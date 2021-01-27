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Auschwitz (Auschwitz-Birkenau), Nazi Almanyası tarafından İkinci Dünya Savaşı döneminde kurulmuş toplama ve imha kampı. Kampta 1 milyon 100 bin kişinin öldürüldüğü tahmin edilmektedir.
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Alman uzman: Doğu Anadolu’da daha şiddetli depremler olabilir. Türkiye'de vatandaşlar olası depremlere ne kadar hazırlıklı? Gazeteciler basın kartının meslek örgütlerince verilmesini istiyor. Çin'de Corona virüsünden ölenlerin sayısı artıyor, milyonlarca insan karantinada. Auschwitz kampının kurtarılmasının 75'inci yıldönümü.