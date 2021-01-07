 Almanya ve AB: Sosyal medya devlerini dizginleyelim | DÜNYA | DW | 26.01.2021

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DÜNYA

Almanya ve AB: Sosyal medya devlerini dizginleyelim

Washington'ı internet devlerini dizginlemek için işbirliği yapmaya çağıran Berlin ve Brüksel, tekel oluşumunun engellenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Symbolbild I BigTech I Social Media

Almanya ve Avrupa Birliği'nden (AB), ABD'ye, sosyal medya devlerinin gücünü dizginlemek için işbirliği yapma çağrısı geldi.

Salı günü Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaptığı konuşmada internet devleri ve sosyal medya platformlarının gücünden yakındı. Merkel, ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle, "dijital şirketlerin minimum vergilendirilmesi" konusunda işbirliği yapmayı umduğunu kaydetti.

EU PK Brexit-Verhandlungen | Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

Bu alanda birtakım tekelci eğilimlerin mevcut olduğunu ve sorunun uluslararası düzlemde ele alınması gerektiğini söyleyen Merkel, "Umuyorum, tekellerin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla, gelecekte küresel olarak rekabet hukukunun merkezi rolünü sağlamlaştırmayı başaracağız" diye konuştu.

"Demokrasimizi de etkiliyorlar"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, yaptığı konuşmada aynı konuya değindi. Von der Leyen, internet devlerinin regülasyonuna ilişkin "ortak değerleri temel alan" bir küresel kurallar kitabı oluşturulması gerektiğini söyledi.

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisine sahip ülkesini çatısı altında toplayan G20 grubu, Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi küresel teknoloji devlerini daha iyi vergilendirmek için ortak karar aldı.

Avrupa'nın önde gelen haber ajansları yayınladıkları ortak bir açıklamayla internet devleri Google ve Facebook'u medyada çıkan haber ve içerikleri "sömürmekle" suçladı.

Von der Leyen, "Online platformların iş modelinin yalnızca özgür ve adil rekabet üzerinde değil demokrasilerimiz, güvenliğimiz ve eriştiğimiz bilginin kalitesi üzerinde de bir etkisi var" diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı, internet şirketlerinin, içeriklerini yayma, yayından kaldırma ve söz konusu içeriklerin tanıtımını yapma konularında sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, ABD Kongre Binası'na düzenlenen baskın sırasında, o sırada ABD Başkanı olan Donald Trump'ın hesaplarının silinmesi kararının yalnızca şirketler tarafından verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle online olarak düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na iş ve siyaset dünyasından 2 bin civarında lider katılıyor. Liderler, 2021 yılında dünyayı meşgul edecek çeşitli konuları ele alıyor.

dpa/BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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