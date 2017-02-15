Blinken: Taliban’ın uluslararası meşruiyeti hak etmesi gerekiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Taliban'ın uluslararası meşruiyeti ya da desteği "hak etmesi gerektiğini" söyledi.

ABD'nin Almanya'daki hava üssü Ramstein'ı ziyaret eden Blinken burada Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile biraraya geldi. İki bakan görüşmenin ardından 22 ülkenin yanı sıra NATO, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin katılımıyla bir videokonferans düzenledi.

Blinken toplantı sonrası yaptığı açıklamada Taliban'ın Salı günü ilan ettiği yeni Afgan hükümetinin "kesinlikle kapsayıcılık testini geçemediğini ve son derece sıkıntı verici bir geçmiş kaydı olan kişileri içerdiğini" söyledi.

İçişleri Bakanı FBI'ın arananlar listesinde

Taliban hükümetinde örgütün 1990'lardaki sert yönetiminde yer alan ve ABD öncülüğündeki koalisyona karşı savaşan isimler bulunuyor. Hükümette içişleri bakanlığı görevini üstlenen Siraceddin Hakkani, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) en çok arananlar listesinde yer alıyor. Hakkında terörizm suçlaması bulunan Hakkani'nin doğrudan yakalanması için bilgi verenlere 10 milyon dolar ödül vaat ediliyor. Hakkani'nin, FBI'nın 5 milyon dolar ödül koyduğu amcası da Afganistan'ın yeni mülteciler bakanı. Taliban'ın kabinesinde ayrıca daha önce ABD'nin Guantanamo askeri cezaevinde kalmış isimler de bulunuyor.

"Taliban uluslararası meşruiyet ve destek arıyor" diyen Blinken "Herhangi bir meşruiyetin, herhangi bir desteğin hak edilmesi gerekiyor ve bunu bugünkü oturuma katılan herkesten duyduk" dedi.

Blinken, ABD'nin Taliban'a ve yeni hükümete yaklaşımının "ulusal" ve ABD "yasalarıyla tamamen uyumlu" ortaklarının çıkarlarına dönük olacağını söyledi.

Blinken ve Maas Taliban'dan Afganların özgürce seyahat edebilmelerine izin verme ve kadınlar dahil olmak üzere vatandaşların temel haklarına saygı gösterme gibi taleplerde bulundu. Ayrıca Taliban'dan Afgan topraklarının saldırılar düzenlemek üzere kullanılmamasını güvence altına alması, misillemede bulunmaması ve insani yardımlara izin vermesi istendi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas (sağda)

Maas: Uluslararası tecrit Taliban'ın yararına değil

"Uluslararası tecridin kendi yararına olmadığını Taliban bilmeli" diyen Maas, Afganistan'a sırt çevirmenin de kimsenin çıkarına olmadığını söyledi ve uluslararası toplumun grup üzerinde etkili olmak için sahip olduğu imkanları kullanması gerektiğini belirtti.

Maas Afgan hükümetinin diplomatik olarak tanınıp tanınmayacağına ilişkin "Şu anda bunu görmüyorum" diye konuştu.

Almanya ile ABD arasındaki transit geçiş anlaşması uyarınca şimdiye kadar Afganistan'dan 34 bin kişi Ramstein Hava Üssü'ne getirildi. Bunlardan 23 bini Ramstein'dan ABD'ye ve diğer bölgelere gönderildi. 11 bin 200 kişinin ise seyahat etmek üzere Kaiserslautern'deki kışlalarda kaldığı belirtiliyor. Gelenlerden yaklaşık 90'ının Almanya'ya iltica başvurusu yaptığı öğrenildi. Maas bu sayının toplamın yüzde 1'inden az olduğunu ve iki ülke arasındaki anlaşmaya tamamen riayet edildiğini söyledi.

AP, Reuters / EC, SSB

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