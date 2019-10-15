 Bulgaristan VW fabrikası için teşviki ikiye katladı | EKONOMİ | DW | 16.10.2019

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EKONOMİ

Bulgaristan VW fabrikası için teşviki ikiye katladı

Volkswagen’ın yeni fabrikası için Türkiye’nin en büyük rakibi konumundaki Bulgaristan, devlet teşviki teklifini ikiye katladı. VW yönetiminde Türkiye’nin Suriye harekatıyla ilgili huzursuzluk olduğu belirtiliyor.

VW-Zentrale Wolfsburg (picture-alliance/dpa/P. Lux)

Alman otomotiv devi Volkswagen'ın (VW) kuracağı yeni fabrika için yer arayışında Türkiye'nin en ciddi rakibi olan Bulgaristan, fabrika için vereceği devlet teşviki miktarını ikiye katladı.

Bulgaristan'ın eski cumhurbaşkanı Rosen Plevneliyev, Alman "Frankfurter Allgemeine Zeitung" gazetesine verdiği demeçte, yeni fabrika için teklif ettikleri devlet teşvikini iki kat artırmaya hazır olduklarını kaydetti.

Başkent Sofya merkezli Bulgar otomotivciler birliğinin başkanı olan Plevneliyev gazeteye yaptığı açıklamada, "Volkswagen şirketine 135 milyon euro yerine 250-260 milyon euro teklif etmenin bir yolunu bulduk" diye konuştu.

"AB Komisyonu ile görüştük"

Üzerine demiryolu ve otoyol bağlantıları ile tramvay gibi altyapı eklendiğinde teklif miktarının 800 milyon euroya yükseldiğine dikkat çeken Plevneliyev, söz konusu devlet teşvik miktarı konusunda AB Komisyonu ile de görüşüldüğünü kaydetti.

Bulgaristan'ın eski cumhurbaşkanı Plevneliyev

Bulgaristan'ın eski cumhurbaşkanı Plevneliyev

AB üyesi ülkeler AB rekabet hukukuna bağlılıkla yükümlü oldukları için Komisyon'un çeşitli bölgeler ve özel durumlar için öngördüğü miktarın üzerinde devlet teşviki veremiyor. Plevneliyev Türkiye'nin ise AB kurallarının dışına çıkarak teklifini yaptığını savundu.

Plevneliyev teklifin VW'ye iletildiğini, henüz bir yanıt almadıklarını da belirtti.

VW yönetiminde harekât huzursuzluğu

VW teftiş kurulu üyelerinden Aşağı Saksonya eyaleti Başbakanı Stephan Weil, "Suriye'nin kuzeyinden gelen görüntüler korkunç. Volkswagen'ın bu koşullar altında Türkiye'de milyarlık yatırım yapacağını tahayyül edemiyorum" diye konuştu. Eyalet, VW'nin ikinci büyük hissedarı konumunda.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik geçen Çarşamba günü başlattığı askeri operasyon Almanya ve AB tarafından kınanmış, Türkiye'ye yönelik silah satışlarının durdurulması gibi önlemler açıklanmıştı. Volkswagen Salı günü yaptığı açıklamada Türkiye ile ilgili mevcut gelişmelerin endişeyle izlendiğini ve yatırımla ilgili kararın ertelendiğini bildirmişti. Nihai kararın Ekim ayı başlarında açıklanması bekleniyordu.

DW/BK,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

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