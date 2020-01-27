 Auschwitz′de tarihi sorumluluk: Holokost kurbanları anıldı | AVRUPA | DW | 27.01.2020

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AVRUPA

Auschwitz'de tarihi sorumluluk: Holokost kurbanları anıldı

Nazi toplama kampı Auschwitz'in Kızıl Ordu tarafından kurtarılışının 75. yıldönümünde kampta öldürülen Yahudiler anıldı. Anma törenine kamptan sağ kurtulanlar da katıldı.

Polen Holocaust Gedenktag 75. Jahrestag Befreiung Auschwitz (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

Polonya'da Naziler tarafından yaklaşık bir milyon Yahudi'nin öldürüldüğü Auschwitz toplama kampının dönemin Sovyetler Birliği'ne bağlı Kızıl Ordu tarafından kurtarılmasının 75. yıldönümünde bugün uluslararası katılımlı bir anma töreni düzenlendi. Törene kamptan sağ kurtulan ve bugün hâlâ hayatta olan 200 kişinin yanı sıra 60 ülkenin ve uluslararası organizasyonların temsilcileri katıldı.

Törende ev sahibi olarak ilk konuşmayı yapan Polonya Başkanı Andrej Duda tarihin tekrarlanmaması için yaşanan dehşetin akıllarda tutulması gerektiğini belirterek Auschwitz'de yaşananlarla ilgili gerçekleri korumanın ve geçmişi anmanın bir yükümlülük olduğunu dile getirdi.

Duda, "Bu mekanda biten insanlıkla ilgili mesajların ve uyarıların geleceğe taşınmasının bir ortak sorumluluk olduğunu" ifade etti.

"Yaşananların tekrarlanabileceğini biliyoruz"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de antisemitizme karşı kararlı bir şekilde mücadele edilmesini isteyerek Auschwitz'den sadece geçmiş olarak bahsedilmemesi gerektiğini, buna bir sorumluluk olarak bakılması gerektiğini söyledi.

Steinmeier: Auschwitz dehşet ve Almanların suçunun olduğu bir yerdir.

Steinmeier: Auschwitz dehşet ve Almanların suçunun olduğu bir yerdir.

Steinmeier, kamptaki anı defterine de "Auschwitz dehşet ve Almanların suçunun olduğu bir yerdir. Başka insanları aşağılayan, işkenceden geçiren ve öldürenler Almanlar'dı. Biz neler olduğunu biliyoruz ve biz bunun tekrar olabileceğini de biliyoruz" diye yazdı.

Kurbanların ve sağ kalanların karşısında saygıyla eğildiğini belirten Steinmeier, "Auschwitz'deki barbarlığa giden yolu bilenler en başından savaşmalı" diye sözlerini sürdürdü.

O dönemde Nazilerin kontrolü altında olan Auschwitz'deki toplama kampında yaklaşık bir milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Bütün Avrupa çapında öldürülen Yahudi sayısının ise altı milyonu bulduğu tahmin ediliyor. Auschwitz'deki kampa 27 Ocak 1945 tarihinde Kızıl Ordu operasyon düzenlemiş ve kampta geriye kalan 7 bin 500 kişiyi sağ olarak kurtarmıştı.

Auschwitz'deki kamptan kurtulanlar

Auschwitz'deki kamptan kurtulanlar

Antisemitizm uyarısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de kurumun New York'daki merkez binasında düzenlenen törende bir konuşma yaptı. Dünyada antisemitizmin yayıldığı uyarısında bulunan Guterres, "Bu olguyu adıyla dile getirmemiz gerekiyor" dedi. Artan antisemitik nefretin küresel bir krize yol açtığını ifade eden Guterres, ABD'de geçtiğimiz haftalarda Yahudilere karşı işlenen suçlara değinerek ama aynı zamanda Avrupa'da da antisemitik eylemlerin arttığına işaret etti.

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Auschwitz: Almanlar asla affedilmeyecek

dpa,epd/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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