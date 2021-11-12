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Yenilenebilir enerji, kendini yenileyebilen kaynaklardan elde edilen enerjiye verilen isim.
Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi bu kapsama girer. DW Türkçe'nin yenilenebilir enerji ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Okyanus ve denizlerde biriken plastik çöp yığınlarından kurtulmaya bir adım daha yaklaşıldı. İngiltere'deki Portsmouth Üniversitesi ile Amerikan Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı bilim insanları, doğada ayrışması yaklaşık 400 yıl süren PET şişeleri birkaç günde yiyen bir enzim geliştirdi.