raporu kaleme alan bilim insanlarına göre, yenilenebilir enerjilerin giderek yayılması, bu kaynaklardan elde edilen enerjiyi depolama teknolojisinin gelişmesi, elektrikli taşıt ve ısı pompası kullanıcılarının artması, "fosil enerji ticaret modelinin" giderek gözden düşmesini sağlıyor. Raporda aynı zamanda, dönüşü olmayan iklimsel eşiklerin aşılmaması ve kitlesel canlı türü kaybının durdurulabilmesi için bu ve bunun gibi cesaret verici gelişmelerin çok daha güçlü bir biçimde hızlandırılması gerektiği de vurgulanıyor.

Germanwatch'ın siyasi direktörü Christoph Bals, "Günümüzdeki genç neslin ve gelecekteki kuşakların özgürlük hakkını korumak adına, hızlı, etkili ve sosyal açıdan kabul edilebilir bir biçimde harekete geçmek gerektiğini" ifade ederek kaynakları "çok aşırı tüketen sanayi ülkeleri ile yüksek emisyon üreten gelişmekte olan devletlere büyük bir sorumluluk düştüğünü" belirtti.

İnsanlığın, yapılan bir matematiksel hesaba göre günümüzdeki kaynak tüketiminin sürdürülebilmesi için 1,7 dünyaya ihtiyacı var. Tüm ülkelerin Almanya'da yaşayan toplum gibi bir tüketim içinde olması halinde ihtiyaç 3 gezegene çıkıyor. Dünyanın önde gelen sanayi ülkelerinden Almanya, kendi adına sürdürülebilir kaynakları Mayıs ayında tüketmişti. Çin'de yaşayan insanların tüketim alışkanlığı senede 2,4, ABD'de toplumunun tüketimi ise 5,1 dünya gerektiriyor.

Uçakla yolculuklar önemli bir sorun

GFN raporu, iklim için en zararlı konulardan birinin havayolu trafiği, özellikle de uzun mesafeli uçuşlar olduğuna dikkat çekiyor. Raporun ilgili bölümünde, "dünya nüfusunun sadece çok küçük bir kesimi uçuş alışkanlığı nedeniyle, yaşanan iklim krizinin en önemli sorumlularından biri" ifadesi kullanıldı. Hava trafiğinin, en azından biraz daha iklim dostu bir hal alması adına gerekli teknolojik çözümlere ulaşmak için büyük bir eforla çaba gösterilmesi gerektiğini belirten raporda, "ancak kısa vadede, özellikle de şu anki uçuş yoğunluğunda" bu teknolojilerin hayata geçirilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Bu sebepten, havayoluna alternatif olan diğer seçeneklerin tercih edilmesi tavsiye edilerek örnek olarak Avrupa içi trafiği, havayolundan demiryoluna kaydırmak gerektiği, trenle seyahatin uçağa göre 28 kat daha iklim dostu olduğu kaydedildi.

