Auschwitz (Auschwitz-Birkenau), Nazi Almanyası tarafından İkinci Dünya Savaşı döneminde kurulmuş toplama ve imha kampı. Kampta 1 milyon 100 bin kişinin öldürüldüğü tahmin edilmektedir.

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