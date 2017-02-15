Cezayir'deki yangınlarda 42 can kaybı

Akdeniz ülkelerinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Ordunun yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği Cezayir'de Salı akşamı televizyondan halka seslenen Başbakan Eyman Bin Abdulrahman, şimdiye kadar 25'i asker olmak üzere 42 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Cezayir Başbakanı, hayatını kaybeden askerlerin kurtarma ekibinden olduğunu ve 100'den fazla kişiyi alevlerden kurtardığını da aktardı.

Yangınlar, Tizi Ouzou ile başkent Cezayir'in doğusundaki Bejaia bölgelerini tehdit ediyor.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası

Mora'da yangınlar kontrol dışı

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda ise orman yangınları kontrol dışına çıkmış durumda. Bölgede 19 köy boşaltılırken Pirris adlı yerleşim bölgesinde de evler alev aldı. Kurtarma ekiplerinin gece boyunca alevlerin kuzeyde, tarihte ilk Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği antik Olimpiya kentinin bulunduğu Ilia bölgesine doğru ilerlemesini engellemeye çalıştığı ve bunun için bariyerler kurduğu bildirildi. Mora Yarımadası'nda şiddetli esen rüzgarın yangın sönderme çalışmalarını güçleştirdiği belirtiliyor.

Eğriboz Adası'nda da durum hâlâ kritik. Ada'da alevlerle mücadeleye uluslararası ekipler de destek veriyor. Eğriboz'da bugün beklenen yağmurun yangınların söndürülmesine yardımcı olmasından umut ediliyor. Öte yandan Yunan itfaiyesi, Salı akşamı itibariyle son 24 saat içinde 54 yeni orman yangınının daha çıktığını duyurdu.

Sicilya ve Sardunya tehdit altında

Yangınlarla mücadelenin sürdüğü İtalya'da da yüksek sıcaklık nedeniyle yeni orman yangınlarının çıkmasından endişe ediliyor. Özellikle Sicilya ve Sardunya adalarında 40 derecenin üstünde seyreden sıcaklığın, esen rüzgarla birlikte yangın tehlikesini artırdığı belirtiliyor. Bu nedenle Sicilya'nın sivil savunma kurumu, Ada'nın tamamında en yüksek alarm seviyesine geçtiklerini açıkladı. Sicilya Bölgesel Yönetimi Başkanı Nello Musumeci de Roma'daki merkezi yönetime ulusal acil durum ilan etmesi çağrısında bulundu.

Antalya'daki yangınların ardından çekilen bir fotoğraf

Türkiye'de de yangın söndürme çalışmaları 40 derecenin üzerindeki sıcaklık altında devam ediyor. Tarım ve Orman İşleri Bakanı Bekir Pakdemirli, Köyceğiz'de yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirterek Milas ve Bodrum'da alevlerin kontrol altına alındığını açıkladı.

dpa/HS,JD

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