Avrupa'nın doğusunda sel felaketi

Avrupa'nın orta ve doğusunda etkili olan sel baskınları can kayıplarına yol açarken hayatı felç etti. Sellerden en çok Çekya, Polonya ve Avusturya etkilenirken Almanya'nın doğusu da önümüzdeki günler için alarmda.

Avrupa'nın orta ve doğu kesimlerinde yoğun yağışlarözellikle Çekya ve Polonya'da sel baskınlarına yol açtı. Çekya'nın 23 bin nüfuslu Krnov kentinin neredeyse tamamen sular altında kaldığı belirtiliyor. Belediye Başkanı Miroslav Binar, kentin yüzde 70 ila yüzde 80'inin sular altında kaldığını, tahliyeler için geç olduğunu bildirdi.

Durumun 1997'deki sel felaketinden daha ağır olduğunu belirten Binar, belediye olarak olanakların artık yetmediğini ve üst idari birimlerden yardım istediklerini kaydetti. Bölgede mahsur kalan vatandaşların havadan helikopterle kurtarılmaya çalışıldığı bildiriliyor. Krnov, başkent Prag'ın yaklaşık 240 kilometre doğusunda bulunuyor.

Çekya'nın doğusundaki Opava ve Ostrava kentlerinde de durumun kritik olduğu kaydedildi. Ülke çapında 120'yi aşkın ölçüm istasyonunda en üst düzey alarm bildirildi. Cumhurbaşkanı Petr Pavel, sel mağdurları için bağış çağrısı yaparken hükümet de bugün olağanüstü toplanarak sel mağdurlarına mali yardımları görüşecek.

Fotoğraf: Sergei Gapon/AFP/Getty Images

Polonya hükümeti AB'den yardım isteyecek

Sellerde bir kişinin yaşamını yitirdiği Polonya'da da tahliye çalışmaları sürüyor. Çekya sınırındaki bir barajın çökmesi nedeniyle Klodzko şehrinde durum ciddileşirken Belediye Başkanı Michal Piszko yeni bir sel dalgasının daha kente ulaştığını belirterek kentin bazı caddelerinde su seviyesinin 1,5 metreye kadar yükseldiğini kaydetti.

Neisse Nehrinde normal şartlarda ortalama bir metre olan su seviyesinin 6,84 metreye yükseldiği bildirildi. Selden kurtulmak için binaların üst katlarına kaçan vatandaşların orduya bağlı komando ekiplerince botlarla tahliye edilmeye çalışıldığı bildiriliyor. Belediye Başkanı, 26 bin nüfuslu kente su verilemediğini, kısa süre içinde doğal gazın da kesileceğini açıkladı.

Polonya'da Neisse Nehri'nde su seviyesi 6,84 metreye yükseldi. Fotoğraf: Lukasz Cynalewski/Agencja Wyborcza.pl/REUTERS

Polonya Başbakanı Donald Tusk, selden etkilenen vatandaşlara mali yardım taahhüdünde bulunarak AB'den de destek isteneceğini açıkladı.

Aşağı Avusturya eyaleti afet bölgesi ilan edildi

Avusturya'nın kuzeydoğu bölgelerinde de durum ciddiyetini koruyor. Bir itfaiyecinin pompalama çalışmaları sırasında hayatını kaybettiği bildirildi. Başbakan Karl Neuhammer, kriz masası toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada durumun giderek kötüleştiğini belirterek afet fonundan kaynakların bölgeye aktarılacağını bildirdi.

Başkent Viyana'yı çevreleyen Aşağı Avusturya eyaletinde sel felaketinin şimdiye kadar görülmedik boyutlarda olduğunu belirten Neuhammer, tüm eyaletin afet bölgesi ilan edildiğini kaydetti. Aşağı Avusturya eyalet Başbakanı Johanna Mikl-Leitner de şimdiye kadar yaşanmamış bir olağanüstü durumla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Aşağı Avusturya eyaleti afet bölgesi ilan edildi. Fotoğraf: Daniel Scharinger/APA/dpa/picture alliance

Başkent Viyana'da ise durumun kontrol altında olduğu belirtiliyor. Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, ana nehir olan Tuna'da durumun istikrarlı olduğunu kaydetti. Ancak Viyana Nehri'nde su seviyesinin istatiksel olarak 100 yılda bir kaydedilebilecek seviyelere ulaştığı belirtiliyor. Ludwig, Viyana Nehri üzerindeki Kennedy Köprüsü'nde su seviyesinin bir gün içinde 50 santimetreden 2,26 metreye yükseldiğini belirterek bazı gezinti ve bisiklet yollarının sular altında kaldığını, bazı noktalarda yeraltı metro trafiğinin durdurulduğunu belirtti. Belediye Başkanı, düşen dallar nedeniyle altı kişinin de yaralandığını bildirdi.

Romanya'da en az 6 ölü

Romanya'da ise kuvvetli yağış ve seller nedeniyle en az altı kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Moldova bölgesinde de iki kişiye ulaşılamadığı bildiriliyor. Bölgede su seviyesinin 1,7 metreye kadar yükseldiği, insanların sulara kapılmamak için binaların çatılarına çıktıkları belirtiliyor.

Dresden'de su seviyesi yükseliyor

Almanya'nın Saksonya eyaletinin doğusunda da nehirlerdeki su seviyeleri yükselirken önümüzdeki günlerde yaşanabilecek sellere karşı hazırlık yapılıyor. Dresden kentindeki Elbe Nehri'nde akşam saatlerinde su seviyesinin 5,01 metreye yükseldiği ve ikinci derecede alarm verildiği bildirildi. Pazartesi akşam saatlerine kadar su seviyesinin 6 metreye ulaşması ve alarm seviyesinin üçüncü dereceye yükseltilmesi bekleniyor.

İkinci alarm seviyesi, yeşil alanların sular altında kalabileceği ve takviye güçlere ihtiyaç olabileceği anlamına gelirken üçüncü alarm seviyesi yerleşim yerlerinin de sel tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu gösteriyor.

Normal şartlar altında nehirde su seviyesinin yaklaşık 2 metre olduğuna işaret ediliyor. 2002 yılındaki sel felaketinde Elbe Nehri'nde su seviyesi 9,40 metreye kadar yükselmişti.

dpa/BK,HT

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