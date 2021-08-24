Araştırma: Almanya'daki sel felaketinin nedeni küresel ısınma

Almanya'nın batısında geçen Temmuz ayında aşırı yağışlar sonrası en az 180 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinde, metrekareye 93 litre yağış düştüğü tespit edilmişti. Bu, Almanya'da hava durumunun ölçülmeye başlamasından bu yana metrekareye düşen en yüksek yağış miktarı oldu.

Uzmanların tahmini ise Almanya'da daha önce benzeri yakın tarihte yaşanmamış bu sel felaketine küresel ısınmanın yol açtığıyönündeydi. İklim uzmanların bu tahmini, 39 üllkeden araştırmacıların katıldığı uluslararası bilimsel bir araştırmayla da tespit edildi.

Uluslararası Dünya-Hava İlişkisi (WWA) örgütü ile Alman Meteoroloji Dairesi'nin birlikte hazırladığı araştırmaya göre, Almanya'da meydana gelen bu sel felaketi, iklim değişiminin muhtemel sonuçlarından biri ve bu tür aşırı hava olayları önümüzdeki yıllarda daha sık yaşanabilir.

Aşırı yağış riski arttı

Uzmanlar araştırmada Fransa, Almanya'nın batısı, Belçika'nın doğu bölgeleri, Hollanda, Lüksemburg ve İsviçre'nin kuzeyindeki verileri analiz etti. Bu bölgelerdeki sel felaketi riskinin 1,2 ila 9 kat arttığı kaydedilen araştırmada, normalde 2000 yılda bir yaşanma riskinin 400 yıla düştüğü uyarısında bulunuldu. Araştırmaya göre, bu bölgedeki küresel ısınma nedeniyle bu türdeki aşırı yağışların yoğunluğu şimdiden yüzde üç ila 19 arasında artmış durumda.

Rheinland-Pfalz eyaleti

Isınan havanın atmosferde daha fazla su depoladığını ve bunun da aşırı yağışlara yol açtığını kaydeden uzmanlar, iklim değişikliğinin aşırı sıcaklıklarla da bağlantılı olduğuna işaret etti. Aşırı sıcaklıklara örnek olarak da Sibirya'daki sıcak hava dalgasını, Avustralya ve ABD'de yaşanan orman yangınlarını örnek gösterdi.

dpa/HS,SSB

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