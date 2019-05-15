 Avrupa′da sağ popülizme karşı gösteriler düzenlendi | AVRUPA | DW | 19.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Avrupa'da sağ popülizme karşı gösteriler düzenlendi

Avrupa’nın 13 ülkesinde, "Herkes için Tek Avrupa – Milliyetçiliğe Karşı Senin Oyun" adlı oluşum tarafından on binlerce kişinin katıldığı aşırı sağ ve sağ popülizm karşıtı gösteriler düzenlendi.

default

"Herkes için Tek Avrupa" gösterisinin düzenlendiği kentler arasında Berlin de vardı

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine bir hafta kala Avrupa’nın 13 ülkesinde, aşırı sağcı ve sağ popülist akımlara karşı geniş katılımlı protesto eylemleri yapıldı. "Herkes için Tek Avrupa – Milliyetçiliğe Karşı Senin Oyun" adli oluşum tarafından organize edilen ve 13 ülkede yaklaşık 50 kentte gerçekleşen eylemlere on binlerce kişi katıldı.

Organizatörler sadece Almanya’nın başkenti Berlin’deki gösteriye yaklaşık 50 bin kişinin katıldığını tahmin ederken, Frankfurt’ta yaklaşık 15 bin kişi eyleme iştirak etti. Bu iki şehir dışında Almanya’da Leipzig, Köln, Münih, Hamburg ve Stuttgart’ta da yapılan gösteriler aralarında çok sayıda sendika, insani yardım ve çevre örgütleri, kilise organizasyonları ve mültecilerle ilgili çalışmalar yapan dernek ve kuruluşlar tarafından destekleniyor.

Deutschland | One Europe for all-Demo in Frankfurt a. M. (Getty Images/T. Lohnes)

"Herkes için Tek Avrupa" gösterisi Frankfurt'ta da düzenlendi

Temel hukuk devleti prensiplerinin geleceği

Frankfurt’taki protesto eyleminden önce bir açıklama yapan Alman mültecilere yardım örgütü Pro Asyl’in yöneticisi Günter Burkhardt, Avrupa’nın uygarlaştırıcı temelinin insan hakları olduğunu ifade ederek, bu uygarlık standartının binlerce insan Akdeniz’de boğularak ölürken ya da Avrupa’nın, mültecilerin Libya cehennemine dönmesini finanse ederken yok edildiğini dile getirdi. Burkhardt, 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde temel hukuk devleti prensiplerinin geleceğinin güvence altına alınması için oy kullanılacağını ifade etti.

Deutschland | One Europe for all-Demo in Frankfurt a. M. (Getty Images/T. Lohnes)

Frankfurt'taki gösteriye yaklaşık 15 bin kişi katıldı

Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde kamuoyu yoklamalarına göre oylarını artıran sağ popülist partilere mensup siyasetçilerin, son dönemlerde mültecilere ve göçmenlere karşı söylemleri dikkat çekiyor.

epd/ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

AP seçimleri öncesi popülistlerden gövde gösterisi

Aralarında sağ popülistlerin de olduğu 11 parti bugün İtalya'da mitingde bir araya gelecek. Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi yapılan mitinge İtalya'nın aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini liderlik ediyor. (18.05.2019)  

AB'de 10 seçmenden biri aşırı sağ ya da popülistleri destekliyor

Alman Bertelsmann Vakfı'nın Avrupa'da AP seçimleri öncesi yaptırdığı anket, her 10 seçmenden birinin popülist ya da aşırı sağ partileri desteklediğini ortaya koydu. (26.04.2019)  

Avrupa'da kadınlar arasında aşırı sağcılık artıyor

Sağ popülizmin daha çok erkekler arasında destek gördüğü inancı, gerçeği yansıtmıyor. Yeni bir rapora göre, Avrupa'da sağ popülist partilere oy veren kadınların oranı giderek artıyor. (30.08.2018)  

Benzer içerik

Stimmzettel Wahl Wahlen Europawahl

Avrupa "kader seçimine" mi gidiyor? 15.05.2019

Daha fazla milliyetçilik mi daha fazla entegrasyon mu? Mayıs sonundaki Avrupa Parlamentosu seçimleri, sağ popülizmin yükselişine sahne olan Avrupa'nın kaderini belirleyecek. DW Brüksel muhabiri Bernd Riegert'in haberi.

Italien Lega Nord & AfD | gemeinsamer Wahlkampfauftakt Europawahl

AP seçimleri öncesi popülistlerden gövde gösterisi 18.05.2019

Aralarında sağ popülistlerin de olduğu 11 parti bugün İtalya'da mitingde bir araya gelecek. Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi yapılan mitinge İtalya'nın aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini liderlik ediyor.

Spanien Wahl 2019 | Partei Vox

Tagesspiegel: İspanya artık aşırı sağdan muaf değil 29.04.2019

Almanya'da aşırı sağ gruplarla ilgili iç istihbarat raporu, İspanya'daki seçim sonuçları ve Ukrayna'daki iktidar değişimi bugünün Alman basınında öne çıkan konular...

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Avusturya'da erken seçimler Eylül'de yapılacak

Başbakan Sebastian Kurz’un koalisyon hükümetini sürdürmeme kararını açıklamasının ardından Avusturya erken seçim sürecine girdi. Cumhurbaşkanı Van der Bellen erken seçimin Eylül ayında yapılacağını açıkladı.  

FOTO-GALERİ

default

Anıtkabir'de 100'üncü yıl coşkusu

Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da başlattıkları mücadele, 100’üncü yıldönümünde büyük coşkuyla anıldı.  