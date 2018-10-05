Berlin'den Moskova'ya sert siber saldırı notası

Berlin'deki Rusya Büyükelçisi Sergey Neçayev, beş yıl önce Alman Federal Meclisi'ne düzenlenen siber saldırı ile ilgili olarak bugün Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Neçavey'e Rusya kaynaklı olduğu düşünülen saldırıyla ilgili "en sert notanın" verildiği ifade edildi.

Notanın Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteaşarı Miguel Berger tarafından verildiğini ve Berger'in siber saldırıyı "en sert şekilde" kınadığını belirten Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "olayın baş şüphelisinin saldırının düzenlediği sırada Rus askeri istihbarat servisi GRU mensubu olduğuna ilişkin güçlü işaretler tespit edildiğini" kaydetti.

Olayla ilgili olarak Federal Savcılığın başlattığı soruşturmanın devam ettiğine dikkat çeken sözcü, Rus büyükelçiye "savcılığın Rus vatandaşı Dmitri Badin hakkında 5 Mayıs 2020 tarihinde yakalama kararı çıkardığı ve saldırının sorumlulularına AB'nin siber yaptırım rejiminin uygulandığı" bilgisinin de verildiğini aktardı.

Yakalama kararının dayanağı

Sözcü, Badin'in APT28 adlı bir Rus hacker grubunın bir üyesi olarak Federal Alman Meclisi'ne 2015 yılının Nisan ve Mayıs aylarında düzenlenen siber saldırılardan birincil derecede sorumlu tutulduğu ifade ederek yakalama kararının "isimleri şimdiye belirlenmemiş kişilerle birlikte yabancı bir gücün gizli servisi için Federal Almanya Cumhuriyeti'ne karşı gizli istihbari faaliyetlerde bulunmak" suçlamasına dayandırıldığını belirtti.

Siber saldırı ile ilgili olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel de Rusya'ya uyarılarda bulunmuştu. Merkel, siber saldırı ile ilgili olarak Rusya'ya yönelik ağır suçlamaların söz konusu olduğunu belirterek bunun sonuçları olacağını söylemişti.

Ne olmuştu?

Almanya'da 2015 yılında Federal Alman Meclisi'ne yapılan saldırı sonrası meclisin IT sistemi değiştirilmek zorunda kalmıştı. Şubat ayında kamuoyuna yansıyan siber saldırı ise Alman dışişleri ve savunma bakanlıklarını hedef almıştı. Alman güvenlik makamları saldırıdan, arkasında yine Rus istihbaratının olduğundan şüphelenilen bir hacker grubunu sorumlu tutmuştu.

AFP,dpa/HS,JD

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