Almanya'ya Mavi Kart'la gelişlerde Türkler üçüncü sırada

Almanya'ya çalışmak için gelen göçmenlerin saysı geçen yıl 68 bin artarak, 419 bine çıktı. 113 bin göçmen Mavi Kart uygulaması ile geldi. Mavi Kart'la gelişlerde Türk vatandaşları üçüncü sırada.

Merkezi Wiesbaden'de bulunan Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre Almanya'ya çalışmak için gelenlerin sayısı 2023 yılında arttı. Geçen yıl çalışmak amaçlı geçici oturum alanların sayısı 2022'ye göre yüzde 19 arttı.

Dairenin verilerine göre 2023 yılı sonunda Almanya'ya çalışmak için gelerek süreli oturum alanların sayısı toplamda 419 bine ulaştı. 2010 yılında AB ülkeleri dışından çalışmaya gelenlerin sayısı toplamda sadece 85 bindi.

Almanya'ya çalışmak için gelen göçmenlerin en çok yararlandığı uygulama Mavi Kart. Avrupa Birliği 2012 yılında üniversite ve yüksek okul mezunu kalifiye elemanların göçünü artırmak için Mavi Kart'ı hayata geçirmişti. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 2023'te Almanya'ya AB ülkeleri dışındaki ülkelerden çalışmaya gelenlerin 113 bini Mavi Kart'la geldi. Mavi Kart alanlarda başı 33 binle Hindistan vatandaşları çekiyor. Onları 10 binle Rusya, 8 binle Türk vatandaşları izliyor.

Mavi Kart iş gücü göçü konusunda en avantajlı oturum ve çalışma izni alma yöntemlerinden biri. Belli bir süre için geçerli olsa da sınırsız oturum ve çalışma iznine dönüştürülebiliyor. Mavi Kart ile gelen bir göçmen, son reformla birlikte aile birleşimi çerçevesinde aile üyelerini de Almanya'ya daha kolay getirebiliyor.

Mavi Kart ile Almanya'da yaşamak ve çalışmak için başvurabilmenin en kolay yolu bir Alman üniversitesi veya yüksekokul diplomasına sahip olunması. Almanya'da yüksek öğrenim almış pek cok yabancı ülkeden gelen üniversite mezunu bu yola başvuruyor.

Ancak Almanya dışında elde edilen ve bu ülkede de geçerli sayılan ya da ilgili kurumlar tarafından denklik tanınan bir diplomaya sahip olmak da, kişiye Mavi Kart hakkı kazandırabiliyor. Mavi Kart alabilmek için yılda en az 58 bin 400 euro brüt maaş alınması şart koşuluyor. Bu konuda acil eleman açığı yaşanan hekimlik, mühendislik, matematik veya benzeri alanlarda bir iş bulunmuşsa ve elde edilecek gelir 45 bin 552 brüt ve üzeriyse, yine Mavi Kart ile Almanya'da çalışma ve orurum almak için başvurulabiliyor.

Almanya birçok alanda eleman açığını kapatmak için nitelikli iş gücünün göçünü kolaylaştırdı Fotoğraf: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Almanya nitelikli iş gücü göçünü kolaylaştırdı

Almanya nitelikli iş gücü göçünü kolaylaştırmak amacıyla geçen yıl Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası'nda üç aşamalı değişikliğe gitti. İlk düzenlemeler Kasım, ikincisi Mart'ta yürürlüğe girdi. Son aşama ise Haziran ayında yürürlüğe girecek. Değişiklikler, Almanya'ya geliş, diplomaların tanınması ve çalışma izni süreçlerini kolaylaştırıyor.

Üniversite mezunu göçmenlerin Mavi Kart dışında da seçenekleri var. Akademik eğitime sahip göçmenler Almanya'da iş bulmaları halinde, Mavi Kart uygulamasındaki gibi yılda belirli bir miktarda gelire sahip olmak zorunda değil. Bu kişiler ayrıca sadece kendi uzmanlık alanlarında değil, alanlarına yakın dallarda iş bulduklarında da Almanya'da çalışma ve geçici oturum izni alabiliyor. Almanya'da 2023 yılında 49 bin üniversite mezunu bu şekilde iş bularak Almanya'ya yerleşti. 49 bin kişi içinde başı 6 binle Hindistan vatandaşları çekiyor. Onları 4 binle Çin, 3 binle de Türk vatandaşları izliyor.

2023'te de önceki yıllarda olduğu Almanya'ya çalışmak için Batı Balkan ülkelerinden gelenlerin sayısındaki yükseklik dikkat çekti. Almanya bu ülkeler ile aşırı iş gücü açığı bulunan otel, gastronomi gibi alanlar başta olmak üzere özel düzenlemelere gitti. Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Kuzey Makedonya vatandaşları 2016 yılından beri belirli koşulları yerine getirmeleri halinde Almanya'da çalışabiliyor. 2023'te bu ülkelerden gelerek çalışanların sayısı 76 bin olarak açıklandı. Bu sayı 2022'ye göre 14 bin arttı.

DW / HT,ETO

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