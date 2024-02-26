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Azerbaycan-Ermenistan: Barış müzakereleri Berlin'de başlıyor

26 Şubat 2024

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları, barış anlaşması müzakereleri çerçevesinde 28-29 Şubat tarihlerinde Berlin'de bir araya gelecek.

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Almanya Başbakanı Scholz ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 17 Şubat'ta Münih'te bir araya gelmişti.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Almanya Başbakanı Scholz ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 17 Şubat'ta Münih'te bir araya gelmişti.Fotoğraf: SVEN HOPPE/AFP

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları, barış anlaşması müzakereleri çerçevesinde Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelecek. Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Ararat Mirzoyan ile Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'un beraberlerindeki heyetlerle 28-29 Şubat tarihlerinde Berlin'de bir araya geleceği bildirildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ani Badalyan, görüşmenin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 17 Şubat'ta Münih kentindeki buluşmalarında verdikleri talimat üzerine gerçekleşeceğini kaydetti. Aliyev ve Paşinyan, Şubat ayında düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı marjında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile üçlü bir görüşme gerçekleştirmişti. Scholz, görüşmede iki tarafı, barış müzakerelerini hızlı bir şekilde sonuçlandırmaya çağırmıştı.

Aliyev ve Paşinyan, Azerbaycan'ın Eylül ayında Dağlık Karabağ'ın kontrolünü tamamen ele geçirmesinin ardından 2023 sonuna kadar müzakereleri tamamlayarak bir barış anlaşması imzalamak istediklerini açıklamıştı. Ancak uluslararası arabuluculuk çabaları şimdiye kadar sonuç vermedi.

AFP/BK,TY

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