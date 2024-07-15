Yunanistan kavruluyor

Yunanistan'da haftalardır etkili olan aşırı sıcak havalar günlük yaşamı giderek daha da zorlaştırıyor. Haziran ayı başından itibaren öğle saatlerinde 40, geceleriyse 30 derece civarında seyreden hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları geçtiğimiz Haziran ayının, ölçümlerin başladığı 1890 yılından bu yana en sıcak ay olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Yunan televizyon kanalı ERT'de konuşan bir meteorolog "Önümüzdeki birkaç gün içinde 43 derece ve daha fazlasını bekliyoruz" dedi.

Pazartesi günü öğleden sonra başkent Atina'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçüldü. Ancak sıcaklığın etkileri günlerdir ülke genelinde hissediliyor.

Raylar yamuldu

Havaların aşırı derecede ısınması nedeniyle liman kenti Patras'taki banliyö demiryolunun rayları yamulurken Yunan sivil savunma kurumu bir kez daha yaşlı ve hastaları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Atina'da ERT mikrofonuna konuşan bir kişi, "En kötüsü de sıcak yüzünden geceleri uyuyamıyoruz" dedi.

Sivil savunma birimleri; kuraklık, aşırı sıcak hava ve hâlihazırda Ege çevresinde esen güçlü rüzgarlar nedeniyle yangın riskinin de çok yüksek olduğu uyarısında bulundu.

Yunanistan'da son haftalarda çoğu ormanlık alanlarda olmak üzere yüzlerce yangın meydana geldi.

Yunanistan'da orman yangınları da arttı. Fotoğraf: Nikolas Georgiou/ZUMAPRESS/picture alliance

Su sorunu baş gösterdi

Hava sıcaklığının aşırı derecede artmasıyla birlikte ülkede su sorunu da baş gösterdi. Yetkililer halkı su tüketiminde tasarruflu olmaya çağırıyor. Barajlardaki doluluk oranı ise giderek azalıyor.

Temmuz ayı başında, Atina'yı da kapsayan Attika bölgesinin ana su kaynağı olan Mornos barajında su seviyesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 azaldı.

Yunanistan nüfusunun üçte birinden fazlasının yaşadığı 3,7 milyon nüfuslu bölge bir süre önce de "sarı alarm" durumuna geçirilmiş ve rezervlerin sürdürülebilir bir seviyede tutulabilmesi için halktan su tüketimini azaltması istenmişti.

Adalar da susuz

Su ihtiyacını karşılamak için kuyulara ve tuzdan arındırma tesislerine bel bağlayan Yunanistan'da adalarda ise sorun daha da ciddi boyutlara ulaştı. Yazın adalara yönelik yoğun turist akını su sorununu daha da büyütüyor.

Teselya Üniversitesi'nde su kaynakları yönetimi profesörü olan Nikitas Milopulos AFP'ye yaptığı açıklamada, adalarda su ihtiyacının turizm nedeniyle kışa göre yaz aylarında 100 kat daha arttığını söyledi.

Su kıtlığı nedeniyle Leros Adası'nda bir ay süreyle olağanüstü durum ilan edilirken Sifnos Adası, Sakız Adası ve İyon Denizi'ndeki Lefkada ve Korfu adaları da su kıtlığı tehdidi altında bulunuyor.

dpa,APF/TY,CÖ

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