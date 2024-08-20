Azerbaycan BRICS'e üyelik için resmen başvurdu

Azerbaycan, BRICS'e üyelik başvurusunda bulundu. Üyelik isteğini Temmuz ayında ileten Bakü'ye Çin ve Rusya'dan destek gelmişti. Giderek etki alanını artıran BRICS, kendini Batı'ya karşı güç dengesi olarak görüyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, ülkesinin BRICS'e üyelik için resmen başvurduğunu açıkladı.

Azerbaycan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti ile imzaladığı "Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri"de BRICS'e üyelik isteğini ilan etmiş ve Çin de bu isteğe olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova da 11 Temmuz'da Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 10'uncu BRICS Parlamenter Forumunda ülkesinin tam üyelik isteğini bir kez daha dile getirmişti.

Putin Aliyev'i Ekim'deki BRICS zirvesine davet etmişti

Son olarak konu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18-19 Ağustos tarihlerinde Azerbaycan'a gerçekleştirdiği resmi ziyarettede gündeme gelmiş, yayımlanan ortak bildiride Rusya'nın Azerbaycan'ın BRICS'e katılımını desteklediği de yer almıştı.

Putin, dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği ikili görüşme sonrasında kendisini Ekim ayında Moskova'da düzenlenecek Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ve Kazan'da düzenlenecek BRICS zirvesinde görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etmişti.

Rusya lideri Putin dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de bir araya gelmişti. Fotoğraf: Grigory Sysoyev/Sputnik/Kremlin/AP Photo/picture alliance

2024'te dört yeni üye katıldı

2006 yılında Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan tarafından kurulan BRICS'e 2010'da Güney Afrika, 1 Ocak 2024 itibarıyla da Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil oldu. Kendini Batı egemen dünya düzeninde dengeleyici bir güç olarak gören BRICS'e katılım başvurusu yapan 40'tan fazla ülke bulunuyor.

Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS ile ilişkiler, son yıllarda Türkiye'nin gündeminde de sıklıkla yer alıyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haziran ayında Rusya'da düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjındaki BRICS+ oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin BRICS ile ilişkilere verdiği öneme vurgu yapmış, BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç olduğuna inandıklarını söylemişti.

Fidan, Türkiye'nin Batı'dan uzaklaştığı, bir "eksen kayması" yaşadığı yönünde çıkan tartışmalarla ilgili olaraksa BRICS'i AB'ye alternatif değil tamamlayıcı bir platform olarak gördükleri mesajını vermişti.

DW/BK,TY