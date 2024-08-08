Büyük Set Resifi iklim değişikliği tehdidi altında

Avustralya'da araştırmacılar Büyük Set Resifi'nde okyanus sularının sıcaklığının son 400 yılın en yüksek seviyesine çıktığını tespit etti.

Avustralya açıklarındaki Büyük Set Resifi'nde okyanus sıcaklığının 10 yılda son 400 yılın en yüksek seviyesine yükseldiği açıklandı. Perşembe günü yayımlanan araştırmaya göre, mevcut veriler dünyanın en büyük mercan resifinin tehdit altında olduğunu ortaya koyuyor.

Dünyanın en büyük yaşayan ekosistemi olan resif, Queensland eyaletinin kıyısında yaklaşık 2 bin 400 kilometrelik alan boyunca uzanıyor.

Araştırma, resiflere verilen daha kısa dönemli zararı ortaya koyan diğer araştırmalara kıyasla insan kaynaklı iklim değişikliğinin yüz yıllara yayılan etkilerini ortaya koyması açısından nadir bir araştırma olma özelliğini taşıyor.

Bu çalışma için, Avustralya'nın dört bir yanındaki farklı üniversitelerden bir grup bilim insanı, okyanus sıcaklığını 1618 yılına kadar geri giderek analiz etmek için ağaçlardaki halkaları sayma yöntemi gibi mercanda delikler açarak örnekler aldılar. Yüz yıl öncesine kadar geri giden gemi ve uydu verileriyle birleştirildiğinde sonuçlar yüzyıllar boyunca stabil kalan okyanus sıcaklıklarının 1900 yılından itibaren insan etkisi nedeniyle yükselmeye başladığını ortaya koydu. Araştırmacılar 1960-2024 arasında Ocak-Mart döneminde her 10 yılda yıllık ortalama 0.12 derecelik bir sıcaklık artışı tespit etti.

2016'dan bu yana resifte beş yaz boyunca yoğun bir mercan ağarması görüldü. Resifin büyük bölümünün yüksek sıcaklık nedeniyle ağararak solma tehlikesi altına girdiği belirtildi.

"Dünya sembollerinden birini yitiriyor"

Araştırma raporunun yazarlarından olan Melbourne Üniversitesi'nden Benjamin Henley, "Dünya, sembollerinden birini yitiriyor" sözleriyle durumun ciddiyetini ortaya koydu. Henley, "Bunun tam bir tajedi olduğunu düşünüyorum. Bunun biz hayattayken gözümüzün önünde nasıl olduğunu anlamak zor. Bu yüzden çok çok üzücü" ifadelerini kullandı.

Büyük Set Resifi, bölgede dalış yapanlara okyanusun büyüleyici dünyasının kapılarını açıyor. Fotoğraf: David Gray/AFP/Getty Images

Kıyıların erozyondan korunmasına yardımcı olmasının yanında, binlerce balık türüne ev sahipliği yapan mercan resifleri aynı zamanda birçok ülkede önemli bir turizm geliri kaynağı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) verilerine göre, iklim değişikliğinin okyanusun yüzey sularının ısınmasına neden olmasıyla Şubat 2023'ten bu yana en az 54 ülke ve bölgedeki mercan resiflerinde kitlesel ağarma gözlemlendi.

Birleşmiş Milletler, henüz UNESCO'nun tehlike altındaki dünya mirası listesinde yer almayan Büyük Set Resifi'nin bu listeye eklenmesini tavsiye ediyor.

Reuters/SÖ,EC

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