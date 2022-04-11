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Fotoğraf: STEFANIE LOOS/AFP
PolitikaUkrayna

Nehammer Moskova'ya gidiyor

2 saat önce

Hafta sonu Ukrayna’yı ziyaret eden Avusturya Başkanı Nehammer bugün de Rusya’ya giderek Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Nehammer savaşın başlamasından bu yana Moskova’ya giden ilk Batılı lider.

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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer bugün Rusya'ya giderek başkent Moskova‘da Rusya Devlet Başkanı Wladimir Putin ile görüşecek. Twitter’dan yaptığı açıklamada Nehammer, Avusturya’nın askeri açıdan tarafsız, ancak Ukrayna savaşında açık ve net bir duruşu olduğunu vurgulayarak, "Savaş bitmeli. İnsani koridorlar açılmalı, ateşkes yapılmalı ve savaş suçları aydınlatılmalı" diye yazdı.

Karl Nehammer, 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla başlayan savaş sürecinden bu yana Moskova'ya giden ilk Batılı lider olacak. Nehammer, bugünkü Moskova ziyareti öncesinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i Moskova ziyareti konusunda bilgilendirdiğini de duyurdu.

Nehammer’ın sözcüsü Daniel Kosak da Alman haber ajansı dpa’ya verdiği bilgide Avusturya Başbakanı Nehammer’ın Moskova'ya Türkiye üzerinden uçacağını duyurdu. Sözcü Kosak, Rusya‘nın Ukrayna’nın doğusunda büyük bir saldırı beklediğini de belirtti. Sözcü, Moskova'daki görüşmenin bugün öğleden sonra gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi.

Avusturya Başbakanı Nehammer’in Rusya Devlet Başkanı Putin ile biraraya geleceği Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov tarafından da doğrulandı.

"Görüşmek duruşundan vazgeçmek değildir"

Viyana’da dün bir basın toplantısı düzenleyen Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, gezisinin amacının Rusya ile Ukrayna arasında diyaloğu desteklemek olduğunu söyledi. Nehammer, Rusya lideri ile görüşse de Putin‘e ahlaki açıdan tarafsız bakmadığının altını çizdi. "Konuşmak duruşundan vazgeçmek demek değildir" diye konuşan Nehammer, "Aksine ona pozisyonunu söylemektir" dedi.

Sözlerini "Ukrayna'daki insanlara yardım etmek ve savaşı durdurmak için yapılabilecek herşey yapılmalı" şeklinde sürdüren Nehammer Moskova’ya yaptığı gezinin çok riskli olduğunu da belitti, ancak mucize beklenmemesi gerektiğini de vurguladı.

Avusturya Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada da gezinin birincil hedefinin insanı amaçlı olduğu vurgulanmış, Rus tarafının çatışmaların yaşandığı savaş bölgelerine Kızıl Haç'ın insani yardımda bulunmasına izin vermediği hatırlatılmıştı.

İkinci Dünya Savaşında Nazi Almanyası tarafından ilhak edilen Avusturya, savaş sonrasında ABD, Fransa, İngiltere ve Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmiş, 1955'te bağımsızlığını kazanması ile birlikte devletlerarası hukuka göre hiçbir askeri ittifaka katılmamayı taahhüt etmişti. Avusturya'nın tarafsızlık ilkesi ülke topraklarında yabancı askeri üslerin kurulmasını da yasaklıyor. 1995 yılında Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Avusturya, NATO üyesi olmayan AB ülkeleri arasında bulunuyor.

Avusturya lideri Nehammer Cumartesi günü Ukrayna'yı ziyaret etti.
Avusturya lideri Nehammer Cumartesi günü Ukrayna'yı ziyaret etti.Fotoğraf: VALENTYN OGIRENKO via REUTERS

Avusturya Başbakanı Buça’yı ziyaret etti

Bugün yapacağı Moskova gezisi öncesinde Avusturya lideri Nehammer Cumartesi günü Ukrayna'yı ziyaret etti. Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşen Nehammer, adı dünya basınına geçen hafta sivil katliamı ile yansıyan Buça kentini de ziyaret etti.

Avusturya lideri, savaşın başlamasından bu yana her fırsatta askeri açıdan ülkesinin tarafsız olduğunu ancak siyasi olarak Ukrayna’nın yanında olduğunu tekrarlıyor. Viyana yönetimi, diğer Avrupa ülkelerinden çok sonra, geçen Perşembe günü dört Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Avusturya, şimdiye kadar AB’nin uyguladığı Rusya yaptırımlarına da katıldı.

Nehammer’in Moskova gezisi bazı kesimlerde tepkilere ve eleştirilere de neden olurken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Ukrayna’ya şimdiye kadar dayanışma ve destek ziyaretinde bulunmaması nedeniyle üzerindeki baskı artıyor. Özellikle muhalefetteki Hristiyan Birlik, Scholz'un Kiev'e gitmesi ve ülkeye yardımları artırmasını talep ediyor.

dpa/ETO,TY

 

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