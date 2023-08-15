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Baerbock'un uçağında nükseden arıza: Pasifik gezisi iptal

3 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Alman hükümetine ait Airbus A340 tipi uçaktaki arızanın nüksetmesi üzerine bir haftalık Pasifik gezisini iptal etti. Bakan tarifeli uçakla Almanya'ya dönüyor.

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Deutschland Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen)
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock tarifeli uçakla Berlin'e geri dönüyor. Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji Adaları'nı kapsayan bir haftalık resmi Pasifik gezisini, uçağındaki arızanın giderilememesi üzerine iptal etti. Bakanın, yakıt ikmali için iniş yapılan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'den tarifeli uçakla geri dönecegi açıklandı.

Sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada Bakan Baerbock, her şeyin denendiğini, ancak uçaktaki arızanın giderilememesi yüzünden lojistik olarak imkansız hale gelen ziyaretin yapılamayacağını açıkladı. "Bu can sıkıcı olmanın da ötesinde" diyen Bakan ziyaretin ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edildiğini duyurdu.

Yeşiller üyesi Bakan Baerbock, Pazar günü, Avusturalya, Yeni Zelanda ve Fiji'yi kapsayan bir haftalık Pasifik gezisi için, aralarında bilim insanları ile gazetecilerin olunduğu bir delegasyonla Berlin'den yola çıkmış, yakıt ikmali için inilen Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'den yeniden havalandıktan sonra uçağın kanatlarında arıza tespit edilmiş, bu sebeple istenen yükseklik ve hıza ulaşılamayınca doldurulan yakıttan 80 tonu havada boşaltılarak yeniden BAE'ye dönüş yapmıştı.

Arızası giderilemeyen hükümet uçağının Lutfhansa'dan satın alınan, 23 yaşındaki bir ikinci el uçak olduğu haber veriliyor.
Arızası giderilemeyen hükümet uçağının Lutfhansa'dan satın alınan, 23 yaşındaki bir ikinci el uçak olduğu haber veriliyor. Fotoğraf: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Dün uçakta yapılan kontroller sonrası yeniden yakıt ikmali yapılmış, uçağın havalanmasından 15 dakika sonra aynı sorunun görülmesi üzerine depolanan yakıtın yine 80 tonu havada püskürtülerek hafifletilen uçak yeniden Abu Dabi'ye inmişti. 

Pasifik ziyareti büyük öneme sahip

İki kalkış denemesine rağmen başarı sağlanamaması üzerine, Bakan Baerbock'un büyük önem verdiği Pasifik ziyareti ileri bir tarihe ertelenerek iptal edildi. Özellikle Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rusya'nın saldırgan tutumunu eleştiren ülkeler ile Bakan Baerbock yakın siyasi ilişkiler yürütüyor. Pasifik gezisini iptal eden Bakan Baerbock, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Hint-Pasifik Bölgesi 21'nci yüzyılda dünya düzenine belirleyici şekilde damgasını vuracaktır. İçerik açısından ve birebir görüş ve tecrübe alışverişinde bulunmak büyük önem arzetmektedir" diye vuguladı.

Alman hükümetinin filosundaki uçaklar sık sık arızalanıyor

Dışişleri Bakanı olması hasebiyle sık sık ziyaretler yapan Bakan Baerbock'un başına gelen bu arıza ilk değil. Daha önce de Körfez Ülkeleri'ne yönelik Mayıs ayında yaptığı ziyarette hükümet uçağında yine teknik bir sorun yaşanmış, Bakan Baerbock Katar'ın başkenti Doha'da öngörülenden 20 saat daha fazla kaldıktan sonra geri dönmüştü.

Geçen yıllarda da Alman hükümet filosunda yer alan uçakların sık sık arızalandıkları dikkat çekti. Bakan Baerbock'un Abu Dabi'ye zorunlu iniş yapan ve 23 yaşında olan uçağın daha önce senelerce Almanya havayolu Lutfhansa'ya ait olduğu, ikinci el olan hükümet uçağının satın alındıktan sonra önce Alman Ordusu tarafından kullanıldığı bildiriliyor.

Der Spiegel, Almanya'nın ilk başbakanı olan Konrad Adenauer'in adını taşıyan uçağın, Kasım 2018'de de dönemin Başbakanı Angela Merkel'in Arjantin'de yapılan G-20 zirvesine gidişi sırasında yine arıza yüzünden zorunlu iniş yapan uçak olduğunu bildirdi. O zaman da Başbakan Angela Merkel, uzun süre bekledikten sonra tarifeli uçak ile G-20 zirvesine katılmak  üzere Arjantin'e uçmuştu. Hükümet uçaklarında yaşanan sorunların artması üzerine uçaklar elden geçirilmiş, bir süre büyük sorun yaşanmadığı görülmüştü.

Merkel'in uçağı acil iniş yaptı

Reuters ,AFP/ ETO, BÖ

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