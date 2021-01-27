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Auschwitz

Auschwitz (Auschwitz-Birkenau), Nazi Almanyası tarafından İkinci Dünya Savaşı döneminde kurulmuş toplama ve imha kampı. Kampta 1 milyon 100 bin kişinin öldürüldüğü tahmin edilmektedir.

DW Türkçe'nin Auschwitz ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Parlament und Gäste bei der Gedenkstunde des Deutschen Bundestags aus Anlass des Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. +++ dpa-Bildfunk +++

Alman meclisi Nasyonal Sosyalizm kurbanlarını andı 27.01.2021

Almanya'da Nasyonal Sosyalizm kurbanları mecliste özel törenle anıldı. Yahudi Soykırımı'ndan sağ kurtulmayı başaran Charlotte Knobloch konuşmasında AfD'li vekillere dönerek "Siz 76 yıl önce kaybettiniz" dedi.
Prag, Nationalmuseum 17.11.2019*** Tschechien l Treffen der Ministerpräsidenten der Visegrader Gruppe V4 in Prag und des Bundestagpräsidenten Wolfgang Schäuble Bundestagpräsident Wolfgang Schäuble

"Auschwitz askeri sorumluluk almamanın gerekçesi olamaz" 31.01.2020

Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble Almanya'nın yurtdışındaki askeri operasyonlarının kapsamının genişletilmesi gerektiğini söyledi.
21.01.2020, Nordrhein-Westfalen, Essen: Der Holocaust-Überlebende Naftali Fürst spricht bei einem Empfang vor der Ausstellung «Survivors - Faces of Life after the Holocaust» in der Kokerei. Der Künstler Martin Schoeller hat 75 Jahre nach der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau 75 Holocaust-Überlebende in Israel besucht und porträtiert. Die Arbeiten werden erstmalig präsentiert. Es ist ein gemeinsames Projekt der Stiftung für Kunst und Kultur Bonn mit der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa | Verwendung weltweit

Onun işi Nazi zulmünü anlatmak 28.01.2020

Naftali Fürst, Nazi rejiminin utanç anıtına dönüşen Auschwitz ve Buchenwald kamplarından sağ kurtulmayı başaranlardan. 88 yaşındaki Fürst kamplarda yaşadıklarını unutamıyor.

26.01.2020 in Gedenkstätte Auschwitz Überlebende von KZ-Auschwitz treffen sich zum 75. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers

FAZ: Devletler Yahudi vatandaşlarını korumalı 28.01.2020

Auschwitz kampının kurtarılışının yıldönümü vesilesiyle antisemitizm tartışmaları ve Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan koronavirüsle mücadele, Alman basınında öne çıkan yorum konuları.
Germany's President Frank-Walter Steinmeier lays a wreath at the Death Wall at the Auschwitz I Nazi death camp in Oswiecim, Poland, Monday, Jan. 27, 2020. Heads of State and survivors of the Auschwitz-Birkenau death camp gathered Monday for commemorations marking the 75th anniversary of the Soviet army's liberation of the camp, using the testimony of survivors to warn about the signs of rising anti-Semitism and hatred in the world today. (AP Photo/Markus Schreiber) |

Auschwitz'de tarihi sorumluluk: Holokost kurbanları anıldı 27.01.2020

Nazi toplama kampı Auschwitz'in Kızıl Ordu tarafından kurtarılışının 75. yıldönümünde kampta öldürülen Yahudiler anıldı. Anma törenine kamptan sağ kurtulanlar da katıldı.

DW Haber - 27.01.2020 27.01.2020

Alman uzman: Doğu Anadolu’da daha şiddetli depremler olabilir. Türkiye'de vatandaşlar olası depremlere ne kadar hazırlıklı? Gazeteciler basın kartının meslek örgütlerince verilmesini istiyor. Çin'de Corona virüsünden ölenlerin sayısı artıyor, milyonlarca insan karantinada. Auschwitz kampının kurtarılmasının 75'inci yıldönümü.
26.01.2020 in Gedenkstätte Auschwitz Überlebende von KZ-Auschwitz treffen sich zum 75. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers

Auschwitz kampının 75'inci kurtarılış yıldönümü anılıyor 27.01.2020

Nazi toplama kampı Auschwitz'in kurtarılmasının 75'inci yıldönümü nedeniyle bugün bir anma etkinliği düzenleniyor.

26.01.2020+++Auschwitz, Polen+++ Präsident des Jüdischen Weltkongress (WJC) Ronald S. Lauder

SZ: Nazilerin efsaneleşmesinin önüne geçilmeli 27.01.2020

Auschwitz toplama kampının kurtarılışının 75'inci yıldönümü, Libya'da durum ve Çin'in dünyadaki silah üreticileri arasında ikinci sıraya yükselmesi, Alman basınında öne çıkan yorum konuları.
German President Frank-Walter Steinmeier speaks during the Fifth World Holocaust Forum at the Yad Vashem Holocaust memorial museum in Jerusalem, January 23, 2020. Abir Sultan/Pool via REUTERS

Dünya Holokost Forumu'ndan mesaj: Bir daha asla! 23.01.2020

Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 75'inci yıldönümü vesilesiyle Kudüs'te yapılan Dünya Holokost Forumu'nda siyasetçiler antisemitzmle mücadele çağrısı yaptı.

İslam Birliği Genel Sekreteri eski Nazi kampını ziyaret etti

İslam Birliği Genel Sekreteri eski Nazi kampını ziyaret etti 23.01.2020

Dünya İslam Birliği Genel Sekreteri Şeyh Muhammed el- İsa eski Nazi toplama kampı Auschwitz'i ziyaret etti. El İsa, kampı ziyaret eden yüksek dereceli ilk Müslüman temsilci oldu.

22.01.2020+++ Israeli President Reuven Rivlin meets with Germany's counterpart Frank-Walter Steinmeier at the President's residence in Jerusalem, January 22, 2020. Atef Safadi/Pool via REUTERS

Almanya Cumhurbaşkanı soykırım kurbanları için İsrail'de 22.01.2020

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 75’inci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek törene katılmak üzere İsrail’e gitti.

German Chancellor Angela Merkel speaks in the building of the so-called Sauna during her visit visit at the former Nazi German concentration and extermination camp Auschwitz-Birkenau near Oswiecim, Poland, December 6, 2019. REUTERS/Kacper Pempel

Yorum: Merkel Auschwitz’de doğru kelimeleri kullandı 06.12.2019

DW Genel Yayın Yönetmeni Ines Pohl yorumunda Almanya Başbakanı Merkel’in Auschwitz’i ziyareti sırasında Yahudi düşmanlığı ile mücadele için doğru kelimeleri bulmayı başardığına dikkat çekiyor.

German Chancellor Angela Merkel and Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki place candles at the International Monument Auschwitz II-Birkenau during their visit at the former German Nazi death camp Auschwitz-Birkenau in Oswiecim, Poland on December 6, 2019. - Merkel is on her first visit to the Auschwitz former German death camp, the site symbolising the Holocaust, in her 14 years as chancellor. Merkel is only the third German chancellor ever to visit the camp in Poland, with her landmark trip coming as Germany grapples with a resurgence of anti-Semitism and the growth of the far-right. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

Merkel Auschwitz toplama kampını ilk kez ziyaret etti 06.12.2019

Almanya Başbakanı Angela Merkel Polonya'daki Auschwitz-Birkenau Nazi imha kampını ilk kez ziyaret ederek kampta ölen bir milyon 100 bin kişi için saygı duruşunda bulundu. Merkel "Derin bir utanç duyuyorum" dedi.
Ein Mann geht am 25.01.2013 in Berlin zwischen den Stelen des Denkmals für die ermordeten Juden Europas, des sogenannten Holocaust-Mahnmals. Am 27.01.2013 ist der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Foto: Michael Kappeler/dpa

Holokost'u Anma Günü: Ödün verilemez 27.01.2019

DW Baş Editörü Ines Pohl, Yahudi Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü vesilesiyle kaleme aldığı yorumunda, Almanya’da yaşayan herkesi Nazi dehşetinin sorumluluğuna ortak olmaya çağırıyor.
FILE - This undated file picture shows the main gate of the Nazi concentration camp Auschwitz I, near Oswiecim , Poland, which was liberated by the Russians in January 1945. Writing at the gate reads: Arbeit macht frei (Work makes free - or work liberates). A German court says a 93-year-old man charged with 300,000 counts of accessory to murder for serving as an SS guard at the Nazis¿ Auschwitz death camp will go on trial early next year. The Lueneburg state court says its review of the prosecution¿s case against Oskar Groening determined there was enough evidence to proceed with the trial. It said Tuesday Dec. 16, 2014 a specific trial date was not yet known. (AP Photo/File) | © picture alliance/AP Photo

Auschwitz'le alay eden Neonazi'ye hapis cezası 04.01.2018

Almanya'da Auschwitz Toplama Kampı'yla alay eden bir fotoğraf paylaşan Neonazi, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ein Dokument des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses, aufgenommen am 19.10.2017 im Hessischen Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden (Hessen). (zu dpa «Akten zu Auschwitz-Prozess könnten Weltdokumentenerbe werden» vom 20.10.2017) Foto: Fabian Sommer/dpa | Verwendung weltweit

Auschwitz dokümanları UNESCO listesinde 31.10.2017

1960'lı yıllardaki Auschwitz mahkemelerine ait 454 belge ve 103 ses kaydı UNESCO tarafından Dünya Belleği Listesi'ne alındı.
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