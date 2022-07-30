Baerbock muhalefetle görüştü

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Türkiye ziyaretinin ikinci gününde CHP, HDP ve İYİ Parti temsilcileri ile görüştü.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Türkiye ziyaretinin ikinci ve son gününde Ankara'da muhalefet partilerinin ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Temaslarına Anıtkabir'i ziyaret ederek başlayan Baerbock, ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve İYİ Parti'den yetkili isimlerle görüştü.

Baerbock Anıtkabir'i ziyaret etti Fotoğraf: Dimitra Kyranoudi/DW

CHP'den yapılan açıklamada, Baerbock'un CHP Genel Merkezi'nde, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ve CHP PM üyesi Yunus Emre ile görüştüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye'nin seçime doğru gitmekte olduğu önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerimiz Sayın Bakan'a aktarılmış, bu çerçevede CHP'nin ve Altılı Masa'nın görüşleri Sayın Bakan ile paylaşılmıştır" denildi. Görüşmede, ayrıca, Avrupa'da ve bölgemizde yaşanan gelişmeler hakkında dış politika ve güvenlik konularının da değerlendirildiği kaydedildi.

Baerbock CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti Fotoğraf: ALP EREN KAYA/Anka

HDP'den "Suriye'ye operasyona tepki gösterin" çağrısı

Baerbock CHP'li isimlerin ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'la görüştü. Görüşmeye Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Feleknas Uca ve Muş milletvekili Şevin Coşkun'un da katıldığı belirtildi. HDP Eş Genel Başkanı Sancar görüşmede Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine olası bir operasyon düzenlemesi halinde uluslararası devletler topluluğunun tepki göstermesini istedi. "Uluslararası hukukun ihlali sonuçsuz kalmamalı" diyen Sancar, olası bir operasyonunun IŞİD'i güçlendirebileceği uyarısında bulundu.

HDP'den Baerbock'un yaptığı ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İktidarın sınır ötesi operasyonlar için öne sürdüğü gerekçelerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Sancar, önlenemez bir şekilde destek kaybeden iktidarın iç politikayı bu operasyonlarla kendi lehine dizayn etmeye çalıştığını söyledi. Sancar, ayrıca Almanya'nın dış politikasının demokratik değerlere dayanmasının ve bölgesel ve küresel barışı hedeflemesinin bu açıdan çok önemli olduğunu Bakan Baerbock’a iletti" ifadesine yer verildi.

HDP hakkında açılan kapatma davasına da değinen Sancar, "Bu rejimde bağımsız bir yargıdan söz edilemez. Kararlar mahkeme salonlarında değil Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda veriliyor" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı daha sonra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan'la da bir araya geldi.

Baerbock muhalefet partilerinden temsilcilerle yaptığı görüşmelerin ardından öğleden sonra bazı kadın ve mülteci kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu ile görüşmüştü

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Cuma günü de İstanbul'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti. Gergin geçen basın toplantısında Çavuşoğlu, Berlin'den Yunanistan'ın propagandasına alet olmamasını istemiş ve Osman Kavala'nın da Türkiye aleyhine kullanıldığını belirtmişti. Baerbock ise tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyerek AİHM'nin kararlarının uygulanmasını talep etmişti. Türkiye ziyareti öncesindeYunanistan'a giden Baerbock, basın toplantısında, Yunanistan ve Türkiye arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğine değinerek, "Doğu Akdeniz'de ihtilafların gerginlikler tırmandırılarak çözülemeyeceğini" ifade etmişti.

dpa, AFP, Anka, DW, / HT,ET