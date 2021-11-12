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Yenilenebilir enerji

Yenilenebilir enerji, kendini yenileyebilen kaynaklardan elde edilen enerjiye verilen isim.

Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi bu kapsama girer. DW Türkçe'nin yenilenebilir enerji ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

An undated picture shows the wind power park La Venta in Oaxaca, Mexico. According to Energy Center Research Academic Secretary, Edgard Santoyo Gutierrez's statements, Mexico has available wind power and solar resources but still depends on technologies developed in other countries, 1 July 2010. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/HO/dpa | Verwendung weltweit

Türkiye için nükleer mi yenilenebilir enerji mi? 12.11.2021

Nükleer santraller güvenlik tehlikesi ile tartışma konusu olsa da kesintisiz, sıfır karbonlu üretim için önemli görülüyor. Yenilenebilir enerji sektörü temsilcilerine göre ise güneş ve rüzgar geleceğin enerji kaynakları.
12/10/2021 French President Emmanuel Macron speaks during the presentation of France 2030 investment plan at the Elysee Palace in Paris, Tuesday Oct. 12, 2021.French President Emmanuel Macron details the priority sectors of the France 2030 plan to bring out the champions of tomorrow. Behind reads: Reinvent nuclear energy. (Ludovic Marin, Pool Photo via AP)

Macron: Nükleer enerjiye yatırım yapacağız 10.11.2021

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin nükleer enerji alanında yatırımlar yapacağını bir kez daha dile getirdi. Macron, bunun karbondioksit salınımını azaltmak için de gerekli olduğunu ifade etti.

DW Haber - 07.10.2021 07.10.2021

DW Haber'de bugün: TÜGVA 8 yılda nasıl bu kadar büyüdü?, Reklamlarında memleket sevdasını dile getiren Cengiz Holding vergi cennetinde, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerginlik, Paris İklim Anlaşması: Türkiye'de neler değişecek?

16.07.2021 RHINELAND PALATINATE, GERMANY - JULY 16: A view of flood devastated area after severe rainstorm and flash floods hit western states of Rhineland-Palatinate and North Rhine-Westphalia, on July 16, 2021, in Ahrweiler district of Rhineland-Palatinate, Germany. The death toll from Germany's worst floods in more than 200 years rose to 81 and some 1,300 people are missing. Search and rescue works continue in the area. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency

Almanya'da "kömür santralleri kapatılsın" çağrısı 16.07.2021

Almanya'da meydana gelen sel felaketinin ardından küresel ısınmaya karşı daha fazla önlem alınması tartışmaya açıldı. Kömür yakıtlı santrallerin bir an önce kapatılması isteniyor.

Tuerkei, westliche Schwarzmeerkueste, Zonguldak, Catalagzi, kalorisches Kraftwerk | Verwendung weltweit

Avrupa kömürlü santralleri kapatıyor, Türkiye yenilerini kuruyor 30.01.2021

Avrupa'daki birçok ülke kömürlü termik santralleri kapatıyor. Avrupa ülkelerinde rüzgar ve güneşten enerji üretilmesi yaygınlaşırken, Türkiye mevcut kömürlü termik santrallere yenilerini eklemeyi planlıyor.

A picture taken on April 20, 2018 in Ankara shows a general view of the Grand National Assembly of Turkey (TBMM) as debate motion on proposed early presidential and parliamentary elections begin. - Turkish President called snap elections for June 24, bringing the polls forward by a year-and-a-half. The election will hasten the transition to a new presidential system -- which critics fear will mark the start of one man rule -- due to come into force after the polls. (Photo by ADEM ALTAN / AFP) (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

Lastik yakmanın biyokütle sayılmasına tepki yağıyor 12.11.2020

Birkaç gün içinde Meclis Genel Kurulu’nda tüm ülkenin enerji politikasını ilgilendirecek önemli bir kanun teklifi milletvekillerinin onayına sunulacak. Lastik yakmanın biyokütle sayılmasını öngören yasa endişelere neden oluyor.
ARCHIV - 19.09.2019, Niedersachsen, Hohenhameln: Dampf steigt vom Kohlekraftwerk Mehrum auf. (Zu dpa Bericht: Menge an Treibhausgasen in der Atmosphäre nimmt weiter zu) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Türkiye iklim peformansında kırık not aldı 10.12.2019

Türkiye, 2019 İklim Performans Endeksinde 60 ülke arasında 50’nci sıraya gerileyerek performansı en düşük ülkeler arasında yer aldı. Türkiye'nin yenilenebilir enerji notu ise yüksek çıktı.
Keywords: Sustainable Dance Floor, #doingyourbit, Daan Roosegaarde Die sind creative commons und wir haben das Erlaubnis von Daan Roosegaarde die kostenlos zu nutzen.

Dans ederek enerji üretimine katkı sağlayabilirsiniz 16.03.2019

Güneş ve rüzgardan enerjisini artık herkes biliyor. Peki ya dans ederek, koşarak ya da kahve atıklarıyla enerji üretilebildiğini biliyor muydunuz? Bilim insanları temiz enerji için yeni alternatifler yaratıyor.
Bildnummer: 59250186 Datum: 08.08.2012 Copyright: imago/AFLO Glaskugel auf Efeu in einem Wald PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY xkg 2012 quer Symbolfoto Ökologie Umwelt Umweltschutz Schutz Glas zerbrechlich Erde Welt Weltkugel Kugel Pflanzen Natur Naturschutz 59250186 Date 08 08 2012 Copyright Imago aflo Glass ball on Ivy in a Forest PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY xkg 2012 horizontal Symbolic image Ecology Environment Environmental Protection Protection Glass fragile Earth World Globe Ball Plants Nature Nature conservation

İklim korumada en önemli beş adım 15.02.2019

Günümüzde iklimin korunması hayatî bir öneme sahip. Küresel ısınmanın önlenmesi için zararlı gaz salımının da bir an önce azaltılması gerekiyor. İşte bu amaçla atılması gereken en önemli beş adım:
ARCHIV 2014 ****- Servicetechniker Andrè Sebesta arbeitet am 12.06.2014 auf einer der neuen Windkraftanlagen vom Typ Vestas V112 im neuen Windpark in Barkhagen (Mecklenburg-Vorpommern). Sieben Anlagen mit 140 Meter hohen Türmen gehen in der Nähe des Plauer Sees an offiziell ans Netz und sollen künftig rund 21.000 Haushalte mit Windstrom versorgen. Der Windpark wird vom Rostocker Windparkentwickler Umweltgerechte Kraftanlagen (UKA) errichtet. Foto: Jens Büttner/dpa (zu dpa Die wichtigsten Ereignisse des Jahres 2014 in MV vom 03.12.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Fransa’da rüzgâr enerjisi krizi 29.09.2018

Fransa’nın “yeşil enerji” konusunda öncü ülkelerden olduğu pek söylenemez. Buna ilave olarak şimdi de bir mahkeme kararı nedeniyle ülkede rüzgâr enerjisi pazarı derin bir krizin arefesinde.
13.08.2018 (180813) -- ANKARA, Aug. 13, 2018 (Xinhua) -- Turkish President Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during Turkish ambassadors' conference at Presidential Palace in Ankara, Turkey, on Aug. 13, 2018. Turkish President Recep Tayyip Erdogan has denounced the Lira crisis as a plot against Turkey, warning that his country will forge new alliances and markets in response to a bitter rift with long-time ally the United States, which has caused the Turkish currency to hit record lows. (Xinhua/Turkish Presidential Palace) (lrz) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Erdoğan: Alman yatırımcıların sayısını artırmayı hedefliyoruz 26.09.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Frankfurter Allgemeine Zeitung için bir yazı kaleme aldı. Türkiye’deki Alman yatırımcıların sayısını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, Gülen yapılanmasıyla mücadelede destek istedi.
17.4.2018*** 17.04.2018, Berlin: Heiko Maas (SPD), Außenminister, nimmt im Auswärtigen Amt an der Energiekonferenz der Bundesregierung, dem «Energy Transition Dialogue», teil. Hier treffen internationale Entscheidungsträger der Energie- und Außenpolitik auf Konzernlenker der Privatwirtschaft, um Strategien für eine intelligente Transformation des Energiesystems zu entwickeln. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

Yenilenebilir enerji Berlin'de masaya yatırıldı 17.04.2018

Alman Dışişleri Bakanı Maas, "Enerji dönüşümü barışçıl bir dünya için şart" dedi. Türk Enerji Bakanı Albayrak ise Türkiye'nin enerji alanında Avrupa'nın önemli bir partneri olmayı sürdüreceğini söyledi.

Araştırmacılar tesadüfen plastik yiyen enzim geliştirdi 17.04.2018

Okyanus ve denizlerde biriken plastik çöp yığınlarından kurtulmaya bir adım daha yaklaşıldı. İngiltere'deki Portsmouth Üniversitesi ile Amerikan Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı bilim insanları, doğada ayrışması yaklaşık 400 yıl süren PET şişeleri birkaç günde yiyen bir enzim geliştirdi.

Köylere seyyar güneş enerjisi ile elektrik 04.04.2018

Bir Alman start-up şirketi yürüttüğü seyyar güneş enerjisi projesi ile Afrika'nın şebekesi olmayan köylerine elektrik sağlıyor.
A picture taken on April 7, 2011 shows windmills and a painting on the Cruas Meysse nuclear power plant located in Cruas and Meysse communes, next to the Rhone River. The site is 35km north of Tricastin Nuclear Power Center and near the town of MontÃ©limar. The site contains 4 pressurized water reactors of 900 MW each, totaling 3600 MW total. The construction began in 1978, the reactors were built between 1983 and 1984.AFP PHOTO/PHILIPPE DESMAZES (Photo credit should read PHILIPPE DESMAZES/AFP/Getty Images)

Dünyada kim ne kadar nükleer enerji kullanıyor? 03.04.2018

Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreniyle birlikte Türkiye nükleer enerji üretme planlarını somutlaştırdı. DW Türkçe dünyada nükleer enerjiden elektrik üretimini mercek altına aldı.
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Enerji dönüşümü: Hedef sürdürülebilir kentler 10.03.2018

Tüm dünyada yüzden fazla kent elektrik ihtiyacının en az yüzde 70’ini yenilenebilir enerjiden sağlıyor. Peki bunu nasıl başardılar ve onlardan neler öğrenebiliriz?
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