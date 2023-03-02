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Almanya Dışişleri Bakanı Annelena Baerbock
Almanya Dışişleri Bakanı Annelena BaerbockFotoğraf: Florian Gaertner/photothek/picture alliance
PolitikaAlmanya

Baerbock'tan Lavrov'a "Bu savaşı durdurun" çağrısı

1 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'a Ukrayna savaşına derhal son vermeleri çağrısında bulundu.

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisi olan ülkelerin oluşturduğu G20 grubunun dışişleri bakanları Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya geldi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı toplantının en önemli gündem maddesi birinci yılını dolduran Ukrayna Savaşı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Alman delegasyon çevrelerinden alınan bilgiye göre toplantıda Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'a doğrudan seslenerek "Bu savaşı durdurun. Uluslararası düzenimizin ihlal edilmesine son verin. Ukrayna şehirlerinin ve sivillerinin bombalanmasına son verin" ifadelerini kullandı.

Lavrov'a "Bu salonda bulunup bunları dinlemeniz iyi" diyen Baerbock sözlerini söyle sürdürdü:  "Savaşı durdurun. Bir ay ya da bir yıl içerisinde değil. Bugün durdurun. Bir baba, bir kardeş, bir anne, bir çocuk kaybeden her aile, bütün bir dünyayı kaybediyor." Baerbock "güçlülerin daha küçük komşularına saldırma" hakkı olmadığını da sözlerine ekledi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov geçen yıl eleştiriler üzerine toplantı salonunu terk etmişti.

G20 ülkeleri arasında da savaşa bakış açısından fikir ayrılıkları olduğunu kaydeden Alman bakan, "Ancak hepimizi birleştiren nokta, Rusya'nın savaşının olumlu sonuçlarının dünyanın hiçbir yerinde görülmemesi" dedi. Rusya'nın da buna dahil olduğunu belirten Baerbock ekonomik verilerin ve ülkeyi terk eden binlerce kişinin bunu net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Anlaşmaya geri dön çağrısı

Baerbock toplantıda ayrıca Lavrov'dan ABD ile nükleer silahların yayılımını önlemek amacıyla imzalanan ancak askıya aldıkları anlaşma konusunda ABD ile diyalog çağrısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD ile nükleer silahların yayılımını önlemek amacıyla imzaladıkları Yeni Stratejik Silahların Azaltılması (New START) anlaşmasını askıya aldıklarını açıklamıştı.

ABD ile Rusya arasında 2010 yılında imzalanan anlaşma, iki ülkenin konuşlandırabileceği uzun menzilli nükleer başlık ve nükleer silah taşıyabilecek füze sayısının sınırlandırılmasını öngörüyor. Anlaşmanın süresi 2021 yılında beş yıllığına uzatılmıştı.

Rusya, tahmini verilere göre 6 bine yakın nükleer savaş başlığıyla dünyanın en büyük nükleer silah envanterine sahip. Rusya ve ABD, dünyadaki nükleer savaş başlıklarının yüzde 90'ını elinde bulunduruyor.

Modi: Ukrayna konusundaki görüş ayrılıkları aşılmalı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi toplantıda yaptığı açılış konuşmasında G20 ülkelerinin dışişleri bakanlarına Ukrayna konusundaki görüş ayrılıklarını aşma çağrısında bulundu.

"Son birkaç yıldaki deneyimlerimiz, finansal krizler, iklim değişikliği, pandemi, terör ve savaşlar, küresel yönetişimin başarısız olduğunu net bir şekilde gösteriyor" diyen Modi, Hindistan'ın bu yıl G20 başkanlığı sırasında yoksulluğun azaltılması, iklim finansmanı gibi konulara odaklanmayı hedeflediğini ancak Ukrayna savaşının gündeme hakim olduğunu söyledi.

Rusya'nın anlaşmadan henüz tamamen çekilmediğini vurgulayan Putin, ABD'nin nükleer silah denemelerini yeniden başlatması durumunda Rusya'nın da aynısını yapabilecek durumda olması gerektiğini kaydetti.

Depremzedeler için saygı duruşu

Yeni Delhi'deki G20 dışişleri bakanları toplantısına Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor. Toplantı çerçevesinde ikili temaslarda bulunan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda G20 dışişleri bakanlarının deprem nedeniyle saygı duruşunda bulunduklarını ve taziyelerini yinelediklerini belirtti. Çavuşoğlu, destek ve dayanışmaları için teşekkür ettiklerini kaydetti.

dpa, AFP/SSB, JD

 

 

 

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