Başak Demirtaş: Selahattin bir saat içinde özgür olabilir

DW Türkçe'ye konuşan Başak Demirtaş, "Selahattin şu anda tutuklu olmasaydı çok daha güzel bir ülkede yaşıyor olabilirdik. Mesela 2017 referandumu geçmemiş olurdu" dedi.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016 gecesi evine düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı. Yaklaşık yedi yıldır cezaevinde bulunan Demirtaş, demir parmaklıkların ardında da olsa siyasete yön verdi, gönderdiği mesajlar milyonlarca seçmeni etkiledi. Cezaevinde kültür ve sanat konusunda da boş durmayan Demirtaş bu süreçte 25 beste yaptı, beş kitap yazdı.

Peki, bu süreç Demirtaş Ailesi açısından nasıl geçti? Eşi Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaşsız geçen yedi yılı, operasyon günü yaşananları, Türkiye'deki seçimlerle ilgili görüşlerini DW Türkçe'ye anlattı.