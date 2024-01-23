Holokost'tan kurtulan 245 bin Yahudi hayatta

Dünya genelinde yapılan bir araştırma, Yahudi Soykırımı'ndan (Holokost) kurtulan ve hâlen hayatta olan Yahudi sayısının yaklaşık 245 bin olduğunu ortaya koydu.

Nazilerin 1933-1945 yılları arasında Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaklaşık 6 milyon Yahudi'yi öldürdüğü Holokost'tan kurtulan ve hâlen yaşayan kişi sayısının yaklaşık 245 bin olduğu açıklandı.

Yapılan araştırmaya göre, söz konusu Yahudiler dünya genelinde 90'ı aşkın ülkede yaşıyor.

Talepler Konferansı olarak da bilinen Almanya'ya Karşı Yahudilerin Maddi Talepleri Konferansı'nın gerçekleştirdiği çalışma sonucunda açıklanan rapor, Holokost'tan kurtulanların şu an yüzde 49'unun İsrail'de, yüzde 18'inin Batı Avrupa'da, yüzde 16'sının ABD'de, yüzde 12'sinin de eski Sovyet ülkelerinde yaşadığını ortaya koydu.

New York merkezli kuruluşun 27 Ocak Uluslararası Holokost'u Anma Günü yaklaşırken yayımladığı rapor, Avrupa'da en fazla Holokost mağduru Yahudi'nin yaşadığı ülkenin 21 bin 900 kişiyle Fransa olduğuna işaret etti.

Rapor, bu sayının Almanya'da ise 14 bin 200 olduğunu gösterdi. Almanya'da Adolf Hitler'in iktidara geldiği 1933 yılında yaklaşık 560 bin Yahudi yaşıyordu. Ancak 1945 yılına dek süren İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'daki Yahudi sayısı 15 bine kadar düştü. Almanya'daki Yahudi topluluğu eski Sovyet Birliği ülkelerinden 215 bini aşkın Yahudi'nin Almanya'ya göç ettiği 1990 yılından sonra yeniden büyüdü. Bu kişiler arasında Holokost'tan kurtulmuş olan Yahudiler de bulunuyordu.

Nazi döneminde mağduriyet yaşamış olan Yahudiler adına her yıl Almanya Maliye Bakanlığı ile tazminat görüşmeleri gerçekleştiren Talepler Konferansı, geçen Haziran ayında, Almanya'nın dünya genelindeki Holokost mağdurlarına yönelik toplam 1,4 milyar dolar daha ödeme yapmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Alman hükümeti 1952 yılından beri bireylere bu kapsamda 90 milyar doları aşkın ödeme yaptı.

Yaş ortalaması 86

Talepler Konferansı'nın raporundan önce, Holokost'tan kurtulan ve hâlâ yaşayan Yahudilerin sayısı hakkında sadece muğlak tahminler yapılıyordu. Söz konusu sayı elbette Holokost mağdurlarının yaşlarının bir hayli yüksek olması nedeniyle hızla düşüyor.

Talepler Konferansı'nın raporu, yaşayanların yaş ortalamasının araştırmanın gerçekleştirildiği geçen Ağustos ayında 86 olduğuna işaret ediyor.

Bu kişilerin beşte biri 90 yaşın üzerinde. 96 yaşından büyüklerin oranı ise yüzde 5,3. En yaşlı Holokost mağdurunun 1912 doğumlu olduğu belirtildi.

Hâlen yaşayanların yüzde 96'sının 1928'den sonra doğduğu ve Holokost döneminde çocuk olduğu bildirildi.

Rapora göre, yaşayanların yüzde 61'i kadın, yüzde 39'u ise erkek.

AP,epd/CÖ,HT

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