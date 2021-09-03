Wolfsburg merkezli Volkswagen (VW), Almanya ve Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisidir. Dünya otomobil pazarının en önemli paydaşlarındandır.

1937'de Berlin'de kurulan Volkswagen, "Halk arabası" anlamına gelmektedir. Dev şirketin bünyesinde Volkswagen binek ve ticari araçlarının yanında Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley, Ducati, Bugatti ve Lamborghini binek otomobil markaları, ayrıca MAN ve Scania ticari araçları da bulunmaktadır.