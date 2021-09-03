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Volkswagen

Wolfsburg merkezli Volkswagen (VW), Almanya ve Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisidir. Dünya otomobil pazarının en önemli paydaşlarındandır.

1937'de Berlin'de kurulan Volkswagen, "Halk arabası" anlamına gelmektedir. Dev şirketin bünyesinde Volkswagen binek ve ticari araçlarının yanında Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley, Ducati, Bugatti ve Lamborghini binek otomobil markaları, ayrıca MAN ve Scania ticari araçları da bulunmaktadır.

ARCHIV - 30.05.2016, Nordrhein-Westfalen, Essen: Eine Straßenbahn fährt neben der Autobahn 40 bei Essen an einem Stau entlang. Nach der Anordnung von Fahrverboten in Köln und Bonn rechnet die Deutsche Umwelthilfe in weiteren NRW-Städten mit ähnlichen Gerichtsentscheidungen. Foto: Roland Weihrauch/dpa | Verwendung weltweit

Almanya'da çevre örgütleri otomotiv şirketlerine dava açıyor 03.09.2021

Almanya’da çevre kuruluşları iklim değişikliğine yönelik politikalarını değiştirmezlerse Volkswagen, BMW, Daimler ve enerji şirketi Wintershall Dea’ye karşı yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.
COLOGNE, GERMANY - FEBRUARY 10: Turkish and German flags are seen in front of the KoelnArena prior to a speach of the Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan at the KoelnArena to the in Germany living Turks on February 10, 2008 in Cologne, Germany. Erdogan is in Germany to attend the Security Conference and he visited the burned down apartment building in Ludwigshafen where nine Turkish people died. (Photo by Vladimir Rys/Getty Images)

Alman şirketleri Türkiye’deki sürece nasıl bakıyor? 27.03.2021

Türkiye siyaseti ve ekonomisinde tansiyon son dönemde epey yüksek. Cumhurbaşkanı Erdoğan güven ve istikrar sloganıyla reform vaatlerinin altını tekrar çizerken Alman şirketleri Türkiye’ye nasıl bakıyor?
ID3 Workshop für Medien und Journalisten am 30.08.2019 bei Volkswagen Sachsen im Werk Zwickau . Foto: Oliver Killig

VW batarya fabrikası için yer ve partner arıyor 15.03.2021

Volkswagen, elektrikli otomobilleri için batarya hücresi üretiminde gaza basıyor. VW, 2030'a kadar partner şirketlerle birlikte altı fabrika kurmayı planladığını açıkladı.
08.09.2020, Niedersachsen, Hannover: Neuwagen vom Typ VW Bulli T6 stehen am Werk von Volkswagen Nutzfahrzeuge nebeneinander. Eigentlich sollte es beim Autogipfel vor allem um Zukunftsfragen wie die Digitalisierulng und autonomes Fahren gehen - doch in der Politik geht die Angst um vor einem Absturz der deutschen Schlüsselbranche mit Hunderttausenden von Beschäftigten. Jetzt sind auch Kaufprämien für Autos mit Verbrennungsmotoren im Gespräch. Foto: Julian Stratenschulte/dpa | Verwendung weltweit

Avrupa otomobil piyasasına korona darbesi 17.02.2021

Avrupa otomobil piyasası koronavirüs salgını sebebiyle zor bir dönemden geçiyor. Ocak ayında, Avrupa Birliği çapında satışlar bir önceki aya oranla dörtte bir azaldı.
Bildnummer: 52428783 Datum: 15.02.2008 Copyright: imago/Sven Simon Pkw-Karosserien auf einem Förderband im Werk der Volkswagen AG in Wolfsburg, Objekte , Gebäude, innen, Innenansicht; 2008, Deutschland, Wolfsburg, Fotostory, VW, Volkswagen

Sanayi Bakanı'ndan Volkswagen’a sitem 03.01.2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Manisa’da yatırım yapmaktan vazgeçen Volkswagen’a sitem etti. "Bu işten biz değil Volkswagen kendisi kaybeder" diyen Bakan, şirketin siyasi karar aldığını söyledi.
ARCHIV - 19.03.2020, Niedersachsen, Wolfsburg: Das Logo steht auf dem Gebäude der Hauptverwaltung der Volkswagen AG. (Zu dpa VW schließt 200 000 Vergleiche mit Dieselfahrern - Frist verlängert Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Volkswagen Türkiye'deki şirketini tasfiye ediyor 29.12.2020

Alman otomotiv şirketi Volkswagen Manisa'da kurmayı planladığı fabrika projesini koronavirüs salgını nedeniyle iptal etmesinin ardından, Türk medyasında çıkan haberlere göre Türkiye'de kurduğu şirketi de tasfiye ediyor.

10.09.2019, xkvx, Wirtschaft Automobil, IAA 2019 - Internationale Automobil Ausstellung emwirt, empoli, v.l. Volkswagen ID.3 / VW / Auto / E-Auto / E-Mobil / Elekroauto / Elektromobil / Ladestation / Ladeanschluss / Ladesaeule / Stecker / E-Station / E-Stecker / Batterie / Logo / Emblem / Wortmark / Bildmarke Frankfurt am Main 10 09 2019, xkvx, Economy Automotive, IAA 2019 International Automobile Exhibition emwirt, empoli, v l Volkswagen ID 3 VW Auto E Auto E Mobil Elekroauto Elektromobil Charging Station Charging Station Charging Owl Connector E Station E Connector Battery Logo Logo Wortmark Picture Brand Frankfurt am Main

VW Almanya'daki yatırımlarını artırıyor 13.11.2020

Alman otomotiv şirketi Volkswagen, Almanya’daki tesislerine 20 milyar euro yatırım yapacak. Şirket elektrikli araçlar dahil çok sayıda yeni modeli Almanya’da üretme kararı aldı.

ARCHIV - Ein großes Logo von Volkswagen leuchtet am 04.02.2016 in der Morgendämmerung auf dem VW-Tower in Hannover (Niedersachsen) - fotografiert mit einer roten Ampel. Im Abgasskandal will Volkswagen die gerichtlich angeordnete Sonderprüfung Medienberichten zufolge in höchster Instanz verhindern. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

02.07.2020 - Alman basınından özetler 02.07.2020

Volkswagen’in Türkiye’de fabrika kurma planını durdurması, AB’nin Türkiye’ye yönelik seyahat kısıtlamasını devam ettirme kararı ve Almanya’da pedofillere yönelik cezaların artırılması basında öne çıkan konular.
May 28, 2020, Antalya, Turkey: ANTALYA, TURKEY - MAY 28: A hat and a towel are placed near Konyaalti Coastline within the coronavirus (Covid-19) pandemic measures to stem the spread of the pandemic in Antalya, Turkey on May 28, 2020. (Credit Image: Â© PPI via ZUMA Wire |

SN: Seyahat konusunda Türkiye'ye haksızlık yapılıyor 02.07.2020

Volkswagen’in Türkiye’de fabrika kurma planını durdurması, AB’nin Türkiye’ye yönelik seyahat kısıtlamasını devam ettirme kararı ve Almanya’da pedofillere yönelik cezaların artırılması basında öne çıkan konular.
WOLFSBURG, GERMANY - SEPTEMBER 28: The factory of German carmaker Volkswagen on September 28, 2015 in Wolfsburg, Germany. Wolfsburg was initially built by authorities under Nazi Germany to house workers and the factory that would produce the KdF Wagen, the precursor to the Volkswagen Beetle meant as an affordable car for the people. After World War II production expanded rapidly and the city grew. Today the city has a population of 123,000 and of those 50,000 work at Volkswagen. Wolfsburg has the highest income per capita of any city in Germany. Volkswagen is currently undergoing its deepest crisis in its history due to the company's deliberate manipulation of emissions test results in millions of its diesel passenger car engines. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)

Volkswagen Manisa projesini neden durdurdu? 01.07.2020

Volkswagen Manisa’da kurmayı planladığı fabrika projesini durdurduğunu açıkladı. DW Türkçe’ye konuşan bir Türk yetkili ise durdurma kararının sadece Manisa’yı değil, VW'nin tüm yeni yatırımlarını kapsadığını söyledi.
DEUTSCHLAND, BONN - JULI 26: Im Visier der Kartellbehörden - das Foto zeigt die Logos der PKW-Hersteller AUDI, Volkswagen, BMW, Mercedes Benz und Porsche. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Alman otomobil devlerine rekabet soruşturması 01.07.2020

Rekabet Kurumu, Alman otomobil devleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'ye yönelik soruşturma kararı aldı. Karar, VW'nin Türkiye'de fabrika açma planını iptal etmesinin ardından geldi.
ARCHIV - Ein großes Logo von Volkswagen leuchtet am 04.02.2016 in der Morgendämmerung auf dem VW-Tower in Hannover (Niedersachsen) - fotografiert mit einer roten Ampel. Im Abgasskandal will Volkswagen die gerichtlich angeordnete Sonderprüfung Medienberichten zufolge in höchster Instanz verhindern. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

VW'nin Türkiye'de fabrika projesi iptal 01.07.2020

Volkswagen, Türkiye'de kurmayı planladığı ve 4 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen fabrikanın inşa çalışmalarını durdurdu. Karara korona krizi gerekçe gösterildi.
This picture taken on October 15, 2015 in Cardiff shows a Volkswagen logo on the engine of a diesel car. The German authorities tightened the screws on Volkswagen today, saying they would order it to recall 2.4 million vehicles across the country that are fitted with pollution-cheating software. AFP PHOTO / DAMIEN MEYER / AFP / DAMIEN MEYER (Photo credit should read DAMIEN MEYER/AFP/Getty Images)

BNN: "Sadece VW değil tüm otomotiv branşı için kara bir gün" 26.05.2020

Almanya'da Yargıtay'ın Volkswagen'ın müşterilerine egzoz gazı skandalı nedeniyle tazminat ödemesi yönündeki hükmü basında geniş yer buluyor.
ARCHIV - 11.05.2016, Niedersachsen, Wolfsburg: Ein Auspuff eines Volkswagens auf einem Mitarbeiterparkplatz, aufgenommen mit dem Verwaltungshochhaus des VW-Werks im Hintergrund. (Zu dpa Betrogen und manipuliert - Die Diesel-Krise im Überblick) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Federal Yargıtay VW'nin tazminat ödemesi kararını onadı 25.05.2020

Almanya’da Federal Yargıtay, Volkswagen’in (VW) bir müşterisine tazminat ödemesine yönelik alt mahkemenin kararını onadı. Buna göre VW, emisyon skandalı mağduru olan kullanıcıya 25 bin 600 euro ödeme yapacak.

FILE- In this March 24, 2018, file photo, part of the assembly line at German car producer Audi plant in Ingolstadt, Germany. The Ingolstadt-based automaker said Tuesday Nov. 26, 2019, that it expected to add 2,000 new positions while Volkswagen subsidiary Audi says it is cutting 9,500 jobs in Germany through 2025.(AP Photo/Matthias Schrader, File) |

Audi ve VW'de üretime ara 17.03.2020

Audi çalışanlar açısından riskin büyümesi sebebiyle beş fabrikasında üretimi durduruyor. Volkswagen de Almanya'daki birçok tesiste üretimi durdurma kararı aldı.
29.10.2019, China, Shanghai: Fahrzeugbauer arbeiten in einer Werkshalle an einer Produktionslinie von SAIC Volkswagen. Foto: Ding Ting/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Volkswagen Türkiye kararını bir kez daha erteledi 18.02.2020

Alman otomotiv devi Volkswagen, Manisa'da kurulması planlanan fabrikayla ilgili kararını bir kez daha erteledi. Kararın Şubat ayında açıklanacağı tahmin ediliyordu.
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