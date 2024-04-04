"Bulgaristan'da Hamas'ın silah deposu bulundu" iddiası

Bulgaristan'da Hamas ile bağlantılı olduğu düşünülen bir silah deposu ortaya çıkarıldı. Alman Spiegel dergisinin haberine göre, Aralık ayı ortasında Almanya ve Hollanda'da Hamas üyesi olduğu şüphesiyle tutuklanan dört kişinin cep telefonlarındaki fotoğrafların dijital izleri, Bulgaristan'da yeraltında gizlenmiş bir silah deposuna ulaşılmasını sağladı.

Spiegel'in haberine göre Alman Federal Emniyet Teşkilatı (BKA), şüphelilerin birinin cep telefonunda çok sayıda tabanca, şarjör ve başka silah parçalarına ait fotoğraflar buldu. Fotoğraflardaki dijital izler takip edilince Bulgaristan'ın güneyinde bir yerde, bir ağacın altına siyah bir naylon torba içinde gömülmüş ateşli silahlara ulaşıldı. Silahların bir kısmının paslanmış durumda olduğu belirtildi.

14 Aralık'ta Alman Yargıtay Soruşturma Hakimliğinin çıkardığı yakalama emriyle Mısır ve Lübnan vatandaşı üç kişi Berlin'de, Hollanda vatandaşı olan dördüncü kişi de Rotterdam'da yakalanmıştı. Tutuklanan dört kişi, yabancı terör örgütü üyeliği ile suçlanıyor. Hamas, AB'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

Avrupa'da saldırı planı şüphesi

Başsavcılığın iddianamesinde dört kişinin yıllardır Hamas üyesi olduğu, örgütün askeri kanadıyla yakın bağlantı içinde bulunduğu ve yurt dışı operasyonlarına katıldığı belirtiliyor. Şüphelilerden birinin 2023 yılı başında Hamas tarafından Avrupa'da önceden silahların yerleştirildiği bir yeraltı silah deposunu bulmakla görevlendirildiği, silahların Berlin'e götürülerek Avrupa'daki Yahudi kuruluşlarına olası saldırılar için hazır tutulması talimatı aldığı iddia ediliyor. Üç şüphelinin Ekim ayından itibaren Berlin'den çeşitli bölgelere silah aramak için yola koyulduğu, dördüncü şüpheli tarafından desteklendikleri belirtiliyor.

Polisin başlangıçta, şüphelilerin birkaç kez seyahat ettiği Polonya'dan şüphelendiğini belirten Spiegel, Polonya ya da Avrupa'nın başka yerlerinde gizli silah depoları bulunup bulunmadığının henüz bilinmediğini kaydetti. Alman güvenlik makamlarına Avrupa'daki olası terör planlarıyla ilgili bilginin İsrail istihbaratı tarafından iletildiği belirtiliyor.

Spiegel'in Bulgaristan'da bir silah deposu bulunduğu haberi ile ilgili Alman Federal Başsavcılığı ise yorum yapmadı.

Göç rotası silah sevkiyatı için mi kullanılıyor?

Haber, Bulgaristan'da büyük şaşkınlık ve endişe yarattı. Deutsche Welle (DW) Bulgarca Servisine konuşan Sofya Demokrasi Araştırmaları Merkezinden organize suçlar ve güvenlik uzmanı Tihomir Bezlov, silah kaçakçılığının kaçak göç rotaları üzerinden yürütülüyor olabileceğine dikkat çekti.

Tihomir Bezlov Fotoğraf: Tihomir Bezlov

Türkiye sınırından gelip Bulgaristan üzerinden Sırbistan ve Romanya'ya uzanan göç rotasına işaret eden Bezlov, "İnsan kaçakçılarının bir kısmının şimdi terör saldırılarının lojistik hazırlık sürecinde yardımcı rol oynaması mümkün. Şu an sadece tahmin aşamasındayız ama önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntının ortaya çıkacağını düşünüyorum. Silahlar niye oraya yerleştirildi, onlara destek olan altyapı nedir?" sorularını yöneltti.

Bulgaristan'a 1960'lı yıllarda iltica yoluyla çok sayıda Filistinlinin geldiğini ve bugün ülkede görece büyük, iyi entegre olmuş bir Filistinli topluluğun bulunduğunu hatırlatan Bezlov, "Bu diaspora, yasadışı yollardan Bulgaristan üzerinden Batı Avrupa'ya, özellikle de Almanya'ya geçmek isteyenlere de destek oluyor. Eldeki veriler, bu düzensiz göçmenler arasında Filistinlilerin de bulunduğunu gösteriyor. Filistinliler kaçak göçmenler arasında en büyük beşinci ya da altıncı grup" dedi.

DW/BK,HS

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