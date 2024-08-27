Almanların sonbahar tatil rezervasyonlarında Antalya birinci

Almanya'nın en büyük turizm şirketi TUI, Türkiye'ye taleplerdeki patlamanın sürdüğünü, sonbahar tatili için yapılan rezervasyonlarda Antalya'nın birinci sırada yer aldığını bildirdi.

Almanya'nın çeşitli eyaletlerinde sonbahar tatilinin başlamasına bir ay kala, tatil rezervasyonlarında hareketlilik yaşanıyor. Dünyanın en büyük turizm şirketi TUI, sonbahar tatili için güçlü talep olduğunu, Almanya'daki rezervasyonlarda destinasyon olarak Antalya'nın başı çektiğini bildirdi.

TUI Almanya Şube Başkanı Stefan Baumert, pek çok konuğun yazı uzatma eğiliminde olduğunu, deniz tatilinin yıl içinde daha erken başlayarak daha uzun sürdüğünü kaydetti.

Deniz tatilinde en çok Akdeniz kıyılarının tercih edildiğini belirten Baumert, FTI'nin iflasının ardından sonbahar tatili için ek 75 bin tatil kontenjanı ve 12 bin 300 koltuklu 65 ek uçuş imkânı yarattıklarını ifade etti. TUI ve DER Touristik'in ardından Almanya'nın en büyük üçüncü seyahat şirketi olan FTI, Haziran ayı başında iflasını açıklamış ve o ana kadar yapılan tüm seyahat rezervasyonlarını da iptal etmişti.

Sıcak hava ve fiyat-performans ilişkisi

Türkiye'ye yönelik talep patlamasının sürdüğünü belirten Baumert, TUI'den yapılan sonbahar rezervasyonlarında en gözde destinasyonun şu an İspanya'nın Mallorca adası değil, Antalya olduğunu belirtti. TUI yetkilisi, yaz havası ve olumlu fiyat-performans ilişkisinin, Türkiye'nin Akdeniz kıyılarını özellikle de aileler için cazip hale getirdiğini ifade etti.

TUI verilerine göre sonbahar tatili için en çok tercih edilen destinasyonlarda Antalya'yı İspanya'nın Mallorca adası ile Yunanistan'ın Girit ve İstanköy adaları izliyor. Uzak mesafeli seyahatlerde ise ilk üç sırada ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland yer alıyor.

dpa/BK,HT

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