 Avustralya′da Facebook krizi | DÜNYA | DW | 18.02.2021

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DÜNYA

Avustralya'da Facebook krizi

Facebook, Avustralya hükümetinin planladığı yeni medya yasasına tepki olarak platform üzerinden haber içeriği paylaşımını durdurdu. Google da aynı yasayla bağlantılı olarak arama moturunu kapatma tehdidinde bulunmuştu.

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Avustralyalı Facebook kullanıcıları artık ulusal ve uluslararası haber içeriklerini paylaşamayacak. Facebook, Avustralya hükümetinin planladığı yeni medya yasasına tepki olarak haber paylaşma özelliğini bloke etti.

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Rekabet Kurumu, WhatsApp'in gizlilik ilkesi ve platform kullanım koşullarını değiştirmesiyle ilgili açtığı soruşturmada geçici tedbir kararı aldı.

Washington'ı internet devlerini dizginlemek için işbirliği yapmaya çağıran Berlin ve Brüksel, tekel oluşumunun engellenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, ABD’de Kongre’ye düzenlenen baskının ardından, Avrupa’da demokrasileri korumak için internet platformlarına daha fazla yükümlülük getirileceğini ifade etti.

AB; Apple, Facebook ve Google gibi teknoloji devlerini hedef alan bir tasarı paketi hazırladı. Şirketler, belirlenen rekabet kurallarını ihlal ettikleri veya kullanıcılarını korumadıkları takdirde ağır cezalar ödeyecek.

Hükümetin planladığı yasa uyarınca Google'ın ana şirketi Alphabet  ve Facebook gibi internet şirketleri, içeriğini yaydıkları Avustralyalı medya kuruluşlarına para ödemek zorunda olacak. İnternet şirketleri ise bu planın hayata geçirilemeyeceği görüşünde.

Facebook'tan yapılan açıklamada yasa tasarısının internet platformları ile içeriğini paylaştıkları yayın evleri arasındaki ilişkiyi temelden yanlış yorumladığı belirtilerek "Bu durum bizi zor bir seçimle karşı karşıya bırakıyor. Bu ilişkinin gerçekliklerini yanlış değerlendiren bir yasaya uymaya çalışmak ya da Avustralya'daki hizmetlerimizde haber içeriklerine artık yer vermemek. İstemeyerek de olsa ikincisinde karar kıldık" denildi.

Facebook, içeriklerinin platform üzerinde paylaşılmasından Avustralyalı yayın evlerinin de yararlandığına işaret etti.

Facebook'un kararı sonrasında Avustralya polisi, itfaiye ve hükümet kurumlarına ait bazı sayfalar da bloke edildi. Erişilemeyen sayfalar arasında koronavirüs ile ilgili önemli güncel bilgilerin paylaşıldığı sağlık kurumları da yer aldı. Facebook bir süre sonra yaptığı açıklamada bu durumun yanlışlıkla meydana geldiğini belirterek hesaplara erişimin yeniden sağlandığını bildirdi.

Ocak ayında Senato'da yapılan görüşmelere katılan Facebook temsilcisi, yasanın geçmesi halinde haber içeriği paylaşımlarını durdurma, Google temsilcisi de Avustralya'daki arama motorunu kapatma tehdidinde bulunmuştu.

dpa/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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