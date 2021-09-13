Adolf Hitler, Avusturya asıllı Alman siyasetçi. 1933 - 1945 yılları arasında Nazi Almanyası'nı diktatör olarak yönetti. Yahudi karşıtı politikaları ve ırkçı ideolojisiyle tanındı.

Saldırgan dış politikası, İkinci Dünya Savaşının patlak vermesinin başlıca nedenleri arasında kabul edilmektedir. Savaş ve Yahudi soykırımı milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. DW Türkçe'nin Adolf Hitler ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.