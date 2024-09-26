Biden Almanya'da Ukrayna zirvesi düzenleyecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Ekim ayında Almanya'da 50 ülkeden üst düzey temsilcinin katılımıyla Ukrayna Savunma Temas Grubu zirve toplantısı yapılacağını duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın, ABD öncülüğündeki grubun toplantısı ile, Rusya'ya karşı savunma savaşı veren Ukrayna'ya yönelik yardımların daha koordineli bir hale getirilmesini hedeflediği aktarıldı.

10-12 Ekim tarihlerinde Almanya'ya resmi ziyarette bulunması beklenen Biden'ın, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesi ve ayrıca Rheinland-Pfalz eyaletindeki ABD hava üssü Ramstein'ı ziyaret etmesi planlanıyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Ukrayna Savunma Temas Grubu zirvesinin yeri hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak temas grubu toplantılarının genellikle Ramstein üssünde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yönetiminde yapılması nedeniyle zirvenin de burada gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. ABD ve Almanya halihazırda Ukrayna'ya en fazla silah yardımında bulunan ülkeler.

Ziyaretin ana konusu Ukrayna

Joe Biden geride bıraktığı yaklaşık dört yıllık başkanlık görevi boyunca Almanya-ABD ikili ilişkileri kapsamında Almanya'yı ziyaret etmemişti. Söz konusu ziyaret aynı zamanda, Kasım 2016'da dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın, görev süresinin dolmasına kısa süre kala gerçekleştirdiği ve dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından ağırlandığı Berlin ziyaretinden bu yana bu düzeyde ilk resmi ziyaret olacak.

Biden Zelenskiy'i ağırlıyor

Uzun süredir merakla beklenen Joe Biden-Volodimir Zelenskiy buluşması ise bugün Washington'da gerçekleşiyor. Ukrayna Devlet Başkanı'nın, Beyaz Saray'da bir araya geleceği ABD Başkanı'na bir süredir sözünü ettiği "zafer planının" detaylarını anlatması bekleniyor. Biden buluşma öncesi yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya maddi değeri 7 milyar eurodan fazla olan ek silah desteği vereceklerini duyurdu. Söz konusu yardım paketi Patriot Hava Savunma Sistemi, yüksek menzilli kayma bombaları ve dronları da içeriyor.

ABD'nin yardım açıklamasına X hesabından paylaştığı mesajla teşekkür eden Zelenskiy, "Ukrayna halkı ve cephedeki cesur savaşçılarımız adına, en yakın müttefikimiz ABD'ye teşekkür ediyorum (...) Bu yardımı, Ukrayna için zafer, adil ve kalıcı bir barış ve transatlantik güvenlik gibi başlıca ortak hedeflerimize ulaşmak için en etkin ve şeffaf şekilde kullanacağız" dedi:

İki buçuk yılı aşkın süredir Rus işgaline karşı savunma savaşı veren Ukrayna bir süredir, Batı'nın yardımları ile edindiği uzun menzilli silahların, Rusya topraklarındaki hedeflere karşı da kullanılmasına izin verilmesini talep ediyor.

Zelenskiy'nin Biden ile görüşmesinde bu talebi de dile getireceğine kesin gözü ile bakılıyor. Moskova ise Ukrayna'ya böyle bir izin verilmesi halinde savaşı nükleer boyuta taşıma tehdidinde bulunuyor.

dpa,AFP / ET,BK

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