Alman askerleri Irak'ta kalmaya devam edecek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ürdün'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada Alman ordusunun uluslararası IŞİD'le mücadele koalisyonundan daha fazla asker çekmeyeceğini belirterek "Şu anda Erbil, Ürdün ve Kuveyt'te bulunan Alman askerleri bu bölgelerde kalmaya devam edecek" dedi. Şu anda yabancı askerlerin Irak'ta kalıp kalmayacağı konusunda Irak hükümetinin vereceği kararı beklediklerini belirten Maas, ancak bunun da biraz zaman alabileceğini tahmin ettiğini söyledi.

Yabancı askerlerin çekilmesinin yanlış bir karar olacağını belirten Maas, Irak'ın çok sayıda uluslararası ortağının radikal İslamcı IŞİD milislerine karşı mücadelenin henüz son bulmadığını Irak hükümetine ilettiğini dile getirdi. Irak parlamentosunun askerlerin çekilmesini istediğine dikkat çeken Maas, Bağdat'taki hükümetin vereceği her kararı kabul edeceklerini de vurguladı. Irak yönetiminden askerlerin ülkede kalması yönünde yeni bir davet almayı umduğunu ifade eden Maas, "O zamana kadar Alman askerleri bulundukları yerde kalacak" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Alman ordusu, yabancı askerlerin durumu belli oluncaya kadar Irak'ın merkezinde görev yapan 30 askeri geri çekmişti. Kuzey Irak özerk yönetiminin merkezi Erbil'de ise hala 100 Alman askeri görev yapmaya devam ediyor.

Keşif uçuşları devam ediyor

Öte yandan Ürdün'deki el Ezrak bölgesinde görev yapan Alman birliğinin komutanı Markus Kleinbauer, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Alman ordusunun uluslararası IŞİD'le mücadele koalisyonu çerçevesinde Tornado tipi keşif jetlerinin uçuşlarına Cumartesi gününden beri devam ettiğini açıkladı. Son keşif uçuşunun 7 Ocak'ta Ürdün'den gerçekleştirildiğini belirten Kleinbauer, ancak Alman ordusunun Pazar günü IŞİD mücadele koalisyonuna keşif uçuşlarını durdurmak için talepte bulunduğuna da dikkat çekti. Alman ordusunun Mart ayının sonunda Ürdün'den keşif uçuşlarını tamamen sonlandırması bekleniyor. Ancak Alman askerleri diğer bölgelerdeki misyonlarına ise devam edecek

dpa,Reuters/HS,TY

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