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Adolf Hitler

Adolf Hitler, Avusturya asıllı Alman siyasetçi. 1933 - 1945 yılları arasında Nazi Almanyası'nı diktatör olarak yönetti. Yahudi karşıtı politikaları ve ırkçı ideolojisiyle tanındı.

Saldırgan dış politikası, İkinci Dünya Savaşının patlak vermesinin başlıca nedenleri arasında kabul edilmektedir. Savaş ve Yahudi soykırımı milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. DW Türkçe'nin Adolf Hitler ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht bei einer Gesprächsveranstaltung mit Bürgerinnen und Bürgern mit türkischen Wurzeln im Schloss Bellevue anlässlich des 60. Jahrestages des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens.

Steinmeier: Alman devlet kurumlarının Nazi geçmişi hâlâ karanlıkta 13.09.2021

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya'da devlet kurumlarının Nazi geçmişinin hâlâ karanlıkta olduğunu söyledi. Steinmeier cumhurbaşkanlığı dairesinin Nazi geçmişini aydınlatmak üzere proje başlattı.
Der Bundesvorsitzende der Partei Bündnis 90/Die Grünen, Cem Özdemir, aufgenommen am 09.12.2017 auf dem Parteitag der Grünen Baden-Württemberg in Heidenheim (Baden-Württemberg). Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"Alparslan Türkeş bir Hitler sempatizanıydı" 19.11.2020

Ülkücülere yönelik yasağın incelenmesini talep eden, beş partinin hazırladığı ortak teklif Federal Meclis'ten geçti. Teklifin imzacısı Yeşiller milletvekili Cem Özdemir ile ülkücülere yönelik yasak talebini konuştuk.
15.02.2020, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Eine Person wird von Polizisten in den Bundesgerichtshof gebracht. Einen Tag nach der Zerschlagung einer mutmaßlichen rechten Terrorzelle sind die ersten Festgenommenen in Karlsruhe zu Haftrichtern des Bundesgerichtshofs (BGH) gebracht worden. Die Vorführungen hätten wie geplant am Samstagvormittag begonnen, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft auf Anfrage. Die Ermittlungsrichter entscheiden, ob die insgesamt zwölf Verdächtigen in Untersuchungshaft kommen oder jemand freigelassen werden muss. Foto: Uli Deck/dpa | Verwendung weltweit

Almanya'da siyasetçi ve gazetecilere ölüm tehdidi 05.05.2020

Almanya'da siyasetçi, gazeteci ve savcılara gönderilen ve ölüm tehdidi içeren mektuplara ilişkin polis soruşturması başlatıldı. "Heil Hitler" imzalı mektupların aşırı sağcılarca gönderildiği düşünülüyor.
Bjoern Hoecke, Alternative for Germany (AfD) party leader congratulates Free Democratic Party (FDP) candidate Thomas Kemmerich after he was elected new Thuringia premier at the state parliament in Thuringia in Erfurt, Germany, February 5, 2020. REUTERS/Hannibal Hanschke

Avrupa’daki son kalelerden biri daha mı yıkılıyor? 07.02.2020

AfD’nin Thüringen’de demokratik kitle partilerinin “izolasyon” stratejisini delmeyi başarmasının yol açtığı siyasi depremin artçıları sürüyor. Tabuları yerle bir eden gelişmeler, aşırı sağ endişesini artırıyor.
Reinhard Tristan Eugen Heydrich (7 March 1904  4 June 1942) was a high-ranking German Nazi official during World War II, and one of the main architects of the Holocaust. He was SS-Obergruppenführer und General der Polizei (Senior Group Leader and Chief of Police) as well as chief of the Reich Main Security Office (including the Gestapo, Kripo, and SD). He was also Stellvertretender Reichsprotektor (Deputy/Acting Reich-Protector) of Bohemia and Moravia, in what is now the Czech Republic. Heydrich chaired the January 1942 Wannsee Conference, which formalised plans for the Final Solution to the Jewish Questionthe deportation and genocide of all Jews in German-occupied Europe. Heydrich was attacked in Prague on 27 May 1942 by a British-trained team of Czech and Slovak soldiers who had been sent by the Czechoslovak government-in-exile to kill him in Operation Anthropoid. He died from his injuries a week later. Intelligence falsely linked the assassins to the villages of Lidice and Lezaky. Lidice was razed to the ground; all men and boys over the age of 16 were shot, and all but a handful of its women and children were deported and killed in Nazi concentration camps. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"Prag Kasabı"nın mezarı açıldı 16.12.2019

Almanya'da Yahudi Soykırımı'nın planlayıcılarından olan Nazi subayı Reinhard Heydrich'in Berlin'deki mezarı, kimliği belirsiz kişilerce açıldı. Heydrich, "Prag Kasabı" olarak anılıyordu.
©Kyodo/MAXPPP - 18/10/2016 ; File photo taken in March 2015 in Braunau, Austria, shows a building part of which was the birthplace of Adolf Hitler. It was reported on Oct. 17, 2016, that demolition of the house is proposed. (Kyodo) ==Kyodo |

Hitler'in doğduğu ev polis merkezi olacak 20.11.2019

Avusturya’da Adolf Hitler’in Braunau’da doğduğu evin polis merkezi olmasına karar verildi. Böylece evin Neonaziler tarafından siyasi amaçlar için istismar edilmesi engellenecek.
Türkische Historikerin Muazzez İlmiye Çığ im Interview mit DW

"Hitler istedi ama Atatürk Yahudi profesörleri vermedi" 30.08.2019

Muazzez İlmiye Çığ, dünyaca ünlü bir Sümerolog, bilim insanı ve tarihçi. Haziran ayında 106 yaşına giren Muazzez İlmiye Çığ, Türkiye'nin Yahudi eğitimcileri nasıl koruduğunu Deutsche Welle Türkçe'ye anlattı.

“Hitler istedi ama Atatürk Yahudi profesörleri vermedi” 30.08.2019

Muazzez İlmiye Çığ, dünyaca ünlü bir Sümerolog, bilim insanı ve tarihçi. Haziran ayında 106 yaşına giren Muazzez İlmiye Çığ, Deutsche Welle Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

20.07.2019, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), spricht beim Gelöbnis im Bendlerblock. Das Gelöbnis findet im Gedenken an den Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft anlässlich des 75. Jahrestages des missglückten Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 statt. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

Almanya Hitler'e suikast girişimini anıyor 20.07.2019

20 Temmuz 1944’te, bir grup Alman subay, Adolf Hitler’e suikast girişiminde bulundu. Almanya suikast girişiminin 75'inci yılında Nazi karşıtı subayları anıyor.
Stauffenberg, Claus Graf Schenk von. Generalstabsoffizier, Widerstandskämpfer (am 20. Juli 1944 Attentat auf Hitler); Jettingen 15.11.1907  (hingerichtet) Berlin 20.7.1944. Als Oberleutnant der Kavallerie in Bamberg. Porträtaufnahme, undat., um 1934. |

Merkel, Hitler’e suikast girişimi düzenleyenleri andı 14.07.2019

Almanya Başbakanı Merkel, 1944 yılında Hitler’e suikast düzenleyenlerin örnek alınacak kişiler olduğunu vurguladı. Merkel, günümüzde de aşırı sağcılarla kararlı bir biçimde mücadele çağrısı yaptı.
8-1919-11-0-A1 (138214) Demonstration/Abtretung Westpreußen,1919 Berlin / Demonstration gegen die Abtretung von Danzig und Posen (West- preußen), nach den Bestimmungen des Versailler Vertrages. (Abkommen mit Polen über die Räumung Westpreußens, am 25.11.1919, Danzig wird Freistaat, 1920). - Demonstrationszug in der Potsdamer Straße.- Foto, um November 1919. E: Anti-Versailles demonstration / Berlin Berlin: Demonstration against the return of Posen to Poland on 25/11/1919 and the decision to make Danzig a free city in 1920 under the provisions of the Treaty of Versailles. - Demonstrators march through Potsdamer Strasse. - Photo, Novemember 1919. |

Versay Antlaşması 100 yaşında 28.06.2019

Birinci Dünya Savaşı'nın Kasım 1918'de sona ermesinden yedi ay sonra, 28 Haziran 1919'da Versay Barış Antlaşması imzalandı. Antlaşma, Almanlara ağır yükümlülükler getirmişti.

27.08.2018, Sachsen, Chemnitz: Demonstranten der rechten Szene gestikulieren und drohen den Gegendemonstranten Gewalt an. Nach einem Streit war in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt von Chemnitz ein 35-jähriger Mann erstochen worden. Die Tat war Anlass für spontane Demonstrationen, bei denen es auch zu Jagdszenen und Gewaltausbrüchen kam. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

"Irkçılara boyun eğmeyeceğim" 12.06.2019

Lalia Diaby geçen yıl Berlin’de ırkçı saldırıya uğradı. Olayın peşini bırakmayan Diaby, saldırganların yakalanıp ceza almalarını sağladı. Diaby, travmaya yol açan bu deneyimini ve hukuk mücadelesini DW Türkçe’ye anlattı.
Das griechische Parlament ist das Parlament Griechenlands, das heute am Athener Syntagma-Platz, im alten königlichen Schloss, residiert. Das Parlament besitzt eine Kammer und 300 auf vier Jahre gewählte Mitglieder. Im Bild: Frontansicht des Parlamentsgebäudes | Verwendung weltweit

Yunanistan Almanya'dan 290 milyar euro savaş tazminatı istiyor 18.04.2019

Yunanistan, Almanya’dan dünya savaşları sırasında ülkede yarattığı zarar nedeniyle 290 milyar euro tazminat ödemesini talep ediyor. Yunan parlamentosu hükümetten gerekli tüm adımları atmasını istedi.
THE HOUSE THAT JACK BUILT, Bruno Ganz, 2018. © IFC Films / courtesy Everett Collection | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Bruno Ganz yaşamını yitirdi 16.02.2019

İsviçreli ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Bruno Ganz hayata veda etti. Ganz, Adolf Hitler'i canlandırdığı ve Berlin'in düşüşünü anlatan "Untergang" (Çöküş) filmiyle hafızalara kazınmıştı.

In this undated photo issued Monday Nov. 12, 2018, by Britain's West Midlands Police, showing Swastika cushions, slightly hidden below, and a Ku Klux Klan flag hanging in the lounge of the home of Adam Thomas and Claudia Patatas. Thomas and Patatas, were found guilty Monday Nov. 12, 2018, of being members of the outlawed extreme right-wing organisation National Action, with sentencing due to be carried out later. (West Midlands Police via AP) |

İngiltere'de Neonazi çifte hapis cezası 18.12.2018

İngiltere'nin Birmingham kentinde Ulusal Eylem isimli yasa dışı Neonazi grubuna üye olmakla suçlanan bir çift hakkında hapis kararı verildi. Çift, yeni doğan çocuklarına Hitler'in ismine atıfla Adolf adı vermişti.
HANDOUT - 14.11.2018, Bayern, Berghof am Obersalzberg: Das Foto aus dem Jahr 1933, das von Alexander Historical Auctions veröffentlichtet wurde, zeigt Adolf Hitler, der das jüdische Mädchen Bernhardine «Rosa» Nienau umarmt. Das Foto hat in den USA für mehr als 10 000 Euro den Besitzer gewechselt. Das Schwarz-Weiß-Bild des Fotografen Heinrich Hoffmann wurde schon am 13.11. im US-Staat Maryland für 11 520 Dollar (10 200 Euro) versteigert, wie die «Washington Post» berichtete. Foto: Heinrich Hoffmann/Alexander Historical Auctions/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Hitler'in Yahudi kızla çekilen fotoğrafı satıldı 15.11.2018

Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in Yahudi bir kız çocuğu ile çekilmiş fotoğrafı açık artırmada 11 bin dolara alıcı buldu.
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