 Avrupa koronavirüs önlemlerini yeniden artırıyor | Avrupa | DW | 10.07.2021

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Avrupa

Avrupa koronavirüs önlemlerini yeniden artırıyor

Koronavirüsün Delta varyantı, Avrupa’nın bazı ülkelerinde hızla yayılmaya devam ediyor. Bir süre önce vaka sayılarının düşmesi ile kaldırılan bazı önlemler yeniden uygulanmaya başlanıyor.

İspanya

İspanya

Avrupa'nın pek çok ülkesinde ve bazı bölgelerinde Delta varyantı nedeniyle koronavirüs önlemleri yeniden sertleştiriliyor. Hollanda'da bu bağlamda diskotek ve gece kulüpleri tekrar kapatılırken, restoranlar geceyarısına kadar açık kalabilecek. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, söz konusu önlemlerin 13 Ağustos'a dek geçerli olacağını açıkladı. Ülkede vaka sayıları son bir hafta içinde yedi kat artmıştı.

İspanya'nın Katalonya bölgesinde de sosyal hayata kısıtlamalar getirildi. Gece kulüpleri kapatılırken, açık alanda 500'den fazla kişinin olduğu herhangi bir etkinliğe katılanlardan tamamen aşılandığına dair bir belge ya da güncel negatif test sonucu istenecek. Katalonya son dönemde İspanya'da koronavirüs vakalarının en hızlı arttığı bölge olmuştu. Ancak şu an vaka sayıları ülkenin tamamında yükseliyor.

Thomas Bareiß

Thomas Bareiß

Bu sebepten dolayı da Alman hükümeti İspanya'yı pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere yeniden "risk bölgesi" listesine dahil etti.

Federal Hükümetin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiß, Augsburger Allgemeine gazetesine verdiği röportajda, İspanya'nın riskli bölgeler kategorisine alınması ile ilgili olarak, "Bu, seyahatlerin güvenli bir biçimde yapılmaya devam edilmesi için makul bir karar" dedi. Bareiß ayrıca, bu kararla birlikte uygulamada değişen tek şeyin, Almanya'ya dönüşlerde negatif test sonucu bulundurma şartı olduğunu ifade etti.

Londra'daki final endişe yaratıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da pazar akşamı, İtalya ile İngiltere arasında oynanacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası ise uzmanları endişelendiriyor. Dünyaca ünlü Wembley Stadı'nda, yaklaşık 65 bin seyirci önünde oynanacak olan final müsabakası dışında, stadyumun çevresinde de çok sayıda etkinlik planlanıyor. İngiltere'de hükümet, koronavirüsün Delta varyantının hızla yayılmasına rağmen nerede ise tüm önlemleri kaldırmış durumda.

Ülkede yapılan bir araştırmaya göre pandemi döneminde ilk defa koronavirüse yakalanan erkeklerin sayısı son dönemde kadınları geçti. Uzmanlar bunun, Avrupa Futbol Şampiyonası nedeniyle erkeklerin kadınlara göre çok daha fazla oranda stadyumlarda, taraftar bölgelerinde ve birahanelerde bir araya gelerek maç izlemesi ile ilgili olduğunu düşünüyor.

İngiltere'nin 7 Temmuz'da Danimarka'yı yendiği yarı final karşılaşmasından sonra başkent Londra'da kutlama yapan taraftarlar

İngiltere'nin 7 Temmuz'da Danimarka'yı yendiği yarı final karşılaşmasından sonra başkent Londra'da kutlama yapan taraftarlar

Von der Leyen: Sözümüzü tuttuk

Bu arada Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen pazar günü itibarı ile Birlik içindeki aşı dağıtımında 500 milyon doz rakamına ulaşılacağını bidirerek, "AB sözünü tuttu" dedi. 500 milyon doz aşı, aynı zamanda Birlik ülkelerindeki nüfusun yüzde 70'ine yetecek kadar aşının tedarik edildiği anlamına geliyor.

Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

Ancak daha önce, aşı kampanyasının başarılı olması için nüfusun yüzde 70'inin aşılanması gerektiğine dair teoriler muhtemelen geçerliliğini kaybedecek. Uzmanlar Delta varyantının yayılması sebebiyle, koronavirüs pandemisinin kırılması için çok daha yüksek oranda kişinin aşılanmasının şart olabileceğini ifade ediyor. Fransız hükümetinin bilimsel danışma kuruluna göre, salgını bitirebilmek için nüfusun yüzde 95'inin aşılanması gerekiyor.

Almanya'da ise Robert Koch Enstitüsü‘nün (RKI), konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamaya göre ise, 12-59 yaş aralığındaki kişilerin yüzde 85'i, 60 yaşın üstündeki kişilerin ise yüzde 90'ı aşılanmalı.

AFP / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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