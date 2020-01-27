 ″Auschwitz askeri sorumluluk almamanın gerekçesi olamaz″ | ALMANYA | DW | 31.01.2020

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ALMANYA

"Auschwitz askeri sorumluluk almamanın gerekçesi olamaz"

Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble Almanya'nın yurtdışındaki askeri operasyonlarının kapsamının genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble

Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble

Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble Almanya'nın yurtdışındaki askeri operasyonlarının kapsamının genişletilmesini savundu. Alman Funke Medya Grubu gazeteleri ve Fransız Ouest-France gazetesine bir mülakat veren Schäuble, Almanya'nın "başını çeviremeyeceğini" ve "her şeyi Fransızlar ve Amerikalılara bırakamayacağını" belirtti. Schäuble "Auschwitz'in dersleri kalıcı bir biçimde sorumluluk üstlenmekten kaçınmak için bir gerekçe olamaz" diye konuştu.

Schäuble, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Almanya'nın daha fazla askeri sorumluluk alması gerektiği yönündeki düşüncelerini desteklediğini belirtti. Halkta ve parlamentodaki karşı çıkışların da dikkate alınması gerektiğini söyleyen Schäuble "Ancak müttefiklerimizin eleştirilerini de duymak zorundayız" diye konuştu.

Deneyimli Hrıstiyan demokrat siyasetçi, verdiği mülakatta askeri yolların her zaman amaca götürmediğini söyledi. Alman ordusunun yurtdışı operasyonlarının genişletilmesinin "ahlaki bir bedeli" olacağını ve "yüksek riskleri" de beraberinde getireceğini ifade eden Schäuble buna karşın Almanya'nın "ahlaki bedelleri başkalarının sırtına yükleyemeyeceğini" belirtti.

Angela Merkel'in Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisindeki en deneyimli siyasetçilerden olan Wolfgang Schäuble 1972 yılından bu yana milletvekili. Schäuble partisinin meclis grup başkanlığının yanı sıra içişleri ve maliye bakanlığı görevlerinde de bulundu.

AFP / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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