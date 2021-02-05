 Avrupa ülkelerinden Rus diplomatlara sınır dışı | AVRUPA | DW | 08.02.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Avrupa ülkelerinden Rus diplomatlara sınır dışı

Diplomatları Rusya tarafından sınır dışı edilen Almanya, Polonya ve İsveç, ülkelerinden birer Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti. Rusya Avrupalı diplomatları yasa dışı gösteriye katılmakla suçlamıştı.

default

Almanya, Polonya ve İsveç, ülkelerinde görev yapan birer Rus diplomatı sınır dışı ederek Rusya'ya misilleme yaptı. Rusya, muhalif politikacı Aleksey Navalni'ye destek için düzenlenen yasa dışı gösterilere katıldıkları gerekçesiyle Alman, Polonyalı ve İsveçli diplomatları sınır dışı etmişti.

Alman Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki Alman Büyükelçilik çalışanının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nın tanıdığı haklar çerçevesinde "olay yerindeki gelişmelerle ilgili bilgi edinmek üzere" hareket ettiğini, Avrupalı diplomatları sınır dışı etme kararının "hiçbir şekilde gerekçelendirilemeyeceğini" açıkladı.

Alman Dışişleri, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi kararının Polonya, İsveç ve AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) ile koordineli bir şekilde alındığını kaydetti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de, Rus Büyükelçi'yi, Büyükelçilikte çalışan bir kişinin İsveç'i terk etmesini istedikleri konusunda bilgilendirdiklerini belirterek "Bu, sadece görevini ifa etmekte olan İsveçli bir diplomatın sınır dışı edilmesi yönündeki kabul edilemez karara açık bir yanıttır" dedi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı da Rusya'nın Polonyalı diplomatı sınır dışı etmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek bir Rus diplomatı sınır dışı ettiğini bildirdi. İstenmeyen kişi ilan edilen diplomatın Rusya'nın Poznan Konsolosluğu'nda görevli olduğu kaydedildi. Kararın, Almanya ve İsveç ile koordineli olarak alındığı ve mütekabiliyet esasına dayandığı belirtildi.

Rusya'nın sınır dışı kararının AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Moskova temasları sırasında gelmesi, Birlik içinde de tarışma yarattı. Borrell, sınır dışı haberlerini Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüğü Cuma günü sosyal medyadan öğrendiğini belirtmişti.

Moskova'dan dönüşü sonrasında açıklama yapan Borrell, "ziyareti sırasında Rus yetkililerin gönderdiği mesajın, Avrupa ile Rusya'nın birbirinden giderek uzaklaştığının bir teyidi olduğunu" kaydederek "Rusya'nın Avrupa ile bağlarını giderek daha da kopardığı ve demokratik değerleri hayati bir tehdit olarak gördüğü anlaşılıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada Alman, Polonyalı ve İsveçli diplomatların sınır dışı edilmesinin Borrell'in ziyaretinden bir gün öncesine denk geldiğini kaydetti. Peskov, ilişkilerde çöküşü tetikleyenin Rus yetkililer olmadığını savundu.

AP,rtr/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Rusya, AB ülkelerinden diplomatları sınır dışı ediyor

Rusya, Navalni protestolarına katıldıkları gerekçesiyle Almanya, İsveç ve Polonya'dan diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etti, diplomatlardan ülkeyi terk etmeleri istendi.  

Navalni’yi tedavi eden Rus doktor öldü

Rus muhalif politikacı Navalni'yi zehirlendikten sonra Rusya'da tedavi eden doktorun "aniden" hayatını kaybettiği açıklandı. Doktorun kesin ölüm nedeni bilinmiyor.  

Navalni gösterilerinde 11 bin kişi gözaltına alındı

Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması için düzenlenen gösterilere katılan 11 binden fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Kremlin ise eylemcilere müdahalenin "meşru" olduğunu savundu.  

Rus muhalif politikacı Navalni'ye 3,5 yıl hapis cezası

Daha önce zehirlenen Rus muhalif politikacı Aleksey Navalni, Moskova'da çıkarıldığı mahkemede 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Navalni, Almanya'daki tedavisinin ardından kısa bir süre önce Rusya'ya geri dönmüştü.  

Benzer içerik

Symbolbild Beziehungen Russland EU

Rusya, AB ülkelerinden diplomatları sınır dışı ediyor 05.02.2021

Rusya, Navalni protestolarına katıldıkları gerekçesiyle Almanya, İsveç ve Polonya'dan diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etti, diplomatlardan ülkeyi terk etmeleri istendi.

Russland Alexej Nawalny

Almanya: Fransa ve İsveç Navalni’nin zehirlendiğini doğruladı 14.09.2020

Almanya’da federal hükümet Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’nin Noviçok grubundan bir sinir gazı ile zehirlendiğine dair bulguların Fransa ve İsveç’teki laboratuvarlar tarafından da doğrulandığını açıkladı.

Russische Botschaft in Berlin

"Rus diplomatlar sınır dışı edilsin" 19.06.2020

Alman siyasiler, Almanya'da bir Çeçen'in öldürülmesi talimatı verdiği iddia edilen Rusya'ya tepkili. CDU'lu siyasetçi Patrick Sensburg, Rus diplomatların sınır dışı edilmesini istedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis

Yunanistan ve Kıbrıs: İki devletli çözüme yokuz

Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın talep ettiği "iki devletli çözüm"ü reddederek sadece BM kararları temelinde bir anlaşmaya imza atacaklarını bildirdi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  