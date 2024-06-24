Bardella'dan Fransa'yı "yönetmeye hazırız" mesajı

Fransa'da aşırı sağ parti RN'nin Genel Başkanı Bardella, Pazar günü ilk turu yapılacak seçimler öncesinde göç politikaları, yaşam pahalılığı ve Ukrayna ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "ülkeyi yönetmeye hazırız" dedi.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin Genel Başkanı Jordan Bardella, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacak erken seçimler öncesinde gerçekleştirdiği basın toplantısında "hazırız" mesajı verdi. Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ittifakından iki kat daha fazla oy alarak seçimlerde büyük başarı elde eden 28 yaşındaki Bardella, göçü engelleme ve hayat pahalılığıyla mücadele sözü verdi.

Hafta sonunda sonuçları açıklanan anketlere göre, Pazar günü gerçekleşecek ilk turda, RN oyların yüzde 35-36'sını, sol ittifak yüzde 27-29,5'ini, Macron'un liderliğini yaptığı merkez ittifak ise yüzde 19,5-22'sini alabilecek.

Fransız kamuoyunda RN'yi "aşırı sağ" görüntüsünden kurtardığı düşünülen Bardella, mecliste salt çoğunluk elde ederek göçmen karşıtı programı uygulayabilmesi için halkı RN'ye oy vermeye çağırdı.

"30 yıldır Fransızların sözü dinlenmiyor"

Düzenlediği basın toplantısında, "Yedi yıllık Macronizm ülkeyi zayıflattı" ifadelerini kullanan Bardella, alım gücünü artırma, düzeni yeniden sağlama ve hüküm giymiş yabancıların sınır dışı edilmesini kolaylaştıracak yasaları çıkarma taahhüdünde bulundu.

"30 yıldır bu konuda Fransızların sözü dinlenmiyor" ifadelerini kullanan Bardella, Fransız topraklarında doğan insanların vatandaşlık hakkı elde etmesini zorlaştırma ve göçü destekleyen harcamaları azaltma planlarını yineledi.

RN'nin enflasyonu düşürmek için "gerçekçi" önlemlere odaklanacağını belirten Bardella, enerji vergilerini de düşürmeyi vaat etti.

Jordan Bardella, aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'in ardından Ulusal Birlik'in liderliğini üstlendi Fotoğraf: Alain Jocard/AFP/Getty Images

Dış politika konusunda da açıklamalarda bulunan Bardella, RN'nin Fransız birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesine karşı çıktığını, seçilmeleri halinde Ukrayna'ya asker ya da uzun menzilli füze göndermeyeceklerini ancak lojistik ve maddi destek sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

RN'nin, Ukrayna işgalinden önce Rusya ile yakın bağları vardı. Bardella açıklamasında Moskova'nın Fransa'nın işlerine müdahale etme girişimi karşısında "son derece tetikte" olacaklarını söyledi.

Macron kazansa da değişikliğe gidecek

Haftaya ilk turu gerçekleşecek seçimlerde rekabetin RN ile sol çizgide yer alan Jean-Luc Melenchon'un liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa partisi arasında yaşanacağı öngörülüyor.

Hafta sonunda bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görev süresinin sonu olan 2027'ye cumhurbaşkanlığına devam edeceğini yineleyerek, RN'nin parlamentoda çoğunluğu kazanması halinde istifa etmesi yönündeki çağrılara karşı çıktı. Macron merkez ittifakın kazanması halinde de politikalarında değişikliğe gideceğini aktardı. Macron Fransız medyasında yayımlanan açık mektubunda, "Amaç her şeyin olduğu gibi devam etmesi olamaz" ifadelerini kullandı. Seçimin cumhurbaşkanlığı konusunda bir referandum gibi algılanmasını istemeyen Macron, "Bu ne bir başkanlık seçimi ne de cumhurbaşkanına yönelik bir güven oyu" diye konuştu.

Scholz: Endişeliyim

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Pazar günü yaptığı açıklamada, Fransa erken genel seçimlerinde aşırı sağcıların zafer elde etme olasılığından kaygı duyduğunu söylemişti. Kamu televizyonu ARD'ye verdiği röportajda, "Fransa'daki seçimler nedeniyle endişeliyim" ifadelerini kullanan Scholz, aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'e atıfla, "Deyim yerindeyse, Le Pen'in olmadığı partilerin başarılı olmasını umuyorum" şeklinde konuşmuş, ancak buna Fransızların karar vereceğini vurgulamıştı.

DW,AFP / EÇ,ET

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