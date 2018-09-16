 Berlin′deki Erdoğan karşıtı protestoya yasak kararı | ALMANYA | DW | 17.09.2018

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ALMANYA

Berlin'deki Erdoğan karşıtı protestoya yasak kararı

Almanya Kürt Toplumu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protesto için Berlin’de planladığı gösterinin polis tarafından yasaklanmasına tepki gösterdi. Yasağa gerekçe olarak 3 Ekim kutlamalarına hazırlık gösterildi.

Almanya Kürt Toplumu'nun Berlin'deki Brandenburg Kapısı önünde yapmak istediği protesto gösterisi polis tarafından yasaklandı

Almanya Kürt Toplumu'nun Berlin'deki Brandenburg Kapısı önünde yapmak istediği protesto gösterisi polis tarafından yasaklandı

Almanya Kürt Toplumu (KGD) adlı dernek, Eylül ayı sonundaki Almanya ziyareti sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto için Berlin'de planladığı gösterinin polis tarafından yasaklandığını duyurdu. Dernek tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, yasak kararına tepki gösterildi.

Almanya Kürt Toplumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı devlet ziyaretini protesto için 29 Eylül'de Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nda bir protesto gösterisi düzenlemeyi planlıyordu. Açıklamada, gösteri için önceden izin alınmış olduğu hatırlatıldı. Almanya Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan Toprak, Berlin polis yetkilileri tarafından alınan bu yasaklama kararının "toplantı ve gösteri yapma özgürlüğünün açıkça kısıtlanması” olduğunu belirtti. Toprak, "Sevilmeyen Türk Cumhurbaşkanını, despotu karşılamak ve önüne rahatça kırmızı halı serebilmek için, kentin bazı kesimleri sıkı bir şekilde kapatılıyor” dedi.

Ali Toprak (privat)

Ali Ertan Toprak

Açıklamada, gösterinin yasaklanmasına gerekçe olarak, 3 Ekim'de Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin yıldönümü kutlamaları kapsamında Brandenburg Kapısı'nda yapılan hazırlıkların gösterildiği ifade edildi. Toprak bu gerekçeyi, "protestoları Erdoğan'ın siyasi gündeminden uzak tutmak için hoş bir bahane” olarak değerlendirdi.

Almanya Kürt Toplumu, Brandenburg Kapısı'nda yasaklanan gösterinin yerine takipçilerine Berlin ve Köln’de planlanan diğer protesto gösterilerine katılma çağrısında bulundu. Buna göre, Almanya Kürt Toplumu, Berlin Alevi Toplumu adlı derneğin 28 Eylül'de Berlin'deki gösterisi ile Köln'de düzenlenecek eyleme destek vererek, "Erdoğan'ın ziyaretini barışçı ama kararlı bir şekilde protesto edeceğini” açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetlisi olarak 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya bir devlet ziyareti gerçekleştirecek. Askeri törenle Berlin'de karşılanacak Erdoğan'ın Başbakan Angela Merkel ile görüşmesi planlanıyor. Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin son gününde Köln'e giderek, burada Almanya'da yaşayan Türklere hitaben bir konuşma yapması öngörülüyor. Ancak Erdoğan'ın Köln'deki programı henüz netlik kazanmış değil.

DW,AFP/JD,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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