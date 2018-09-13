Berlin'den Suriye'nin yeniden imarına koşullu destek

Şam rejimi muhaliflerin son kalesi olarak nitelendirilen İdlib’e operasyon düzenlemeye hazırlanırken Suriye'nin yeniden imarına yönelik diplomasi trafiği de hızlandı.

Berlin'e bugün gelecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin geleceğini ve muhtemel İdlib operasyonunu Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile masaya yatıracak.

Almanya'nın koşulları

Maas ise Lavrov'un ziyareti öncesinde Suriye'nin yeniden imarına destek olmak konusunda Almanya'nın koşulları olduğunu açıkladı. Görüşme öncesi Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Maas, "Eğer Suriye'yi nihayetinde özgür bir seçime taşıyacak siyasi bir çözüm olacaksa, biz yeniden imarda üzerimize düşen sorumluluğu üstleniriz" şeklinde konuştu.

Siyasi çözümü koşul olarak dile getiren Maas, Alman hükümetinin Esad'la kalıcı bir çözümü tasavvur edemediğini de vurguladı. Maas ancak Esad'ın görevden alınmasını yeniden imara desteğe bir koşul olarak gündeme getirmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Yeniden imarının sadece Rusya, İran ve Türkiye'nin tek başına yapamayacağını ifade eden Maas, "Burada bize de önemli bir rol düşüyor" dedi. Maas, "Sonunda seçimlerin olacağı bir Birleşmiş Milletler süreci ile nihai karar tüm Suriyelilerin ellerine bırakılacak. Bu da vatanlarını terk eden ve geri dönmek isteyenleri de kapsıyor" şeklinde konuştu.

İdlib yakınındaki bir sığınmacı kampı

İnsani felaket kaygısı

Öncelikle yeni bir insani felaketi önlemek istediklerini vurgulayan Maas, Lavrov'la her konuyu açık bir şekilde konuşacaklarını, Rusya'nın bölgede kilit bir rol oynadığını ve onlardan beklentileri olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib'de Suriye ordusunun düzenlemeyi planladığı askeri operasyonunun büyük bir göç dalgasına yol açmasından endişe ediliyor. Birleşmiş Milletler (BM) 900 bin kişinin olası bir operasyon halinde bölgeden ayrılacağını tahmin ediyor.

Türkiye sınırında yer alan İdlib vilayeti Suriye'de silahlı muhaliflerin kontrolündeki son bölge. İdlib'de kontrol şu anda BM, ABD ve Türkiye'nin "terör listesinde" olan El Kaide'nin eski Suriye kolu olan Nusra cephesiyle bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünde.

dpa/SSB/HS

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